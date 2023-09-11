15+ девушек поделились своим макияжем в интернете и вот, что из этого получилось

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Чтобы круто делать мейкап, совсем необязательно быть профессиональным визажистом: многие девушки и сами с этим справляются в два счета. Потребуется чуточку практики, а вдохновение и новые образы можно в пару кликов найти в сети. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые научились неплохо краситься и решили поделиться своими успехами.

А в бонусе покажем работу визажиста, который сделал макияж 19-летней девушке.

«Экспериментировала с цветами, которые обычно не использую»

«Я из Бангладеша, сделала традиционный образ»

Какая красота и как хорошо подобраны цвета! © flowering-grave / Reddit

«Этот образ получился именно таким, каким я и хотела! Редкое совпадение»

«Я знаю, что блестящие блики вышли из моды, но мне это очень нравится»

Блеск великолепен, но он очень размыт. Немного румян на щеках и, например, светло-лиловая помада помогут оживить его! © swizzleschtick / Reddit



«Впервые сделала макияж спустя 3 месяца после родов. Чувствую себя уверенно»

Ты выглядишь очень хорошо! Мне нравится твой цвет глаз в сочетании с этим оттенком розового. © xxLotti / Reddit



«Использовала дешевую матовую жидкую помаду»

У меня есть два предложения: я бы подвела верхнюю губу, а еще бы почете выделила брови. © race_rocks / Reddit



«Мне нравится мой макияж, с ним я чувствую себя феей»

«Розовый хорошо сочетается с зеленым»

Вы просто великолепны, а эти глаза! © redhotcurvypepper / Reddit



«Cделала макияж в тон своей футболки»

Мечтаю сделать такой макияж глаз! Отличная работа! © callthewinchesters / Reddit



«Смоки Айс с сиреневой подводкой»

Очень мило! этот цвет на тебе шикарен. © Small_Biscotti_4520 / Reddit



«Макияж в стиле Кинцуги»

Вы проделали потрясающую работу! Это очень красиво. © byeshadow / Reddit



«Я люблю все розовое»

«Мой праздничный макияж»

«Гипнотическая подводка для глаз»

Красиво и тревожно — мое любимое сочетание. © *****ragette / Reddit



«Яркий летний макияж»

Завораживает. Это выглядит красиво, но в то же время немного пугающе, мне нравится. © ghoulwraps / Reddit



«Когда люди хвалят мою „безупречную“ кожу, я думаю, что довела до совершенства свой макияж»

Как вам удалось так безупречно растушевать тональный крем? Я тоже хочу так научиться! © Br0vakin / Reddit



Бонус

«Гламурный макияж от визажиста для 19-летней девушки»

Оттенок для нее слишком теплый, а еще я вижу морщинки под глазами. © slimynoodles / Reddit