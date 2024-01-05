15 девушек рассказали о самых нелепых своих свиданиях, и единственная наша реакция — испанский стыд

Свидание — это всегда особенное событие. Мы приходим на встречу с новым человеком с любопытством и трепетом: а вдруг это тот самый? Правда, прежде чем встретить того самого, чаще всего приходится сходить на кучу странных, нелепых или смешных свиданий. К счастью, девушки не унывают и просто складывают неудачные свидания в копилку историй, над которыми потом можно посмеяться.