15+ читателей ADME, уверенных, что интернет уже устал от бесконечных постов и фотографий

К соцсетям все относятся по-разному: одни спокойно реагируют на кучу смайликов и тонны фотографий из отпуска или с вечеринки. Другие же злятся, пишут недовольные комментарии под постами, а иногда даже удаляют назойливых подписчиков из друзей. Читатели ADME рассказали о том, какие сообщения в сети их особенно раздражают.

В бонусе расскажем о том, почему девушка изменила своей привычке и перестала слать друзьям фотографии из своих поездок. А еще про то, как завсегдатаи социальных сетей ловко научились подменять реальность.

Я удалила из друзей родную тетю, потому что мне надоело получать картинки и смайлики в режиме нон-стоп. Просила не присылать, но человек не понимает. Буквально после этого оказалось, что теткины друзья наконец-то перестали лазить ко мне на страницу и приставать с расспросами о личной жизни. © Veslava Pasvic

Раздражают поздравления с днем рождения от матери детям, особенно малолетним от жены мужу и прочее. Так и хочется спросить: «Разве вам в реальной жизни нечего сказать друг другу? Или вы только через сеть рассказываете о своих чувствах к близким?» Не понимаю этого. © Ольга Гир

Моя сестра присылает десятки сообщений, чтобы написать одну фразу, например:

— Привет.

— Как у вас дела?

— ?

— ?

— ?

— Когда приедете?

— К нам.

— ?

Потом она еще кучу смайлов шлет в разных сообщениях. Когда вижу первое сообщение от нее, жду минут 5, только потом открываю, чтобы прочесть это безобразие за один раз. © Мама Дорогая / ADME

— Привет. — Как у вас дела? — ? — ? — ? — Когда приедете? — К нам. — ? Потом она еще кучу смайлов шлет в разных сообщениях. Когда вижу первое сообщение от нее, жду минут 5, только потом открываю, чтобы прочесть это безобразие за один раз. © Мама Дорогая / ADME Больше всего бесит 7 и 8 марта в социальных сетях. Я искренне рада за всех, кому мужья, парни, коллеги да и просто мужчины делают подарки. Но вы хотя бы проявите креативность и не выкладываете все это в интернет. Поверьте, никто не расстроится, если не увидит ваши цветы в ленте. Все и так знают, что у вас лучшие мужья на свете, как и у других женщин. © Ксения Максимюк

Раздражают паблики с постами про возраст, мол, вот кто как постарела. И при этом смотрите, как оделась. И тетки в комментах, которые прибегают осудить это дело. © Михаил Дементьев

У меня тоже есть знакомая, которая оно предложение разбивает на 5-6 сообщений. А когда они семьей едут отдыхать, а делают это на всех каникулах, то поток из 50 фото мне обеспечен. © Svetlana Svetlana / ADME

Раздражает, когда в день рождения поздравляют смайликами или гиф-сообщениями. Некоторые пишут в хронику поздравления, откуда они исчезают уже через сутки. Я обычно в этот день на отдыхе и не везде есть доступ к интернету, поэтому не успеваю увидеть поздравления. Если так поздравлять смайликами или писать в хронику, которую я не увижу, то лучше не поздравлять никак. © Yelena Kazakova

Мне свекровь шлет всякие картинки: стихи не свои, пожелания, рассылки. Я просто не отвечаю на такое. Иногда жалуюсь мужу, но свекрови ничего не говорю. Мир в семье дороже. © Bateau / ADME

Бесят посты, где клянчат лайки для маленьких детей, котят и прочее. © Ya Mila

У меня была приятельница, которая специально не отвечала на сообщения сразу, чтобы создать имидж популярной и занятой особы. Типа у нее куча дел и куча сообщений, нет времени всем отвечать. Еще раздражает, когда размещают у себя на странице поздравление с днем рождения своему малолетнему ребенку, который даже читать не умеет. Или, например, пожилой бабульке, которая вообще не знает, что такое социальные сети. © Мария Денисюк / ADME

Ненавижу сообщения: «Перешли 10 друзьям», да и вообще картинки типа: «С добрым утром, с первым днем зимы!» Бесят, я в курсе какой день и время суток! © Елена Елена

Была раньше подруга, которая кучу фоток однотипных из отпуска в личку слала. Ну одну, ну две скинь — ок, я скажу, мол, красиво, этот купальник тебе идет. Но нет, будет реально поток. © Anastomus / ADME

Голосовые сообщения бесят больше всего. © Ксения Савенкова

Меня раздражают голосовые сообщения, ненавижу их. То, что можно прочесть за пару секунд, растягивается на минуту речи с паузами, посторонними звуками, шумом. А если нужна какая-то конкретная информация вроде адреса, то приходится слушать с ручкой и бумагой в руках, либо переслушивать эту муть повторно. © Мама Дорогая / ADME

Раздражает открывание рта под чужие песни. А открывание рта под стендап — это убого. Ну если мнишь себя актрисой, выучи текст и расскажи нам. Пусть даже чужую миниатюру, если таланта сочинительского нет. © Tati Kolye

Была у меня история. Одна подруга из сети написала пост: «Кто мне не напишет в течение дня, тех удалю из друзей ». Удалилась сама, не люблю, когда заставляют. © Бoбa / ADME

Бонус № 1

Я была наивной дурочкой. Думала, что подругам интересны мои фото из отпуска. Готовила для каждой целую экскурсию по фоткам, делилась эмоциями. А потом приехала из очередной поездки и от подруги слышу: «Опять будем часовую лекцию слушать». Меня словно жаром обдало. Так стало стыдно сразу... Через пару дней просто отвертелась от встречи под предлогом важных дел и сказала, что кому интересно, могу просто скинуть ссылку на соцсети, где выкладывала фото поездок для дальних родственников. Больше никогда никому ничего не рассказывала подробно. © Deklarant / ADME

Бонус № 2

Сестра мужа — ходячий анекдот. Образование к 33 годам — бухгалтерские курсы. Личной жизни нет, потому что хочет олигарха. Зато в сети изображает Пэрис Хилтон. На юбилее родственницы наделала 300 фоток в интерьерах с красивой едой и уже который месяц выкладывает по одной. Через день посты, мол, очень занята на работе, не звоните мне. Ей никто и не звонит, кроме мамы, но надо создать иллюзию востребованности. Уже лет семь рассказывает, что скоро издаст свой роман, но пока есть только красивое название.

Первые пару лет я веселилась, а теперь она меня пугает. С таким упорством игнорирует реальность. © Подслушано / VK