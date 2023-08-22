15+ девушек рассказали, почему решили разбежаться со своими вторыми половинками
Выстраивать взаимоотношения можно не один год, а разрушить — в один миг. Впрочем, расставания редко происходят спонтанно проблемы, как правило, накапливаются постепенно. Мы обратились к треду, где пользовательницы сети воспоминают о том, почему они решили разойтись со своими партнерами.
В бонусе расскажем историю, наглядно иллюстрирующую выражение «дважды не войти в одну и ту же реку».
- Переломным моментом для меня стало, когда он буквально зашипел на кассира в магазине, бросил пакет с чипсами на прилавок и выбежал на улицу. Распсиховался как ребенок, потому что решил, что она предпочла ему покупателя, который на фоне его выглядел более состоятельным. Мне было очень неловко находиться рядом с ним после этого. © safety_pin_era / Reddit
- Я была очень счастлива и уверена в том, что мы сможем справиться с чем угодно, пока он не сказал: «Иногда мне хочется, чтобы ты была стройнее». Это просто сломало меня. © trader_joes_wine / Reddit
- Наши отношения были на грани целый год, мы часто ссорились. Он стремился меня полностью контролировать и в конце концов я сказала ему, что с меня довольно. © aspenddaydream / Reddit
- Я уже строила планы совместного будущего, но однажды, когда мы выходили из ресторана, он сказал, что официантка была с ним груба. Из-за этого он разозлился и не хотел со мной разговаривать. Я была сбита с толку, ведь официантка не была грубой. А потом до меня дошло, дело было в том, что я расплачивалась, поэтому официантка разговаривала со мной, а не с ним. Видимо поэтому он чувствовал себя проигнорированным. Но его реакция была очень странной, мне стало не по себе. Это был для меня ключевой момент. © skygirl555 / Reddit
- Узнала, что он взломал мою электронную почту и через учетку получил доступ вообще ко всему. Я от него ничего не скрывала, а он месяцами следил за каждым моим шагом, вычислял местоположение. Я чувствовала себя ужасно. © leamerlena / Reddit
- Ему не нравилось, что я была самой собой, он пытался сделать из меня свою копию. Дошло до того, что я боялась идти к нему домой. Тогда я поняла, что нам лучше идти разными дорогами. © Sweet_Dish_8098 / Reddit
- После 2 лет совместной жизни он сказал мне, что никогда меня не любил. © Single_Pomegranate67 / Reddit
- Мы были в отпуске, вдруг он ни с того ни с сего поворачивается ко мне и говорит: «Я рад, что мы вместе, но знаешь, мне кажется, что я был бы так же счастлив и с любой другой». Я и до этого подумывала расстаться, а это стало последней каплей. © ххSKSxx / Reddit
- Для меня последней каплей стал вот такой диалог: Я: «Мне нужна эмоциональная поддержка». Он: «Почему бы тебе не обратиться за ней к своим друзьям?» © PugWitch / Reddit
- Когда мы поссорились, я заплакала, а он смотрел на меня безразличным взглядом и смеялся. Я поняла, что после этого наши отношения не спасти. © InitialBoat3989 / Reddit
- Я поймала его на измене, сначала он извинялся, а потом забил на это. В итоге он вообще решил жениться на этой девушке. © tomiesohe / Reddit
- Он накричал на меня, когда я попросила его перевернуться на другой бок, потому что он храпел. А потом начал разглагольствовать, дескать, ему сон нужнее, чем мне. © Mundane_Pea4296 / Reddit
- Когда я сказала, что не уверена, хочу ли я быть с ним, а он сразу начал меня подозревать: «Так ты нашла кого-то еще?» Это придало мне 100% уверенности в том, что пора заканчивать отношения. Он просто не мог поверить, что я ухожу от него не к кому-то, а просто так. © babysmooth1111 / Reddit
- Когда мы поссорились, он сказал мне, что вообще-то его привлекают женщины, в которых чувствуется драйв. © BbH8u / Reddit
- Он спросил меня, как пользоваться стиральной машиной, которая была в доме, куда мы переехали. Как будто у меня есть какое-то врожденное женское умение пользоваться бытовой техникой. Это стало для меня последней каплей. © pixiefrogs / Reddit
- Мой парень пренебрегал мной, оскорблял, никогда ничего для меня не делал, забивал на меня ради других людей. Но поворотным моментом стало то, что он бросил обертку от шоколадки прямо на пол. В этот миг я явственно представила, как буду подбирать за ним всю жизнь, если останусь рядом. © thinkinginkling / Reddit
Бонус
- Бывший заявился и сказал, что готов снова начать отношения, потому что я прошла проверку: не встречалась с другими парнями после нашего разрыва и страдала по нему. Оказывается, он вычитал где-то, что именно это маркер настоящей женской любви. Просто закрыла перед ним дверь и ревела. Все еще люблю, но найду способ разлюбить. © Подслушано / VK
Партнерские взаимоотношения — очень тонкая материя, не всем под силу пройти через годы совместной жизни и остаться вместе. Когда чаша терпения переполняется, уже ничто не в силах предотвратить разрыв.
AdMe/Народное творчество/15+ девушек рассказали, почему решили разбежаться со своими вторыми половинками
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