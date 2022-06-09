15+ девушек показали, как шикарно они делают макияж глаз, и за ними прямо хочется повторять

Макияж уже давно предназначается не для того, чтобы скрывать несовершенства. Для современной девушки тени и тушь — это инструменты художника, а собственное лицо — чистый холст. Вот дамы и экспериментируют. К примеру, сегодня можно нарисовать четкие графичные стрелки, а завтра — нежные волны в пастельных тонах. И каждый день быть разной.

Девушки поделились снимками своего макияжа в сети, а мы в ADME создали эту статью, чтобы и вы могли его оценить, ведь не одним же нам любоваться такой красотой.

«Сначала я обрисовываю пространство вокруг век с открытыми глазами, чтобы обозначить фронт работ, а затем закрашиваю и растушевываю»

«Мне так нравится момент, когда я прикрываю веки и макияж меняется»

«Накрасилась на рок-концерт»

«Да, мое нависшее веко „съедает“ часть подводки»

«Макияж на мамин день рождения. Бабушке не понравится»

«Впервые попробовала мультихром»

Иногда достаточно лишь одного яркого акцента на лице

Ну прямо диснеевская злодейка!

«Макияж для соревнований в тон моей прическе»

«Я просто помешалась на голубых тенях»

«Кому вообще есть дело до прыщей?»

«Впервые нарисовала подводкой графичные стрелки! Горжусь результатом»

Нежные пастельные волны

«Уже и забыла о том, как сильно я люблю эту подводку»

И еще немного четких линий

Я бездумно листала посты в ленте, но на твоем фото просто зависла! © Vast-Specialist-3522 / Reddit

«Вместо стрелок взяла и нарисовала волну»