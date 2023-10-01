15 дерзких бабушек, которые рвут в клочья наши представления об унылой старости

Тревога по поводу старения так или иначе посещает многих, но истории про пожилых леди, собранные здесь, доказывают, что старость может быть разной. Если к преклонному возрасту сохранить немного ветра в голове, любопытство к жизни и интерес к новому, все будет именно так, как мы задумывали. Уверены.