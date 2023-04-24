15+ девушек, которые точно знают, что крутой макияж меняет все

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Сегодня с помощью пары кликов можно найти в интернете советы какого-нибудь именитого визажиста или даже целую видеоинструкцию. Немного практики — и крутой мейкап сможет сделать даже непрофессионал. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые научились самостоятельно наносить крутой макияж. А в бонусах покажем девушку, побывавшую моделью у профессионального визажиста, и маму, которую дочь преобразила с помощью косметики.

До и после нанесения макияжа

Ни за что бы не подумала, что веснушки ненастоящие! © candybarheiress / Reddit

Образ, вдохновленный грибами

«Cделала макияж под свой новый цвет волос»

«Давно я не пользовалась подводкой для глаз. Как вы думаете, эта форма мне подходит или стоит попробовать что-то другое?»

Мерцающие веки

Образ в пасхальной тематике

Лавандовый макияж

«Я подобрала макияж к своему кролику»

«Решила поделиться своим новым образом»

Бордовая дымчатая подводка для глаз

Эпоха техно-мечты 80-х

«Я накрасила глаза в тон своему блестящему маникюру»

Весенние вибрации

«Попробовала подобрать тени для век к волосам. Думаю, у меня получилось»

Cегодняшний макияж

«Ужасно горжусь своим повседневным макияжем»

Игривый пятничный образ

«Попробовала фиолетовые тени в качестве румян, мне очень понравилось!»

«Научилась делать макияж и прически по видео в интернете. Смоки айс и бледно-розовые губы»

Бонус № 1

«Сделала профессиональный макияж, и мне ничего не пришлось платить! Все потому, что мастер взяла и сама написала мне, предложив стать ее моделью, потому что ей понравилось мое лицо»

Бонус № 2

«До и после того, как я сделала маме макияж»