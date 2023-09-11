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15+ девушек поделились своим макияжем в интернете и вот, что из этого получилось

Народное творчество
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Чтобы круто делать мейкап, совсем необязательно быть профессиональным визажистом: многие девушки и сами с этим справляются в два счета. Потребуется чуточку практики, а вдохновение и новые образы можно в пару кликов найти в сети. Мы обратились к фотографиям пользовательниц сети, которые научились неплохо краситься и решили поделиться своими успехами.

А в бонусе покажем работу визажиста, который сделал макияж 19-летней девушке.

«Экспериментировала с цветами, которые обычно не использую»

«Я из Бангладеша, сделала традиционный образ»

«Этот образ получился именно таким, каким я и хотела! Редкое совпадение»

«Я знаю, что блестящие блики вышли из моды, но мне это очень нравится»

  • Блеск великолепен, но он очень размыт. Немного румян на щеках и, например, светло-лиловая помада помогут оживить его! © swizzleschtick / Reddit

«Моя любимая комбинация!»

«Впервые сделала макияж спустя 3 месяца после родов. Чувствую себя уверенно»

  • Ты выглядишь очень хорошо! Мне нравится твой цвет глаз в сочетании с этим оттенком розового. © xxLotti / Reddit

«Использовала дешевую матовую жидкую помаду»

  • У меня есть два предложения: я бы подвела верхнюю губу, а еще бы почете выделила брови. © race_rocks / Reddit

«Мне нравится мой макияж, с ним я чувствую себя феей»

«Розовый хорошо сочетается с зеленым»

«Cделала макияж в тон своей футболки»

«Смоки Айс с сиреневой подводкой»

«Макияж в стиле Кинцуги»

  • Вы проделали потрясающую работу! Это очень красиво. © byeshadow / Reddit

«Я люблю все розовое»

«Мой праздничный макияж»

«Гипнотическая подводка для глаз»

«Яркий летний макияж»

  • Завораживает. Это выглядит красиво, но в то же время немного пугающе, мне нравится. © ghoulwraps / Reddit

«Когда люди хвалят мою „безупречную“ кожу, я думаю, что довела до совершенства свой макияж»

  • Как вам удалось так безупречно растушевать тональный крем? Я тоже хочу так научиться! © Br0vakin / Reddit

Бонус

«Гламурный макияж от визажиста для 19-летней девушки»

  • Оттенок для нее слишком теплый, а еще я вижу морщинки под глазами. © slimynoodles / Reddit

Макияж дело тонкое: неверный подобранный оттенок теней, подводки, помады — образ не получился. Хорошая новость в том, что вы можете сколько угодно долго практиковаться перед зеркалом и оттачивать свое мастерство.

Фото на превью Exotic_Couple3270 / Reddit
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AdMe/Народное творчество/15+ девушек поделились своим макияжем в интернете и вот, что из этого получилось
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