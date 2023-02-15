15 детей, которые выросли в богатых семьях и теперь пожинают плоды своего воспитания

К хорошему быстро привыкаешь, а к богатству, пожалуй, еще быстрее. Однако постоянная жизнь в роскоши не может не сказаться на характере. И если кого-то доступ к большим деньгам с рождения полностью лишает мотивации к активной жизни, то некоторым из нас не просто удается приумножить родительские капиталы, но и остаться при этом человеком с большой буквы.