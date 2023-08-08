15 детей, чей маленький язык острый, как кошачьи коготки
Сначала ты думаешь, что уже все знаешь об этой жизни, а потом обзаводишься детьми. И теперь именно они выдают житейские премудрости о том, как найти себе вторую половинку или красиво заканчивать споры. Причем эти перлы получаются настолько меткими, что порой хоть учись у малышей. Ну или просто посмейся.
- Мой почти трехлетний ребенок знает, что мы ищем жилье и заявил: «Мы купим дом с четырьмя комнатами, одна для меня, одна для Винни и у тебя с папой тоже будет по комнате.» Он думает, что мы спим в одной, потому что у нас места мало. © clhubes / Twitter
- Мужик, он в любом возрасте мужик. Брат отправил своего 5-летнего сына в деревню к бабушке. Звоню я им, разговариваем и в этот момент этот маленький мужчина обращается к бабушке и говорит: «Женщина, где моя еда? Я весь день гулял, устал и хочу есть». © Палата 6 / VK
- Пошли мы сегодня с 4-летней дочкой на обед. Сели за столик на террасе, ждем. И тут приезжает такой здоровенный парень на мотоцикле. Просто огромный. У него не получилось нормально поставить мотоцикл, тот завалился. Но какой-то парень ему помог, поставили в итоге. И вот этот здоровенный байкер проходит мимо нас, и дочка выдает: «Кажется, тебе пока нужно кататься на чем-то трехколесном». Я аж поперхнулся и приготовился извиняться за ребенка перед мужчиной, который выглядел так, будто мог взмахом руки отправить меня в другое измерение. Но он только расхохотался и сказал: «Я думаю, ты права, милая». Позже нам еще принесли кусок торта за его счет. © am59269 / Reddit
- Недавно сын сказал мне: «А ты, папа, с нами не живешь, только спишь у нас». Задумался: может, ну ее, эту вторую работу и деньги на ремонт дачи? © Подслушано / Ideer
- У нас дом стоял на пригорке, а вокруг дома еще и парапет, мы с сыном шли то ли в сад, то ли из сада, шли понизу, под горочкой. А сосед кавказца выгуливал и этот кавказец взгромоздился на парапет. Я-то в своих мыслях иду, ничего не замечая, а сын как закричит: «Мама, мама, смотри, дядя льва выгуливает!» Сосед, конечно, расплылся в довольной улыбке. А собака и правда, — снизу вверх, с огромной гривой волос, — лев львом. © Анастасия Наливайко / ADME
- Младший как-то выдал. Идем из гаража. Решила дорогу сократить и пройти наискось. А там пустырь — высокая трава и кусты, приходится обходить по кривой.
— Что за дорога, — ворчит сын.
— Пустырь, — вздыхаю я.
— Это не пустырь. На пустыре было бы пусто. Это кустырь какой-то. © Шаманка / ADME
- Сын рассуждает: «А когда я вырасту, мне нужна будет жена? Как найти жену? Вырасту, возьму бинокль и пойду искать жену. Найду ее, обрадуемся, родим детей.» © КолоБася / ADME
- Летим в отпуск. Я, дети и свекровь. Сын старший, который и уговаривал взять бабушку, не отходит от нее. Я насильно отвожу на свою стойку таможни (свекровь на другой стояла). Таможенник, рассматривая паспорт сына, спрашивает:
— С кем летишь?
— С бабушкой.
Таможенник поднимает взгляд на меня. Видимо, в голове не укладывается мой вид и слово «бабушка».
— С кем?
— С бабушкой, в отпуск. Вон она стоит.
— А это кто? — кивает на меня мужчина.
— А, это просто мама. © Шаманка / ADME
- Мой сын в 4-летнем возрасте вывел формулу идеальной для себя женщины. Дружил он в садике с двумя девочками. Но с одной все же больше. Потому что, цитата, «первая девочка, конечно, очень красивая, но она все время плачет и у меня от нее голова болит. А вот вторая никогда не плачет и всегда играет со мной в машинки.» © yanaisachenko / Pikabu
- На днях сын обращается ко мне: «Женщина средних лет». Я, обиженно: «Ну спасибо за комплимент.» Он в следующем предложении исправляется: «Девушка средних лет.» © мальвина / ADME
- Приболела, лежу в кровати с температурой. Дочь, которой два с половиной года, все бегает около меня, тянет играть. Говорю ей, что заболела и не смогу с ней сейчас поиграть. Она подходит в прикроватному столику, что-то выкладывает на него и тихо так говорит: «Надо новую». Спрашиваю, про что она, а дочка и выдает: «Надо новую маму купить». Я такая: «В смысле?!» А она так же спокойно говорит: «Ты же болеешь, значит нужна новая мама». © Mrs.AnnaMeow / Pikabu
- Знакомимся с новым логопедом. Она задает очередной вопрос: «Мне 46 лет, а тебе?» Сын: «Я бы сказал 46 минус 40.» Загадочный такой. © мальвина / ADME
- В ссоре с 3-летним ребенком в ярости сказала «Или тебе на меня наплевать?» Дочка выдала: «Мама, у меня нет столько слюней, чтоб на тебя плевать». Ну как можно обижаться после такого. © Подслушано / Ideer
- Диалог с сынишкой:
— Ой, все, надоело учить тебя буквам.
— А кто же меня будет учить?
— Пусть папа учит!
— Нет, ты меня родила — ты меня и учи. © КолоБася / ADME
- Дочке 3 года, пришли из садика. На вопрос, чем кормили на обед, ответила, мол, супом. Каким? Молчит. Я решил помочь.
— Что было в супе?
— Картошка.
— А еще?
— Морковка.
— А еще?
— Ложка. © Morskoy1978 / Pikabu
Дети действительно регулярно выдают такие перлы, что хоть стой, хоть падай. А лучше записывай.
AdMe/Народное творчество/15 детей, чей маленький язык острый, как кошачьи коготки
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