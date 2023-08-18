15 детишек, которые заставят искать валерьянку даже самых спокойных людей

«Устами младенцев глаголит истина» — так гласит популярная поговорка. А еще уста детей могут выдавать такие перлы, что хоть стой, хоть падай. Справедливости ради стоит отметить, что иногда малыши могут подмечать вещи, о которых взрослые даже не задумываются.