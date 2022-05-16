15 девушек, которым для полного счастья не хватало только привести в порядок волосы. И они это сделали

Нам так часто хочется исправить то, что дала природа: к примеру, выпрямить натуральные кудряшки, а темные волосы сделать светлыми. И мы порой забываем о том, что наша естественная, ничем не приукрашенная внешность тоже заслуживает внимания. К счастью, многие девушки сами к этому приходят и, утомившись от бесконечных укладок, выпрямлений и окрашиваний, учатся любить свои волосы и ухаживать за ними, подчеркивая особенности прически, а не скрывая их.

Мы в ADME собрали фото красоток, которые приняли свою шевелюру такой, какая она есть, да еще и сделали все, чтобы преумножить природную прелесть своих волос.

«После 6 окрашиваний моим волосам понадобилось 2 года на то, чтобы восстановиться»

«Уже больше месяца экспериментирую: мою волосы только водой»

«2 года назад я считала, что на фото слева волосы выглядят отлично. А справа — это я сейчас»

«Я отращивала волосы 3 года и наконец довольна их длиной и цветом. Все свое, без наращивания»

«Отрастила натуральный цвет! Последний раз у меня были такие длинные волосы своего цвета лет 12 назад»

«С января по май»

«От выпрямления, которое отнимало по целому часу, до „Ай, будь что будет“»

«После того как я 2 года портила волосы обесцвечиванием, они наконец восстанавливаются и выглядят лучше, чем когда-либо»

«Сперва была настроена скептически: думала, волосы у меня просто пушатся, а не вьются. И вот что вышло через неделю»

«Терпеть не могла свои волосы всю сознательную жизнь, а недавно доверила их рукам специалиста, и все изменилось»

«Я не умела даже укладку себе делать. А теперь радуюсь преображению своих кудрей»

«Моя шевелюра снова стала здоровой после долгих лет обесцвечивания»

«2 года разницы. Никогда не опускайте руки»

«Люблю свои кудряшки. И тружусь над ними как могу»

«В клубе ко мне подошла девушка и сказала, что моим кудрям необходим диффузор. Я послушалась ее совета и только что впервые высушила волосы с диффузором»