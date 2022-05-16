15 девушек, которым для полного счастья не хватало только привести в порядок волосы. И они это сделали
Нам так часто хочется исправить то, что дала природа: к примеру, выпрямить натуральные кудряшки, а темные волосы сделать светлыми. И мы порой забываем о том, что наша естественная, ничем не приукрашенная внешность тоже заслуживает внимания. К счастью, многие девушки сами к этому приходят и, утомившись от бесконечных укладок, выпрямлений и окрашиваний, учатся любить свои волосы и ухаживать за ними, подчеркивая особенности прически, а не скрывая их.
Мы в ADME собрали фото красоток, которые приняли свою шевелюру такой, какая она есть, да еще и сделали все, чтобы преумножить природную прелесть своих волос.
«После 6 окрашиваний моим волосам понадобилось 2 года на то, чтобы восстановиться»
«Уже больше месяца экспериментирую: мою волосы только водой»
«2 года назад я считала, что на фото слева волосы выглядят отлично. А справа — это я сейчас»
«Я отращивала волосы 3 года и наконец довольна их длиной и цветом. Все свое, без наращивания»
«Отрастила натуральный цвет! Последний раз у меня были такие длинные волосы своего цвета лет 12 назад»
«С января по май»
«От выпрямления, которое отнимало по целому часу, до „Ай, будь что будет“»
«После того как я 2 года портила волосы обесцвечиванием, они наконец восстанавливаются и выглядят лучше, чем когда-либо»
«Сперва была настроена скептически: думала, волосы у меня просто пушатся, а не вьются. И вот что вышло через неделю»
«Терпеть не могла свои волосы всю сознательную жизнь, а недавно доверила их рукам специалиста, и все изменилось»
«Я не умела даже укладку себе делать. А теперь радуюсь преображению своих кудрей»
«Моя шевелюра снова стала здоровой после долгих лет обесцвечивания»
«2 года разницы. Никогда не опускайте руки»
«Люблю свои кудряшки. И тружусь над ними как могу»
- Твои кудри такие естественные! Мне нравится. © swine09 / Reddit
- Спасибо. Чувствую себя немного Тарзаном. © MrsLadyLegasus / Reddit
«В клубе ко мне подошла девушка и сказала, что моим кудрям необходим диффузор. Я послушалась ее совета и только что впервые высушила волосы с диффузором»
Девушки, вы скорее сторонницы естественного внешнего вида или больше любите эксперименты с окрашиванием, стрижками и макияжем?
Фото на превью MrsLadyLegasus / Reddit
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