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15 дерзких бабушек, которые рвут в клочья наши представления об унылой старости

Народное творчество
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Тревога по поводу старения так или иначе посещает многих, но истории про пожилых леди, собранные здесь, доказывают, что старость может быть разной. Если к преклонному возрасту сохранить немного ветра в голове, любопытство к жизни и интерес к новому, все будет именно так, как мы задумывали. Уверены.

  • Моей бабушке девятый десяток. Решила она, чтобы не скучать, пойти в модельный бизнес. И у нее жизнь ярче, чем у меня! Вечно дефиле, мастер-классы, фотосессии, показы. В прошлом месяце она угодила в больницу, вшили кардиостимулятор. Так она отлежаться толком не успела, махнула в столицу на съемки. Присылает оттуда фотографии с комментарием: «Смотри, как я изображаю бабушку». Смотрю и думаю: «С твоим запасом энергии только изображать и остается!». © Meta1Barbie / Pikabu
  • Знаю, есть кризис среднего возраста. А кризис пенсионного есть, не в курсе? Просто моя бабуля в свои 85 решила, что душа требует перемен. Представьте пожилую консервативную женщину. А теперь прикиньте, в каком мы были шоке, когда она набила себе татуху на ноге. Потом проколола пупок. А вчера она покрасила волосы в синий цвет. © Палата № 6 / VK
  • Моя бабушка прилетела ко мне издалека. На следующее утро я проснулся, а ее нигде не было. Я прыгнул в машину ее искать. Через пару часов я решил сделать перерыв на обед в моем любимом мексиканском ресторане. Мой заказ принесла старушка в сомбреро. Я поднял глаза, чтобы поблагодарить ее, и увидел свою бабушку! Оказалось, она вышла прогуляться и заблудилась без мобильного телефона и денег. Она подошла к персоналу ресторана и спросила, может ли она побыть там, пока я не найду ее. С анлийским у нее не очень, поэтому они решили, что она ищет работу. Поэтому она протирала столы и мыла посуду, пока я не отыскал ее. © Butteringer / Reddit
  • Подслушала в очереди в поликлинике. «Кто последний?». «Я, вот за той бабушкой занимала». Бодрая дама за 70 отвечает: «Я не бабушка!» Ну, думаю, сейчас начнется: «Я не бабушка — я женщина!». А она как ошарашит всех: «Я не бабушка, я — прабабушка. Мне 87 лет, сыну уже 65». Очередь уважительно ахнула. И ребенок на соседнем стуле: «Мама, так разве бывает, чтобы сыну было 65 лет?!». © schewa*** / Pikabu
  • Приехала в гости к бабушке, а у нее новый диван. Купила? Нет, сама сделала. Ей было скучно, и она сделала диван. Мне вчера было скучно, и я смотрела, как белки дерутся, а она диван сделала. 90 лет бабуле, а энергии больше, чем у всей остальной семьи вместе взятой. © Подслушано / Ideer
  • Живу в Германии, в нашем округе на автобанах нет скоростных ограничений. Ездили с мужем к его сестре, он любит быстро ездить. Всю дорогу гнал 200-220 км. Многие водители выскакивают на обгон, приходится резко тормозить, такое происходит часто, я уже привыкла. Однажды перед нами вылетела маленькая машинка и начала очень быстро нас обгонять. Я была в шоке, когда увидела, что это лихачат две бабульки! © Подслушано / Ideer
  • У меня такая бабушка! В июле, пoлучив пенсию, oна на неделю рванула с лучшей пoдружкoй на мoре, выключив телефoн и пoзвoнила, кoгда закoнчились деньги. Mама чуть с ума не сoшла. Пришлoсь еxать иx забирать. Oнa игрaeт в шaxмaты нa бульвaрe c мужикaми и выигрывaeт! Oнa пoeт в xoрe «Beceлыe cтaрушки», xoдит в тeaтр и пoceщaeт вce бecплaтныe гoрoдcкиe мeрoприятия и кoнцeрты. Α нeдaвнo зaвeлa ceбe бoйфрeндa нa 8 лeт млaдшe! Xoчу тaкую cтaрocть. © isterysha / Pikabu
  • Бабушка купила себе красные джинсы и показывает мне по видеозвонку, рассказывает, как они с дедом гуляют каждый день и делают зарядку, пекут пироги и сидят с внуками. А мне и рассказать нечего... Бабушке 73, мне — 25, и в ее джинсы я даже примерно не влезу. © Подслушано / Ideer
  • Еду в автобусе, читаю книгу. На одной из остановок замечаю, как в салон заходит бабушка. Но выглядит она не так, как остальные бабульки: пирсинг в губе, руки в татуировках, яркий макияж, стильная одежда. Села справа от меня, достала беспроводные наушники и врубила тяжелый рок. © Палата № 6 / VK
  • Телефон сел, иду на вахту позвонить. Спрашиваю у бабушки-вахтерши лет 80: «Извините, телефончик можно?». А она: «Ох, озорник, ну записывай!». © TigerStepNew / Pikabu
  • Бабушка плохо слышит и передвигается с ходунками. Живет одна принципиально. Но! Купила себе новый водонагреватель, модную душевую кабину, поставила пластиковые окна, сделала натяжной потолок, ест только лучшее. Ее никто не содержит, все заработала сама. Говорит: «А что? Я еще пожить хочу». И раз в неделю в баню ездит на такси бизнес-класса. © Подслушано / Ideer
  • Моя бабушка в самолете, который выполняет фигуры высшего пилотажа. Тут ей почти 83. Это было больше 10 лет назад. Любит и на машинках покататься в парке развлечений, да еще ругает мужчин, которые в нее врезаются. Сейчас ей 94, чувствует себя отлично! © Aptyp / Pikabu
  • Обожаю свою бабулю. Ей 72, она каждое утро начинает с зарядки и смузи. По вечерам ходит на свидания, пьет только качественный кофе (и только на растительном молоке), радует себя новыми украшениями, отдыхает на курортах и вообще ведет такой образ жизни, которому я могу только завидовать. Знает все о мужчинах, последних тенденциях моды и секретах красоты. Молодая (а не молодящаяся), активная, шикарная! © Палата № 6 / VK
  • У нас в подъезде жила грустная бабуля: овдовела, дети разъехались. И приехала к ней вторая бабулька — сестра двоюродная одинокая. Началось веселье: ремонт сделали, нарядов накупили, в отпуск съездили, по театрам-музеям ходят... Оказывается, они одну квартиру продали, во второй живут и ни в чем себе не отказывают! © doovy / Pikabu
  • Моя бабушка сегодня сдавала экзамен по правилам дорожного движения. Она решила получить права. Сдала. Мы все ее поддерживали всей семьей. Я за нее очень рад и горжусь ей. На следующей неделе она едет покупать свой первый автомобиль! © Палата № 6 / VK

Если у вас есть любимая бабушка, которая всегда обнимет, утешит и поможет, вы счастливый человек. Рассказывайте про своих любимых, а мы за вас порадуемся.

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AdMe/Народное творчество/15 дерзких бабушек, которые рвут в клочья наши представления об унылой старости
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