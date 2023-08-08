15 детей, чей маленький язык острый, как кошачьи коготки

Сначала ты думаешь, что уже все знаешь об этой жизни, а потом обзаводишься детьми. И теперь именно они выдают житейские премудрости о том, как найти себе вторую половинку или красиво заканчивать споры. Причем эти перлы получаются настолько меткими, что порой хоть учись у малышей. Ну или просто посмейся.