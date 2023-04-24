15+ девушек, которые точно знают, что крутой макияж меняет все
Сегодня с помощью пары кликов можно найти в интернете советы какого-нибудь именитого визажиста или даже целую видеоинструкцию. Немного практики — и крутой мейкап сможет сделать даже непрофессионал. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые научились самостоятельно наносить крутой макияж. А в бонусах покажем девушку, побывавшую моделью у профессионального визажиста, и маму, которую дочь преобразила с помощью косметики.
До и после нанесения макияжа
- Ни за что бы не подумала, что веснушки ненастоящие! © candybarheiress / Reddit
Образ, вдохновленный грибами
«Cделала макияж под свой новый цвет волос»
«Давно я не пользовалась подводкой для глаз. Как вы думаете, эта форма мне подходит или стоит попробовать что-то другое?»
Мерцающие веки
Образ в пасхальной тематике
Лавандовый макияж
«Я подобрала макияж к своему кролику»
«Решила поделиться своим новым образом»
Бордовая дымчатая подводка для глаз
Эпоха техно-мечты 80-х
«Я накрасила глаза в тон своему блестящему маникюру»
Весенние вибрации
«Попробовала подобрать тени для век к волосам. Думаю, у меня получилось»
Cегодняшний макияж
«Ужасно горжусь своим повседневным макияжем»
Игривый пятничный образ
«Попробовала фиолетовые тени в качестве румян, мне очень понравилось!»
«Научилась делать макияж и прически по видео в интернете. Смоки айс и бледно-розовые губы»
- Понравился макияж, отличный образ! © Buglet91 / Reddit
Бонус № 1
«Сделала профессиональный макияж, и мне ничего не пришлось платить! Все потому, что мастер взяла и сама написала мне, предложив стать ее моделью, потому что ей понравилось мое лицо»
- Вы выглядите сногсшибательно! © ******inaphonebooth / Reddit
- У меня нет слов! Все потрясающе: глаза, ресницы, растушевка, румяна и губы. © hinewuserhere / Reddit
Бонус № 2
«До и после того, как я сделала маме макияж»
- Ты шикарно осветлила ей глаза. © peggyt3 / Reddit
Фото на превью gracecarron / Reddit
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