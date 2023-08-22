15+ девушек рассказали, почему решили разбежаться со своими вторыми половинками

Выстраивать взаимоотношения можно не один год, а разрушить — в один миг. Впрочем, расставания редко происходят спонтанно проблемы, как правило, накапливаются постепенно. Мы обратились к треду, где пользовательницы сети воспоминают о том, почему они решили разойтись со своими партнерами.