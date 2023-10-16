15 детей отмочили такой номер, что у взрослых чуть чай носом не пошел
Иногда детки могут ляпнуть такое, что хочется под землю от стыда провалиться. А иногда — расплавиться от умиления, как сыр в микроволновке. Мы уверены — у каждого были моменты, когда чадо выкидывало такой фортель, что материнское сердце несколько ударов пропускало.
- Как-то раз моя 4-летняя сестренка назвала бабушку старой пустозвонкой. Бабуля тогда пережила эпический кризис и едва не потеряла сознание. А как немного отпустило, давай кричать на нашу маму: «Теперь-то я знаю, как ты меня за глаза называешь! Убирайся из моего дома!» В разгар скандала папа догадался спросить мою сестренку, почему она сказала такое. Оказывается, в этот день сестра смотрела «101 далматинец». И один из персонажей назвал другого пустозвоном. Она не знала, что это означает, но ей понравилось само слово. © Cattus Lavandula / Quora
- Отвечаем с 7-летним сыном на вопросы детской викторины. Вопрос: «Как называются деньги, которые человек получил за выполненную работу?»
Начинаю пояснять:
— Вот я работаю и получаю за это...
Сын, не задумываясь, изрекает:
— Гроши. © Compas.Hope / Pikabu
- Когда моему племяннику было 4 года, и я уложила его в кровать, он несколько секунд смотрел мимо меня, а затем сказал: «Ты не нравишься людям в Стене». Теперь вы поняли, почему я не завожу детей. © ebethhasissues / Twitter
- Доче 7 лет. Из-за аллергии ей нельзя конфеты, ну и я за компанию не ем. Всем, кто пытается накормить ее, говорю, что нельзя. А когда суют конфеты мне, я вру, что на диете. Вчера мое чудо взяла втихаря из своей копилки денег, напросилась съездить с папой в магазин и привезла мне горсть шоколадных конфет. Протягивает и говорит: «Возьми, мамочка, мне нельзя, так хоть ты поешь и не ври, что ты на диете». Я чуть не разревелась. © Палата № 6 / VK
- Бабушка моя была человеком довольно мудрым и к людям относилась с уважением. Но как-то ей достался в начальники очень неприятный человек. И в домашнем обиходе, за глаза, называла она его «Шепелявый». И вот однажды пошла она в контору вместе с моим 4-летним братом сдавать какой-то отчет. Зашли они в кабинет с бухгалтерами, брат деловито обошел все столы и из дальнего конца кабинета во всю силу своих детских легких вопросил: «Бабуська, а где тут Сепелявый?!» Немая сцена. К счастью, этого начальника вскоре перевели. © Анастасия Наливайко / ADME
- Раз в неделю жена присматривает за нашими внуками, чтобы их родители могли устроить себе отдых и сходить в ресторан. И все ничего, пока на родительском собрании учительница не подошла к ним и не спросила, собираются ли те сегодня на «горячее свидание». Оба в шоке. Оказалось, что учительница как-то попросила класс привести пример добрых поступков, которые они видели. Моя 6-летняя внучка подняла руку и сказала: «Моя бабушка каждую неделю делает добрые дела. Она присматривает за нами, чтобы мама и папа могли пойти на «горячее свидание». И теперь мой сын и его жена известны в школе как любители «горячих свиданий». © Michael DiBiasio / Quora
- Моя сестра работает учительницей. Во 2 классе она перевела сына к себе. Но предупредила его, что в школе стоит обращаться к ней не «мама», а по имени-отчеству. Идет первый урок. Сестра сказала сыну, что даст ему тетрадь и забыла об этом. Тот ждал-ждал, а затем поднял руку и сказал: «Светлана Борисовна, ты мне тетрадь дашь?» © Палата № 6 / VK
- Когда я привезла новорожденную девочку домой, моя 3-летняя дочь была не слишком довольна. Несколько дней она терпела, а затем подошла ко мне с серьезным выражением лица.
— Когда мы вернем ее обратно?
— Она наша и будет жить с нами.
— Она здесь уже 3 дня и этого достаточно.
— Малышка останется здесь. Ты замечательная старшая сестра, и вы полюбите друг друга.
Прошло 5 минут.
— Окей, я поняла, что ты хочешь этого ребенка. Но ты заметила, что тебе подсунули ее без зубов?
Я давно так не смеялась. © Shari Wiemann-Emling / Quora
- Как-то раз, когда мой сын учился во 2 классе, мы с ним перелезали через школьный забор. Он пролез между прутьев, я между прутьев не вошла — спрыгнула сверху. И прямо к ногам завуча и двух учительниц начальных классов. Они мне: «Вот как интересно!» Я им: «Здрасьте!» Когда они прошли, спрашиваю у сына: «И что они теперь обо мне подумают?» Сын, с восхищением оценивая высоту забора: «Что ты крутая!» © vasilisaPRO / Pikabu
- Когда моей маме было 15 лет, она пришла со своими родителями в гости к двоюродной сестре. Навстречу выбегает шустрая 3-летняя племяшка и называет маму по имени. Родители ее поправляют: «Не Дина, а тетя Дина!» На что племяшка, смерив мою маму презрительным взглядом, выдает: «Тоже мне тетя!» © Юля Зуева / ADME
- Сынуля с самого рождения был с недобором веса, но высокий и с тонкой кожей. При этом энергии у него — на троих. И вот это чудо чудное никогда ничего не хотело есть (кроме шоколадных конфет), зато очень любило делать покупки в магазине. Идем из садика. Сын: «Купи мне булочку». Отвечаю: «Ты ее есть не будешь, зачерствеет и выбросим». Он не сдается: «Ну тогда колбаску». Я: «Дома есть колбаса». И тут мое чадо с надрывом, на всю улицу: «Ну хоть маленький кусочек хлеба!» Отовсюду посыпались осуждающие взгляды: тощий ребенок и чудовище-мать. И тут я всех удивила: как давай хохотать от того, как все это со стороны выглядит. Некоторые, наверное, подумали, что мать еще и «того», с головой не дружит. © Анастасия Наливайко / ADME
- Я долго думала, что моя дочь счастлива со своим новорожденным братиком. Но иллюзии разбились вдребезги через 3 недели, когда она сказала, что пора бы уже выставить малыша на тротуар перед домом, чтобы кто-нибудь из желающих подобрал его. © Beth Morrison / Quora
- Моя племяшка выдала в 4 года: «Бабуля, ты так смешно ходишь — как планета по орбите!» Бабушка тогда просто в осадок выпала. Потом она долго нам всем рассказывала, как эпично сводила внучку в садик. © Ольга Загоровская / ADME
- Читаю книгу в больничной очереди. Какой-то мальчик садится рядом. Мальчик: «А тебя в больницу отправили потому, что ты книжки читаешь?» © great_knee / Twitter
- Жену в школу вызвал семейный психолог и сразу в лоб: «У вас в семье все нормально? Ребенка не наказываете строго? Муж не проблемный?» Жена, бледнея: «В чем дело-то?» Психолог: «Я просматривала детские рисунки, у вашего сына — самый мрачный: на небе тучи, трава грязно-зеленая, собачка вообще черное пятно, даже солнышко не светит». Пообещали побеседовать с ребенком. Вечером начали осторожно расспрашивать про урок рисования, а сын в ответ: «Да у меня непроливайку кто-то случайно раздавил. Когда начали рисовать, соседка по парте разрешила один раз кисточку намочить. А помыть — ни в какую. Ну не буду же я с кисточкой по всему классу бегать, поэтому солнышко коричневое получилось, небо пасмурное». На следующий день купили сыну 2 непроливайки, и отношения в семье заиграли новыми красками. © CEMEH67 / Pikabu
Каждому ребенку нужны любящие родители. Но воспитать родного малыша — это одно, а принять в семью ребенка, которого родила другая женщина — совершенно другое. И те, кому удается пройти это испытание, заслуживают уважения. Ведь только они знают, с чем приходится столкнуться на пути к счастью.
AdMe/Народное творчество/15 детей отмочили такой номер, что у взрослых чуть чай носом не пошел
Поделиться этой статьёй