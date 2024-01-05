15+ доказательств того, женщину сможет понять только другая женщина

Женщины порой бывают очень непредсказуемы, иной раз такое отчебучат — хоть стой, хоть падай. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые запечатлели такие моменты и решили поделиться ими в сети.

В бонусах расскажем истории о том, почему мужчине надо брать в аптеке сразу два теста на беременность и сколько нужно покупать помидоров в магазине.

«Жена вообще не смотрит, что у нас уже есть, когда делает покупки»

«Моя жена съела все зефирки из семейной упаковки хлопьев. Буквально каждую зефиринку»

«Жена думала, что заказала сыну рабочий столик с набором инструментов...»

Иногда логика других женщин ну совсем уж непредсказуема, даже когда ты ко всему готов

Была руководителем отдела. Устроилась к нам женщина, прекрасный профессионал своего дела, но воняла просто адски. Запах был от одежды, от стула, на весь офис. Долго решали, что делать: разговаривать или сразу прощаться. В итоге решили отправить на диалог девушку из HR. И внезапно эта женщина с одного раза все поняла! Все постирала, начала ходить в душ перед работой! И это было наше лучшее решение. © Подслушано / Ideer

«Я говорил жене, что коту не нужны дорогие игрушки. И кот наглядно подтверждает мое мнение»

«Супруга пыталась приготовить брауни, но у нас закончились яйца»

«Моя девушка пыталась запенить паука»

«У моей жены появилась коллекция разных термометров»

«Омлет с сыром с плесенью и черничным соусом. Супруга сказала: „Ой, да отстань“, — и пошла есть его одна под деревом»

«Ее имя многократно повторили через громкую связь и даже задержали рейс, пока она спокойно ждала свой чизбургер»

«Моя девушка заказала вот такую пиццу»

«Моя жена спит вот так»

«Жена сшила такой костюм нашему сыну на Хеллоуин»

«Жена думала, что заказала просто 8 бананов»

«На выходных ездил к отцу. Моя супруга подумала, что было бы забавно поприветствовать свекра в костюме тираннозавра»

«Моя девушка сегодня отвечала за приготовление горячего шоколада»

«Попросил жену подстричь меня»

«Жена думала, что это будет футболка. Оказалось, что картинка была очень правдоподобна»

Бонус № 1: Два теста — всегда надежнее

Стою в аптеке, к кассе подходит взволнованный мужчина: «Мне тест на беременность» Девушка фармацевт флегматично говорит, мол, возьмите два. «Зачем два?» А она отвечает: "Если результат отрицательный, то она захочет сделать еще один тест, а если положительный, она тоже захочет сделать еще один. © Darkman19 / Pikabu

Бонус № 2: Все ясно: пара — это четыре

Жена разговаривала с подругой по телефону. Подруга рассказывала: попросила мужа купить пару помидоров, ну тот и купил две штуки. Возмущалась так, будто он совершил какую-то глупость. Спрашиваю, мол, что не так? Оказывается, надо было купить штуки 4-5. © ViruzzZ / Pikabu

