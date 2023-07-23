15 чудных пациентов, чье поведение сразило врачей наповал

Вы нередко могли слышать от друзей и знакомых жалобы на врачей. Грубость, некомпетентность, медлительность — в каких только грехах ни обвиняют медработников. Однако им на самом деле тоже есть чем ответить. Ведь после общения с некоторыми пациентами они приходят в такое недоумение, что еще долго не могут выбросить ситуацию из головы.