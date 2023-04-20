15 девушек сказали «нет» свадебным платьям, которые продаются на каждом углу. И дали волю фантазии

Несмотря на то, что с течением времени в свадебных салонах появляется все больше вариантов платьев, — и небесно-голубых, и персиковых, и серебристо-серых, — некоторым хочется внести в этот праздничный день больше ярких красок. И тогда дамы решаются на смелые эксперименты и появляются перед гостями в поистине неожиданных, но не менее восхитительных нарядах. Так сделали и героини сегодняшней подборки.

«Жду фото от фотографа, но не могу не поделиться своим волшебным платьем-единорогом, сшитым на заказ»

«Я немного нервничала, надевая крылья для фотосессии, но счастлива, что сделала это. Я чувствую себя сказочной невестой. К тому же мой муж такой очаровательный»

«Это платье я сшила сама. Не думаю, что смогла бы найти такое в салоне»

Без шуток, это лучший свадебный наряд, что я видела. © suzybhomemakr / Reddit

«Пришло мое черное свадебное платье»

«Наконец я получила свадебные фотографии. Очень хочу поделиться своим необычным платьем»

«Я выбрала нетрадиционное платье на нашу скромную церемонию и осталась очень довольна тем, как я выглядела»

«Я почти год искала платье, пытаясь убедить себя, что была бы счастлива в белом, и мне оставалось только найти подходящее. Но я так рада, что бросила поиски и выбрала красное»

«Это мое свадебное платье. Немного нестандартное, но я влюблена в него и не могу дождаться, когда выйду в нем замуж»

«В салоне было много платьев в белом и кремовом цветах, но меня тянуло к более красочным вариантам. Мне нравится этот наряд, потому что я смогу носить его даже после свадьбы и легко трансформировать его»

«Я увидела это платье в рекламе и не могла выбросить его из головы. Я заказала его, как только оно поступило в продажу, и прослезилась, когда надела его. Оно необычное, но то самое для меня»

«У нас была осенняя свадьба на открытом воздухе, и для меня были важны яркие цвета»

«Cработало! Мое платье вспыхнуло в момент первого поцелуя!»

«Сказала „да“ несколько недель назад. Я влюблена в свое платье и фату»

Я уже замужем, но мне определенно нужна такая же фата. © VioletFoxx / Reddit



Дизайн платья называется «максимально ботанское, но все-таки свадебное»