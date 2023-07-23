15 чудных пациентов, чье поведение сразило врачей наповал
Вы нередко могли слышать от друзей и знакомых жалобы на врачей. Грубость, некомпетентность, медлительность — в каких только грехах ни обвиняют медработников. Однако им на самом деле тоже есть чем ответить. Ведь после общения с некоторыми пациентами они приходят в такое недоумение, что еще долго не могут выбросить ситуацию из головы.
- Работала врачом скорой помощи. Вызов — у женщины анафилактическая реакция. Мы приехали, стабилизировали ее состояние и начали задавать вопросы. Муж говорит: «У нее аллергия на сыр». Естественно, уточняем, съела ли она что-то сырное. Он заявляет: «Конечно. Сегодня на ужин у нас был сырный омлет. Просто обычно мы успевали добраться до отделения неотложной помощи». © Tracy Civitillo / Quora
- Работаю в скорой. Поступил вызов: годовалый ребенок, без сознания, в парке. Пока летим с маячками к этому парку, я звоню вызывавшему скорую человеку, чтобы понять, где именно их искать. Ответ поверг в шок: «А, мне уже не надо, он просто уснул, отмените заказ». Заказ! Мы ж доставка продуктов! Галя, у нас отмена! © volkivolkiv / Twitter
- Работаю медсестрой в реанимационной. Один пациент долго и тяжело выходил из анестезии. Все пытался встать. И вообще не понимал, что происходит, где он находится. Если ему не помочь и не удержать, то он навредит себе. Поэтому я его всеми силами пыталась удержать. Было лето, жара — я носила форму с короткими рукавами. Пациент снова в порыве встать с места ухватился за мою руку. Немного погладил и сказал: «Из этого меха можно сделать ковер». Ну спасибо! Первым делом после смены побежала брить руки. © Подслушано / VK
- Работаю дантистом в детской стоматологии. Сегодня произошла ситуация: ко мне привели мальчика с завязанными глазами. Как сказала его мама: «Если бы он видел, куда мы его ведем, то мы вряд ли бы до больницы добрались». Но это еще не все, они попросили меня его поздравить, как будто привели на праздник. Я прямо расстроилась. Детям просто нужна безопасная среда. Я максимально поддержала мальчика, объяснила ему каждый шаг, внимательно слушала его страхи. В итоге все прошло гладко и он даже сказал, что вернется ко мне, потому что у меня ему не страшно. © Палата № 6 / VK
- Я работаю врачом и меня уже не удивить историями, когда 30-летние мужчины приходят с мамами, точнее мамы их приводят за ручку. На днях снова был такой случай. Заходит мама с большой детиной в кабинет. Все за него рассказывает, он молчит. Потом я попросил парня снять футболку и увидел, как он перепугался. В ту же секунду мать начала кричать, что это неправильно, что у него температура, а я заставляю раздеваться, что он замерзнет и что я плохой врач, поэтому они идут к другому. И хорошо, что пошли! Я сам того не планировал, но нашел способ, как избавляться от таких ненормальных пациентов. © Палата № 6 / VK
- На вызове. Женщина, 78 лет. Я: «Какие препараты вы принимаете постоянно?» Пациентка: «Только это. Доктор по телевизору сказал, если сердце будет стучать странно, то срочно надо бежать в аптеку и покупать это лекарство. Вот пью уже полгода по 1 таблетке». © doctorbataev / Twitter
- Пришел мужчина с запором и жалобами на рези в прямой кишке. Выяснилось, что он уже был у врача, и ему прописали суппозитории. Обычно они работают довольно быстро и эффективно, а ему будто только хуже стало. Решила осмотреть его, и выяснилось, что он не вытаскивал суппозитории из фольги, потому что, цитирую, «там не было написано, что ее нужно снимать». © Bethann Siviter / Quora
- Работаю в реанимации. До сих пор вспоминаю историю о женщине, которую в больницу привела сестра. Она жаловалась на тазовые спазмы и аменорею. Выясняется, что беременна. Сестра сообщила, что у нее отношения со строителем бразильцем. Окей. В конце приема пациентка спрашивает, будет ли ее ребенок говорить на испанском. После долгой паузы отвечаю: «Нет, потому что в Бразилии говорят на португальском». Женщина, кажется, испытала облегчение, а ее сестра — дикий стыд, и вытолкнула ее из кабинета, прежде чем я успел ее выписать. © AMostSoberFellow / Reddit
- Работаю детским стоматологом в частной фирме, но также принимаем по полису ОМС. По полису материалы, мягко говоря, не очень. Я все понимаю, иногда люди не могут позволить себе лечиться в платной. Но как же бесят мамаши, которые держат в руках последний IPhone, на ногтях у них супер-пупер-маникюр, со вздутыми губами и наращенными ресницами, но при этом говорят: «Лечите моего ребенка по полису бесплатно». Ты зажала пару тысяч на нормальную пломбу для ребенка, зато себе ни в чем не отказываешь, ну как так?! © Подслушано / VK
- В отделение попал мужчина. Сам моложе 40 лет, но нудный, капризный и противный. А какой скандальный! Очень грубил медсестрам. Лечащий врач пару раз говорил ему, что с таким характером придется клизму ставить. Мужик только бухтел на это. А потом по ходу лечения клизмы действительно пришлось делать, и не одну. Естественно, медсестрички постарались, и после третьей он с потухшим взглядом пришел к врачу, мол, все понял, осознал, остановитесь. И перед медсестрами извинился. © Палата № 6 / VK
- Работаю в неотложке в сельской местности. Приходит 35-летняя женщина с отеком челюсти и шеи справа. Говорит: «Я вчера съела немного мяса, думаю, это такая реакция тела на него». 10 минут спустя добавляет: «О, забыла сказать, я еще случайно проглотила пчелу и она ужалила меня». © Shoeflinger / Reddit
- Крик души медработника. Родители, ведущие своих плачущих и истерящих деток в поликлинику. Хватит. На них. Орать! Я врач в лаборатории, и мне больно смотреть, как испуганный до полуобморока ребенок заходится в крике, а мамочка своим ором пытается его заткнуть. Дети плачут в больнице, потому что им страшно, а не для того, чтобы вывести вас из себя. Будьте по одну сторону со своими детьми, когда им страшно, не заставляйте их подавлять эмоции. И не позволяйте персоналу осаживать ребенка и стыдить его. Любите друг друга и будьте здоровы! © Палата № 6 / VK
- Я врач-гинеколог. Сегодня залетает в кабинет женщина и с ходу как разрыдается: «Помогите забеременеть, умоляю!» Смотрю ее карту и уточняю, почему такая срочность. Она копошится в сумочке, трясущейся рукой протягивает телефон, а там смазанная фотография какого-то мужика с девушкой в ресторане. Оказалось, муж загулял, брак рушится — ребенок бы его спас. У меня только один вопрос — о чем думают эти женщины? Ребенок не только счастье, но и дикий труд. Крепкую семью сплотит, а треснувшую только разрушит. Такие пациентки часто приходят ко мне на прием спустя время уже матерями-одиночками.
- Приезжаю на вызов к женщине с высоким давлением. С порога слышу какие все врачи плохие, что к ней пришел какой-то молодой врач и вообще врач ли он. Спрашиваю, какие препараты пьет от давления, приносит: «Ну, чтобы побочных эффектов меньше было, я делю каждую таблетку на 5 частей». © doctorbataev / Twitter
- Девушка, 24 года, хирург-диагност. Я слежу за собой, на работу всегда иду в красивом наряде. Хоть под халатом ничего и не видно, все равно приятно. Ехала я в автобусе летом. Мест нет, встала рядом с бабулькой какой-то. Она начинает на меня ворчать. Говорит: «Вырядилась, на каблуках, небось по барам шастать». Я ее не слушаю. Выхожу на своей остановке, она за мной. Тут я понимаю, что она идет в ту же поликлинику. Все это время продолжает мне в спину гадости говорить. Я спокойно прохожу в свой кабинет. После пары пациентов заходит эта бабка: «Ой, простите». И я просто ей отвечаю: «Ничего, бывает». © Подслушано / VK
Порой общение врачей и пациентов оборачивается такой комедией, что даже становится семейной или врачебной байкой на долгие годы. Именно о таких историях рассказали герои нашей следующей статьи.
AdMe/Народное творчество/15 чудных пациентов, чье поведение сразило врачей наповал
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