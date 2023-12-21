15+ доказательств, что на барахолке можно встретить все, что угодно

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Барахолки — это вам не обычный магазин, куда приходят за товарами по списку. Это как лотерея с потрясающими призами. И вещи здесь попадаются совершенно неожиданные: крутой объектив, винтажное платье, шикарную шубу и даже кольцо с бриллиантом.

В бонусе расскажем историю о сэконд-хенде, в котором разыгрались нешуточные страсти.

«Купила в комиссионке старинную безделушку за $4. Проверила кольцо у ювелира и выяснила, что в нем бриллиант огранки „Роза“. Кольцо стоит $600–800»

«Платье 80-х за $10»

«Мне кажется, что я сорвал джекпот за $16»

«Купила за $30. Я думаю, что это серебро 925 пробы, на оборотной стороне есть цифры, но они слишком маленькие, чтобы их можно было прочитать»

«Нашла винтажную шубу Christian Dior»

«Нашел эти лоферы стоимостью $675 всего за $75»

«Платье ручной работы 1970-х годов с пришитой вручную кружевной аппликацией»

«Нашла это удивительное свадебное платье, я влюблена»

«Потрясающий японский шар ручной работы за $0,99»

«Не могла пройти мимо этого модного платья из безупречной шерсти»

«Кольцо 14 карат с аметистом и 4 маленькими бриллиантами. Заплатил $15»

«Не могу поверить в то, что наткнулась на эту красивую шкатулку для драгоценностей»

«Всего $15, я беру»

«Купила винтажное шерстяное пальто»

«Моя находка»

«Шикарная куртка от-кутюр стоимостью $1500 за $16»

«9-каратное золото, розовые сапфиры и 6 крошечных бриллиантов в каждой серьге — всего за $4!»

Бонус

В сэконд-хенде девушка интересуется у продавца, откуда к ним товар поступает. Тут ей какая-то тетка: «Да с мусорки вещи берут». Продавец: «Вы что! Просто людям не нужно, вот и приносят». А тетка выдает: «Да я сама вчера подобрала кардиган у мусорных баков и сдала. А что такого?» Продавец невозмутимо: «Все наши вещи проходят обработку: стираются и отглаживаются». Тетка глазами моргает и продолжает как ни в чем не бывало: «А на прошлой неделе я купила брендовую юбку из Европы». Во истину — в сэконд-хенде можно встретить что угодно и кого угодно.