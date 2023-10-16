15 детей отмочили такой номер, что у взрослых чуть чай носом не пошел

Иногда детки могут ляпнуть такое, что хочется под землю от стыда провалиться. А иногда — расплавиться от умиления, как сыр в микроволновке. Мы уверены — у каждого были моменты, когда чадо выкидывало такой фортель, что материнское сердце несколько ударов пропускало.