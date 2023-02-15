15 детей, которые выросли в богатых семьях и теперь пожинают плоды своего воспитания
К хорошему быстро привыкаешь, а к богатству, пожалуй, еще быстрее. Однако постоянная жизнь в роскоши не может не сказаться на характере. И если кого-то доступ к большим деньгам с рождения полностью лишает мотивации к активной жизни, то некоторым из нас не просто удается приумножить родительские капиталы, но и остаться при этом человеком с большой буквы.
- Сын женился на девочке из богатой семьи. Мы тоже небедные: подарили сыну квартиру, машину. Но он всегда старался всего добиваться сам, даже деньги за машину пытался нам вернуть, но мы не взяли. Девочка же абсолютно избалованная. Работать даже не собирается, так как считает это уделом бедных женщин, хотя мы ей предлагали непыльную работу в фирме мужа. Целыми днями сидит дома, блог ведет, сама не убирается и не готовит — все наемные люди делают, еще и сына пилит, что он мало получает (полмиллиона). © Подслушано / Ideer
- Я вырос в бедности, но мои родители в какой-то момент заработали кучу денег, и мой младший брат рос в богатой семье. В итоге мои старшие братья и сестры сейчас усердно работают и строят свое будущее, а младший брат превратился в нарцисса и совершенно не имеет мотивации к устройству своей жизни. © iamtiffanypham / Reddit
- Семья моего приятеля необычайно богата. Несмотря на это, он всегда хотел работать обычным школьным учителем и, повзрослев, исполнил свою мечту. Однако состоятельные родители и не думают бросать сына: отец всячески старается ему помочь, иногда оплачивает отпуск на дорогом курорте и дарит дорогие подарки. Как бы то ни было, богатство совершенно не испортило приятеля: он никогда не кичится средствами своей семьи и вкладывает все силы в воспитание детей, которых обучает. © Goldfish_lounge / Reddit
- В соседнюю квартиру заселилась девушка. Ручки-спичечки, синяки под глазами, лет 18. В первый же день выхожу выносить мусор — на весь подъезд воняет горелым, явно от ее двери. Оказалось, она совсем не умеет готовить и нечаянно сожгла картошку. Потом выяснилось, что девочка-то из зажиточной семейки, но убежала из дома, потому что в 16 лет ее решили выдать замуж. Вот она втихую копила деньги и за неделю до совершеннолетия сбежала на другой конец страны. Я ей объяснила, как жарить эту бедную картошку. Сказала, чтобы в следующий раз звала меня, когда будет готовить, — я помогу. Так и жили. Пока родители искали ее, девочке уже 18 лет исполнилось. Силком под венец не потащишь. Родители, конечно же, сразу от нее отказались, мол, опозорила семью перед таким хорошим человеком, который уже свадьбу распланировал. А она меж тем пожила пару лет в той квартире, научилась жить одна и укатила за границу: ей повышение предложили с переездом. Шлет открытки теперь, говорит, что я ее спасла тогда, в гости зазывает. © Палата № 6 / VK
- Быть богатым — это осознавать, что окружающие попросту хотят тобой воспользоваться. Этот факт я осознал еще в детстве: тогда у меня было много друзей, которые в какой-то момент таковыми не оказались. Однажды выяснилось, что всякий раз, когда они приходили ко мне в гости, эти якобы друзья попросту меня обворовывали. Вот так вся дружба и заканчивается у меня. Но есть и плюс: мое состояние позволило мне побывать в нескольких действительно потрясающих местах. © SicariusMill / Reddit
- Не везло с парнями. Всегда попадались такие, что быстро садились на шею — на диване лежали, вечные студенты или в поисках себя. При этом еда и счета как-то быстро перекладывались на меня. Полгода назад встретила парня. Из богатой семьи, хорошо обеспечен, хорошая работа. Наконец-то, — подумала я, — перестану быть лошадью. Через пару месяцев в фирме его отца начался кризис, зарплату не выплачивают. И оказалось, что парень сам по себе безынициативный и без папиных денег сидит на диване с пустым холодильником. © Подслушано / Ideer
- У моих состоятельных знакомых двое детей. Один из них стал довольно успешным врачом, а второй отказался от всего земного и живет теперь в лесу. В буквальном смысле. А еще ни один из них ничего не сделал для сохранения семейного богатства. © RhatesT / Reddit
- В школе была подруга из богатой семьи. Однажды она на несколько дней пропала. Я звонила. Домашний брала ее мама и говорила, что дочки дома нет. Я набирала им каждый день, переживала и в конце концов пришла к подружке домой. Не пуская меня за порог, ее мама без обиняков заявила, что дружить со мной Лара не будет, так как я из бедной семьи. И что, мол, нельзя быть такой навязчивой, и я это должна понять. © Подслушано / Ideer
- Я до сих пор не могу забыть, как моя подруга, у которой был крайне серьезный папа при должности и с кучей денег, дала мне однажды совет «развеяться и слетать в Таиланд хотя бы на неделю». А я на тот момент жила в дешевой съемной квартире с годовалой дочкой и вторую неделю ела только гречку. Я была в отчаянии, а оказывается, нужно было на отдых слетать. © Bonnie007 / Pikabu
- Есть дальняя знакомая, у которой есть буквально всё. И я не видела более недовольного жизнью человека, ее обычное выражение лица можно ставить как иллюстрацию к термину «уксус». Просто загадка для меня. © Momster / ADME
- Мой отец был очень успешным хирургом. И хотя мы с сестрой были приемными детьми, он каждое лето отправлял нас в крутые поездки, в 15 лет он купил мне машину, а потом еще и оплатил дорогущий колледж в Новой Зеландии. И все бы хорошо, но вот только отец — неисправимый перфекционист со всеми вытекающими из этого последствиями. Он вечно критикует нас и следит за тем, сколько мы едим, чтобы мы вдруг не поправились. В итоге мы с сестрой и сами стали такими же перфекционистами и вечно теперь сами к себе придираемся. Все-таки очень трудно расти в тени отца с большим послужным списком. © NightPhox / Reddit
- Муж — очень обеспеченный человек, я тоже из богатой семьи. У него есть сын от первого брака, который всю жизнь ни в чем себе не отказывал. Гоняет на дорогой машине, подаренной отцом; живет в элитной квартире, купленной специально для него. Даже на работу непыльную с зарплатой в пол-ляма муж его устроил. И вроде все нормально, но парень абсолютно не умеет ценить деньги. Может всю зарплату спустить за 10 дней, а потом звонить отцу и просить деньжат подкинуть. Разговоры не помогают. © Подслушано / Ideer
- Мой жених не знал, что он богат, аж до старшей школы. Однажды он устроил вечеринку в своем доме. Один из его приятелей осмотрел дом и признался, что еще не видел таких хором. И вот тогда-то моего парня и осенило. Оказывается, он попросту не догадывался, что другие могут жить гораздо беднее, чем он. © red_raconteur / Reddit
- Мой одноклассник из очень обеспеченной семьи однажды в подростковом возрасте сильно загулял. Да так, что даже попал в серьезную неприятную ситуацию. Родители отправили его в Англию в пансион с подъемом в 6 утра, пробежкой, учебой и отбоем в 9 часов. Он негодовал, писал, что всех ненавидит, обещал отомстить. Потом привык, повзрослел, успокоился, окончил там же колледж и университет, завел нужные знакомства. Папа ему потом помог бизнес открыть, все замечательно. Вот только мы с ним после всего этого перестали общаться, так как ему стало неинтересно дружить с простыми парнями. © Михаил Герасенков / ADME
- Мой парень — из богатой семьи: постоянно отдыхает за границей, покупает брендовые вещи. При этом он считает каждую свою копеечку, в гости приезжает с пустыми руками и сразу же идет за стол, чтобы поесть. Но апогея он достиг, когда на мое приглашение в гости сказанул: «Ну ты мне денег на бензин скинь, тогда я приеду». © Подслушано / Ideer
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