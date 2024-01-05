15 девушек рассказали о самых нелепых своих свиданиях, и единственная наша реакция — испанский стыд
Свидание — это всегда особенное событие. Мы приходим на встречу с новым человеком с любопытством и трепетом: а вдруг это тот самый? Правда, прежде чем встретить того самого, чаще всего приходится сходить на кучу странных, нелепых или смешных свиданий. К счастью, девушки не унывают и просто складывают неудачные свидания в копилку историй, над которыми потом можно посмеяться.
- Мне было 18, я была на нормально-банальном свидании со средне-симпатичным парнем (кино, прогулка, разговор ни о чем, несколько неловких пауз). А уже у моего дома он сказал: «Ты только мне скажи честно, на что я могу рассчитывать. А то у меня уже было — сходишь с девушкой раза три на свидание, а потом она говорит, что ничего не получится, только время и деньги зря потратил». Ну окей, я сказала честно, все как он просил, вежливым словом из трех букв — «нет». © NPh / ADME
- Один парень назначил встречу у вокзала. Час мы гуляли строго вокруг него, и я слушала увлекательную лекцию: «Это стены вокзала. Да. Я сюда всегда приезжаю. А там выход. Да». На просьбу сменить маршрут не реагировал. © bessibell / Twitter
- Маму в молодости парень позвал на дискотеку, там познакомил с какой-то девушкой, говорит: «Это моя сестра». Весело провели вечер. Позже выяснилось, что та мадам — его девушка и тоже думала, что моя мать — его сестра. При знакомстве обе леди стояли друг напротив друга, а парень просто вслух, не указывая на конкретную девушку, сказал, мол знакомься, это моя сестра, и каждая из них подумала на другую. © julissova / Twitter
- Меня в студенчестве один парень два часа водил по парку. Было очень холодно, а он сказал, что в кофейнях деньги дерут за чайник чая, и он домой две пачки купит за эти же деньги. Я очень стеснялась сказать, мол, куплю два чайника сама, только давай зайдем в кофейню. © svetachalova / Twitter
- Мне было лет 17, 2002 год где-то. Гуляли с парнем, уже поздно, он меня провожает домой. Срезаем дорогу через местный стадион. А там темновато, несколько фонарей светит. Почти у выхода пересекаемся с компанией парней, ну и начинается: «О, какая киса, парень, а позвонить есть, а познакомь нас с девочкой», — в общем, начинают задираться. И тут мой кавалер поднимает руки и говорит: «Ребят, я все понял, я проблем не хочу, я пошел!» Разворачивается и уходит... Без меня. Стою я с отвисшей челюстью и пацаны с вытянутыми физиономиями. Смотрим друг на друга, я уже думаю, как попытаться удрать. И тут их главный смотрит на меня и говорит: «Девочка ты симпатичная, но парень у тебя фиговый. Пошли, что ли, домой проводим». Нормальные ребята оказались. Просто у них шутки такие дурацкие, и на такую реакцию они никак не рассчитывали. © Elena / ADME
- Пока парень был в туалете, я случайно написала ему сообщение, что свидание идет так себе, и мне он показался скучным. А хотела-то я написать своей подруге, которая ждала за углом. Это было ужасно неловко, и парень ушел. Мне было так стыдно... © herefromthere / Reddit
- Один парень перед свиданием сказал: «Оденься красиво». Ну я расстаралась, нарядилась в новое платье и все такое. А он меня привез в фастфуд-кафешку. Ну, я виду не подала, решила дать парню шанс — мало ли, ну вдруг у него сейчас туго с деньгами. Но не успела я открыть дверь кафе, как он такой: «Все, пошли отсюда, я просто тебя проверял. Хотел узнать, не одна ли ты из тех меркантильных девок, которые жалуются, что на них недостаточно тратят. Поехали в нормальный ресторан». Я поблагодарила его за честность, сказала, что мне не нравятся проверки на первом свидании, и вежливо попросила отвезти меня домой. Что, конечно, моментально сделало меня «одной из тех меркантильных девок». © nightflying / Reddit
- Познакомилась я как-то с парнем, 32 года ему. Начали встречаться, гуляли, играли у него дома в приставку, ели пироженки, в общем, все супер. И пошли мы с ним гулять в очередной раз и решили по шаурме съесть. А он что-то замялся перед входом, кому-то начал звонить. Я спросила: «Что случилось?». А он говорит: «Слушай, а ничего, если мы за твой счет посидим? Просто мою зарплатную карту мама забрала. Она сказала, что я деньги не умею тратить, и когда мне что-то надо — я ей звоню, и если действительно трата нужная, мама мне переводит денег. Но сейчас она трубку не берет...» © Radostnya / Pikabu
- Ходили как-то на двойное свидание — я с подружкой, ее парень и его друг. А на следующий день парень подружки ее бросил и пришел ко мне напрашиваться. Сказала ему, что мне «подружкин секонд» не нужен. А ведь ничто не предвещало... © SvetaLavrova / Twitter
- Подружке понравился мой знакомый, при общении у них обнаружилось много общих тем. Порадовалась за ребят и тихо исчезла. Знакомому сказала что подружка живет далеко и надо ее проводить. Через пять минуть она мне звонит (до ее дома идти минут 20). Он проводил ее до своего дома. Сказал: «Вот мой дом, я дальше не пойду, уже поздно, а у меня режим». Посоветовав на прощание не идти через темные дворы, пожелал спокойной ночи и скрылся в темноте. Время было чуть больше девяти, мальчику было 33 годика. © Anny_Norman / Twitter
- Мамину подругу один позвал. Встретились в метро. Он принес бутерброды, термос и предложил там же на станции посидеть. © marescaX / Twitter
- Есть один молодой человек с работы, назовем его Дормидонт — больше, чем просто знакомый, но меньше, чем друг. Как-то раз звонит: «Давай встретимся в 9:30 утра, есть серьезный разговор». Ладно, думаю, может, и правда вопрос жизни и смерти. Приехала в 9:25 — его нигде не видно, 9:30 — его все еще нет. В 9:32 как из-под земли выскакивает Дормидонт, и сходу начинает меня упрекать, что я опоздала, а он меня уже полчаса ждет. Спрашиваю, о чем хотел поговорить, а он: «Пойдем!». И мы пошли, вернее — побежали. Я бежала вслед за ним, как Пятачок за Винни-Пухом, забегая то слева, то справа, и спрашивала: «Дормидонт, а мы куда бежим?». А он мне: «Мы не бежим, мы гуляем!» Я: «А тебе не кажется, что мы как-то очень быстро гуляем?» Минут 20 точно бежали. Думала, может быть, у него где-то тут любимое кафе — добежим, кофе попьем, обсудим этот вопрос жизни и смерти. Добежали до перекрестка двух дорог в частном секторе, Дормидонт резко останавливается и говорит: «Ну все, пока, я домой пошел». И шустро убег в неизвестном направлении. А я подняла с пола упавшую челюсть и ушла своей дорогой. © Елизавета Мочалкина / ADME
- Когда моя подруга пошла на свидание с парнем с сайта знакомств, то дала мне наказ — позвонить ей через 15 минут. Если он ей не понравится и она захочет слиться, то на мой звонок она ответит и скажет, что ей пора, мол, срочно вызвали. Звоню ей, она мило щебечет, видимо, понравился. Через 20 минут ко мне заявляется в слезах — ему через 15 минут позвонили и срочно куда-то вызвали... © umorist / Pikabu
- Один интеллигентный художник после нескольких свиданий пригласил к себе в гости в мансарду, угощал напитками. А на вопрос, где здесь уборная, он вынес жестяное ведро и сказал, что не закончил ремонт и пока есть только ведро. «Ты не стесняйся, сходи, я уберу». © origami_puzz / Twitter
- Собралась я тут на свидание. Давно не была, а тут СМС приходит: «Привет! Как насчет чашечки кофе в эту субботу?» И номер незнакомый. Интрига! Поискала, что за номер — оказалось, с этим парнем по работе общались несколько раз, их компания периодически выполняет для нас заказы. Парень интересный, симпатичный, хоть и не флиртовали мы никогда... Но чем черт не шутит? Встретились. Я — почти что фея. С маникюром даже, не поленилась. Он тоже хорош — сидит напротив, улыбается... А плечи какие у него, а руки! Разговор стандартно пошел — о работе, о заботах. Сидим неспешно, пьем кофе. И тут красавчик говорит: «Я вступил в команду мечты, мы занимаемся распространением косметики. Теперь я ищу талантливых и общительных людей, как ты, присоединяйся к нам!» Стараясь не измениться в лице, я добросовестно прослушала презентацию и поехала домой. Кстати, всем ведь нравится, когда мужчина пишет или звонит сразу после свидания? Мой красавчик тоже мне написал: «Я так понял, что тебе не хочется заниматься распространением. Ты можешь стать просто любимым клиентом нашего магазина с 15-процентной скидкой. Когда тебе удобно к нам заехать?» Я пыталась... © TildaGamadrilda / Pikabu
Семья и отношения — дело вообще не очень-то простое. Вот, скажем, встретился нам спустя 50 неудачных свиданий прекрасный принц, а у него дети от первого брака. И как быть? Девушки из этой нашей статьи столкнулись с такой ситуацией в жизни и честно рассказали, каково это — быть мачехой.
AdMe/Народное творчество/15 девушек рассказали о самых нелепых своих свиданиях, и единственная наша реакция — испанский стыд
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