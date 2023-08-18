15 детишек, которые заставят искать валерьянку даже самых спокойных людей
«Устами младенцев глаголит истина» — так гласит популярная поговорка. А еще уста детей могут выдавать такие перлы, что хоть стой, хоть падай. Справедливости ради стоит отметить, что иногда малыши могут подмечать вещи, о которых взрослые даже не задумываются.
- Привела сына в садик. В раздевалке подходит ко мне девочка и заявляет:
— А ваш Костя — мой жених, и у нас скоро свадьба, жить мы будем у вас.
Такого подвоха я вообще не ожидала. И решила своей будущей невестке подыграть. Спрашиваю ее:
— А мама твоя не против?
И тут 6-летняя барышня мне выдала на полном серьезе:
— Нет. Вы знаете, как тяжело сейчас найти мужчину с квартирой и с престарелыми родителями? © adedas / Pikabu
- Приехали в гости родители с младшей сестрой. У нас разница — 18 лет. Идем на пляж, она увидела круги, которые у продают у моря, начала канючить. Говорю ей, мол, потерпи, завтра купим на рынке, тут же продают втридорога, учись экономить. А она в ответ, не долго думая: «Зачем? Надеюсь, мне это не пригодится». Я подумала, а ведь она права.
- Каникулы. Захожу в комнату к первоклашке и вижу картину: лежит на спине, из динамика звучит аудиокнига «Гарри Поттер и узник Азкабана». Раскинув руки, сын буквально плюет в потолок. Наши взгляды встретились. Я решила не отвлекать товарища и прикрыла дверь. На колледж решила тоже не копить. © sunward / Pikabu
- Сын спросил меня сегодня вечером перед сном, существуют ли в реальности тайные комнаты. Если вы не в курсе, то это такой жанр игр, где куча бесконечных комнат со всякими ужасами, и из них нужно найти выход. А я возьми и скажи: «Да, существуют». Такую ошибку я еще не совершал. © hankgreen / Twitter
- Зять рассказал. Собираются они в очередной раз к нам в гости, он говорит дочке (3 года): «Ты бабушку сильно не доставай, бабушка Оля старая, ей тяжело». На что внучка возмущенно отвечает: «Бабушка Оля не старая. Это бабушка Аня (прабабушка) старая, а бабушка Оля — новая!». © Ольга Посадская
- Трехлетка промочил ноги на улице. Я говорю: «Выбирай, или раздеваешься и сохнем на улице на солнышке, или идем домой и получаем нагоняй от мамы. Ты что выбираешь?» В ответ услышал: «Я выбираю пирожок». © Unknown author / Pikabu
- В холодильнике гостиничного номера нашли детские напитки с трубочками. Прошу внучку дать попробовать, она протягивает, я отхлебываю. И тут она выдает: «Бабуля, ты не пробуешь, ты пьешь!» © таланта братец / ADME
- 4-летний внук спрашивает у отца: «Папа, а тебе мама кто?»
Папа: «Жена, любимая женщина».
Внук: «И мне мама — любимая женщина. Интересно, что делают двое мужчин, когда у них одна любимая женщина?» © Евгения Шурыгина
- Сыну было 4 годика. Сидит играет в своей комнате, вдруг слышу странные звуки. Подхожу, а он стоит и что-то шепчет в потолок, будто к люстре и лампочке. Спрашиваю, мол, ты что делаешь. А он в ответ: «Прошу люстры, чтобы они на нас не падали». Спасибо, сынок. © Unknown author / Reddit
- Доче 7 лет. Ей нельзя конфеты (аллергия), ну и я за компанию не ем. Всем, кто пытается накормить ее, говорю, что нельзя. Когда суют мне, говорю, что на диете. Вчера мое чудо взяла втихаря из своей копилки денег, напросилась съездить с папой в магазин и привезла мне горсть шоколадных конфет. Протягивает и говорит: «Возьми, мамочка, мне нельзя, так хоть ты поешь. И не ври, что ты на диете». Я чуть не разревелась. © Палата № 6 / VK
- Дочке лет 5. Забираю из садика. Воспитательница жалуется, что она мальчику нос разбила. Я дочке: «Ну ты что? Как так? Почему? Зачем?» А она в ответ: «Он меня ущипнул больно». Я говорю, мол, сказала бы воспитательнице, та бы его наказала. А дочка выдала: «Я не успела». © Марина Румынина
- Младший брат вечно чудит. Я живу в другом городе. Было ему тогда лет 12. Как-то пишет мне сообщение:
— Леся, привет.
— Привет.
— А ты можешь купить мне квартиру? Будем жить все вместе. Я, ты и моя девушка.
Я там и села, рассмеялась, пишу в ответ:
— Дань, у меня самой квартиры нету.
— А, ну понятно.
Ох уж эти детки. © Lesikart / Pikabu
- Где-то полгода назад познакомила свою младшую сестренку с таким замечательным мультфильмом как «Шрек». Она посмотрела и влюбилась с первого взгляда. Чуть ли не каждые выходные теперь пересматривает какую-то из частей. Недавно я гостила у родителей, а сестра привела свою подругу в гости. Она решила и ей показать «Шрека», только вот той девочке он не понравился. Сестра такой расклад событий не поняла, поэтому выдала: «Ты теперь не моя подруга! Я буду дружить со Шреком!» © Палата № 6 / VK
- Ждала долго подругу на площади. Решила прилечь немного на лавочке, задремала. Сквозь сон слышу, как рядом кто-то поет: «Спят усталые игрушки, книжки спят...» Открываю глаза — девочка лет десяти. Мама ее спрашивает, мол, допела, все? Девочка: «Да, пойдем». © chern_ov / Twitter
- Переехали в новую квартиру, но пока никому не говорили. У друзей сейчас проблемы, да и не хотим, чтобы родственники завидовали. Строго проинструктировали 4-летнего сына, мол, не выдай нас никому. И, как назло, встречаем в супермаркете на другом конце города самую болтливую и вредную дальнюю родственницу. Уж как она прознала, не ведаю, но наклоняется к сыну и говорит: «Ну расскажи, малыш, где теперь живешь». Сын посопел пару секунд и выдал: «Все еще с родителями, съеду когда будет 18».
А вот еще одна подборка историй о детях, которые за словом в карман не полезут.
AdMe/Народное творчество/15 детишек, которые заставят искать валерьянку даже самых спокойных людей
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