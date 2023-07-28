15+ добрых и искренних историй, которые греют душу, как мамины объятия
Доброта — это волшебное качество, способное преобразить мир вокруг нас. И хоть иногда кажется, что все думают только о себе и им плевать на других, это не так. И истории интернет-пользователей — тому подтверждение.
- Мне стала названивать одна бабулька. Раза три звонила и говорила в трубку: «Привет, Аленушка». А я вообще-то Вадим. Терпеливо все списывал на возраст бабули. На четвертый раз не удержался, переспросил, какой она номер набирает. Оказалось, путает 5 с 6 в конце. Забила номер внучки неправильно в контакты и не знает, как изменить. Попросила меня помочь ей исправить. Но оказалось, что живет в 3 часах езды от меня. И знаете, что? Я поехал. Мы очень мило пообщались. Накормила пирожками с капустой, теперь называет внучком и зовет почаще приезжать в гости. © Палата № 6 / VK
- Сегодня в наш маникюрный салон зашла милая старушка, привлеченная названием студии. Для нее цены оказались высоковаты, но я всегда очень переживаю за пожилых. Поэтому решила, что эта леди будет ходить к нам на маникюр бесплатно всегда, когда захочет. А она в благодарность принесла нам торт. © dirtyserpent / Twitter
- Везу детей в школу, 3 и 4 класс. Дочка рассказывает, как в туалете одноклассницы увидели прокладку и смеялись, что у кого-то месячные. Я отвечаю, что это глупо — у всех девочек они будут. Попутно объясняю анатомию-физиологию. Выходим, дочка спокойно идет в школу. А сын вдруг останавливается, смотрит на меня и тревожно спрашивает: «Мам, а со мной точно так не будет?» Я: «Нет, сынок, не волнуйся». Со вздохом облегчения: «Какое счастье!» Обнимает меня и говорит с непередаваемой интонацией: «Бедные вы девочки, за что вы такие сложные!» © Key85 / Pikabu
- Моему боссу на работу довольно регулярно звонит его дочь. Каждый раз он отвечает с широкой улыбкой: «Привет, принцесса!» Парни посмеиваются над ним за такую сентиментальность, но я думаю, что это мило. Кстати, боссу 60 лет, и в следующем году он выходит на пенсию, а его «принцессе» уже около 30. © Unknown author / Reddit
- Я как-то поехала в Турцию с костылем (путевки куплены, а операцию сделали пораньше). Постоянно останавливались местные с предложением довезти, другие туристы спрашивали, куда я иду, может, они сбегают, купят, что надо. Один дядечка подошел под конец отпуска, сказал, что очень рад, что мне лучше — он жил недалеко от отеля и наблюдал за моим процессом восстановления. © Елена Макарова / ADME
- Наблюдал недавно такую картину. Дочь ходит на карате, группа 6-7 лет. Вдруг тренер посреди занятия говорит: «Так, все смотрим на меня, шаг вперед, и начинаем приседать». А сам тем временем подходит к парнишке в задних рядах и что-то говорит тому на ухо, потом отводит к раздевалке. Затем берет швабру и идет на татами. И только когда тренер подошел на место того пацана и начал вытирать пол, я понял, что произошло. Мелкий вышел из раздевалки, молча встал на свое место, и тренировка продолжилась. Никто из детей не увидел и не понял, что произошло. © lavelas112 / Pikabu
- У меня есть словоохотливый сосед, который любит присесть мне на уши, пока я выгуливаю собаку. Однажды вечером во время прогулки я заметила водителя, который остановил авто и пристально уставился на меня. Я проигнорировала его, он дал по газам, а на другой улице смотрю — снова он. Мы встретились взглядами, и у меня побежали мурашки. Я прибавила шагу, мужчина медленно проехал мимо. Сама не своя, я дошла до парка и тут, на счастье, ко мне подошел сосед. Он спросил, все ли со мной в порядке, и я рассказала ему о незнакомце. Не моргнув глазом, сосед сказал: «Ты не против, если я присоединюсь к прогулке?» Конечно, я согласилась. А уже на подходе к дому снова появился тот тип. Тогда сосед проводил меня прямо до дверей. Мне кажется, что если бы не он, могло случиться что-то плохое. © HarleySin84 / Reddit
- Живу во Франции. Как-то вернулась на родину, а тут зима, разница во времени 4 часа. Ехала от знакомой на последнем автобусе и уснула. Проснулась уже на конечной. Спросила у водителя, как вызвать сюда такси, на что он мне ответил, что автобус был последний и такси надо долго ждать. Но не бросил меня, а попросил подождать на остановке, пока поставит автобус в депо и возьмет свой автомобиль, а затем довез меня туда, куда мне было нужно. По пути мы приятно беседовали, и он не взял с меня денег, хотя я предлагала. © Svetlana Kadyrov / ADME
- Как-то шел по магазину, вижу валяется на полу пятитысячная купюра. Поднял, смотрю по сторонам — людей по магазину ходит мало. Пошел к кассам, благо их всего там 2 было, стою и жду. Минуты через 2 на кассу подходят парень и девушка, кассир им пробивает покупки, девушка начинает рыться по карманам, бледнеет. Говорит: «Я, кажется, деньги потеряла». Я смотрю на нее и спрашиваю: «Много потеряли?» Она: «5 тысяч одной купюрой». Протягиваю ей деньги: «Значит, это ваша. У молока валялась». © den.ver / Pikabu
- Была в чужом городе. Зашла в супермаркет, на кассе передо мной мальчик с мамой и самокатом, о который я запнулась и чуть не упала. Мама извинилась и что-то строго сказала пацану. Позже, когда я вышла и прошла немного по дороге, увидела этого же мальчика на лавочке, всего заплаканного, мамы рядом нет. Подошла к нему, говорю, мол, давай поищем маму. Мальчик в ответ, что та собиралась в ларек дальше по дороге, а он отстал. Пошли мы с ним, забрели в итоге в какую-то тьмутаракань, где я еще ни разу не была, и вскоре на перекрестке встретили его маму, которая выглядела не намного лучше сына и нервно разговаривала с кем-то по телефону. Она меня горячо поблагодарила, а я сказала пацану, чтобы постарался больше не отходить от мамы. © Рина / ADME
- В мой день рождения жена встала рано и приготовила мне завтрак, чего она не делала почти никогда, так как не любит готовить. В подарок она мне выбрала пару хороших наушников, от которых я был в восторге. А сразу на следующий день был День отца. Я не ожидал многого: ведь человек я простой, неизбалованный. Мы с женой поехали к магазину, чтобы забрать всякие мелочи для дома, и тут сотрудник выносит нам PS5. Я в шоке, жена пытается закрыть мне глаза. Парень смеется. Я был так счастлив, ошеломлен и удивлен, что не мог сдержать слезы. © ICantUseThereRight / Reddit
- В школе у меня был друг Петруха. В 7 классе случился со мной такой перформанс: неожиданно начались месячные. Я в джинсовой светлой юбке, встать из-за парты не могу. Но Петя не растерялся и со всех ног побежал в раздевалку, принес свою ветровку и дал ее мне, чтобы я завязала на талии. Я тогда очень это оценила. © Julka7775 / Pikabu
- Как-то на работе женщина заплатила мне новенькой купюрой и поспешно ушла. А оказалось, что там слиплись сразу две купюры. Я выбежала за ней, говорю: «Женщина, у вас купюры слиплись». Она была в шоке, что я ей ее вернула. А коллеги сказали, что я сглупила. © Подслушано / Ideer
- Еду я в автобусе, смотрю в окно, а там над какой-то рыжей кочкой вороны кружатся и орут. Вышла на остановке, пошла смотреть. А там в траве сидит шпиц рыжий и от страха даже тявкнуть боится. Жаль мне его стало, я давай псу рассказывать, какой он красавчик, и только пес заслушался, ухватила коварно за шиворот да и потащила домой. Дала объявление в соцсети что, мол, верну хозяину. Звонков море было. А к вечеру позвонила, а потом и пришла заплаканная женщина. Рассказала, что дети приехали в гости и собачку с собой привезли, а она за собакой не уследила. Я женщину слушаю, а сама за животным наблюдаю. А песик-то даром что мозга с горошину — женщину признал и хвостом завилял. А на следующий день ее дети принесли мне коробку конфет. © paranoidLynx / Pikabu
- Ходим с 6-летним сыном по магазину. Вдруг он хватает меня за руку и ведет прямо к цветам, затем выбирает несколько и дарит их мне. Я расчувствовался и крепко обнял его. Но лучше всего было, когда кассирша спросила, не для мамы ли они. А мой сын в ответ: «Нет, разве вы не в курсе, что завтра День отца?» © Aruce / Reddit
- Когда у меня начались первые месячные, мама была в отъезде. Поэтому школьная медсестра позвонила моему отцу. Он отвез меня домой, чтобы я переоделась, а затем пригласил пообедать. Я могла выбрать любой ресторан, какой хотела — большое событие, так как у нас не было много денег, и мы редко ели не дома. Тогда моему папе удалось меня подбодрить и показать, что все, что со мной происходит — в порядке вещей. © abidingmytime / Reddit
- Я однажды нашла кошелек с очень крупной суммой. Внутри была еще и карта, я пошла в банк, нашли владельца. Оказалось, деньги были на задаток квартиры. Парень плакал, говорил, если бы не дал задаток, классная квартира ушла бы. © Аноним1605472 / Ideer
Доброта — великая сила. Чем больше хорошего мы делаем, тем больше становится в мире маленьких чудес и больше исполняется желаний. Мы все не идеальны, но если люди способны на такие поступки, то не все еще потеряно.
AdMe/Народное творчество/15+ добрых и искренних историй, которые греют душу, как мамины объятия
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