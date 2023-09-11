15+ девушек поделились своим макияжем в интернете и вот, что из этого получилось
Чтобы круто делать мейкап, совсем необязательно быть профессиональным визажистом: многие девушки и сами с этим справляются в два счета. Потребуется чуточку практики, а вдохновение и новые образы можно в пару кликов найти в сети. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые научились неплохо краситься и решили поделиться своими успехами.
А в бонусе покажем работу визажиста, который сделал макияж 19-летней девушке.
«Экспериментировала с цветами, которые обычно не использую»
- Вау, ты потрясающая. © PomegranateLimp9803 / Reddit
- Вас когда-нибудь принимали за Леди Гагу? © thekrazzie1 / Reddit
«Я из Бангладеша, сделала традиционный образ»
- Какая красота и как хорошо подобраны цвета! © flowering-grave / Reddit
«Этот образ получился именно таким, каким я и хотела! Редкое совпадение»
- Сочетание глаз, губ и волос просто культовое. © amazing_rat_girl / Reddit
- Вы так похожи на Кирстен Данст. © soapyrubberduck / Reddit
«Я знаю, что блестящие блики вышли из моды, но мне это очень нравится»
- Блеск великолепен, но он очень размыт. Немного румян на щеках и, например, светло-лиловая помада помогут оживить его! © swizzleschtick / Reddit
«Моя любимая комбинация!»
- Этот зеленый цвет определенно твой! © Ок_Zebra9569 / Reddit
- Ты выглядишь потрясающе! © Lemon_Water552 / Reddit
«Впервые сделала макияж спустя 3 месяца после родов. Чувствую себя уверенно»
- Ты выглядишь очень хорошо! Мне нравится твой цвет глаз в сочетании с этим оттенком розового. © xxLotti / Reddit
«Использовала дешевую матовую жидкую помаду»
- У меня есть два предложения: я бы подвела верхнюю губу, а еще бы почете выделила брови. © race_rocks / Reddit
«Мне нравится мой макияж, с ним я чувствую себя феей»
- Тебе очень идет этот образ. © Glittering_Aioli6162 / Reddit
- Ты выглядишь великолепно! © Rahzora / Reddit
«Розовый хорошо сочетается с зеленым»
- Вы просто великолепны, а эти глаза! © redhotcurvypepper / Reddit
«Cделала макияж в тон своей футболки»
- Мечтаю сделать такой макияж глаз! Отличная работа! © callthewinchesters / Reddit
«Смоки Айс с сиреневой подводкой»
- Очень мило! этот цвет на тебе шикарен. © Small_Biscotti_4520 / Reddit
«Макияж в стиле Кинцуги»
- Вы проделали потрясающую работу! Это очень красиво. © byeshadow / Reddit
«Я люблю все розовое»
- Тебе очень идет. © MozieSmozie / Reddit
«Мой праздничный макияж»
- Ты выглядишь потрясающе. © Double_Airport_6628 / Reddit
«Гипнотическая подводка для глаз»
- Красиво и тревожно — мое любимое сочетание. © *****ragette / Reddit
«Яркий летний макияж»
- Завораживает. Это выглядит красиво, но в то же время немного пугающе, мне нравится. © ghoulwraps / Reddit
«Когда люди хвалят мою „безупречную“ кожу, я думаю, что довела до совершенства свой макияж»
- Как вам удалось так безупречно растушевать тональный крем? Я тоже хочу так научиться! © Br0vakin / Reddit
Бонус
«Гламурный макияж от визажиста для 19-летней девушки»
- Оттенок для нее слишком теплый, а еще я вижу морщинки под глазами. © slimynoodles / Reddit
Макияж дело тонкое: неверный подобранный оттенок теней, подводки, помады — образ не получился. Хорошая новость в том, что вы можете сколько угодно долго практиковаться перед зеркалом и оттачивать свое мастерство.
Фото на превью Exotic_Couple3270 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15+ девушек поделились своим макияжем в интернете и вот, что из этого получилось
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