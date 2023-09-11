15 доказательств, что жизнь в зрелые годы — это вам не только огород да мечты о внуках
Людей старше 40 и 50 окружают стереотипы. Якобы они должны уже вести себя не так, как в 20 лет, одеваться скромнее, свои желания засунуть куда подальше во благо родных, а веселые прогулки, встречи и путешествия менять на тихий домашний уют. Но наши герои доказывают — все это неправда. И в зрелости можно жить так, как душе угодно, и плевать на мнение общества.
- Мне 45, и я решил осуществить давнюю мечту — научиться кататься на велике. Когда-то в детстве меня учил дедушка, но в момент разгона с горки я сильно упал. Вывихнул руку и заработал пару шрамов. С тех пор ни разу на велик так и не сел. А тут 10-летний сын предложил, уже давно умеет кататься, его ребята во дворе научили. Предложил и мне попробовать прокатиться. Я подошел к вопросу серьезно, купил наколенники и шлем. Пошли в парк, и пару часов малой учил меня, как не свалиться. Сказал, что для первого раза я неплохо справился. Но прохожие кидали на нас удивленные взгляды. © Палата № 6 / VK
- Знакомой за 50, уже стала бабушкой. Спросила ее как-то:
— Вы, наверное, с внуками часто занимаетесь?
— Нет уж, увольте. Я свой долг выполнила — детей воспитала. Дальше сами.
— Что же вы тогда на выходных делаете?
От ответа мои брови взмыли вверх. Женщина с гордостью сказала:
— Хожу в парк и катаюсь на лыжах. Зимой — взбираюсь на огромный холм, у нас он метров 200. Летом — на роликовые лыжи встаю. Поддерживаю форму, так сказать. И немного экстрима в жизнь вношу.
Я позавидовала белой завистью. Сама-то в 40 даже зарядку по утрам делать ленюсь.
- Мой парень старше меня на семь лет. Для меня разница кажется не слишком большой, но вот он любит мне все время напоминать о ней. Я хочу активно отдохнуть на выходных, пройтись вечером по городу или пойти на пробежку утром, всегда зову его, а он мне отвечает: «Я слишком стар для этого, дорогая». Ему еще 30 даже нет! А вот моим родителям уже за 50, они в прошлом году взяли рюкзаки и сами полетели за границу на месяц. Без путевок, с палатками, по собственному маршруту. Тоже так хочу. © Палата № 6 / VK
- Вот уж поистине в 40 лет жизнь только начинается! Доказательство этому — моя мама. Именно сейчас она начала жить так, как хочет. Научилась играть на гитаре, флейте, танцевать ирландские танцы, смотрит NBA и болеет за свою любимую команду. Взяла с улицы кота и из приюта — собаку. Дала им новые жизни и носилась по ветклиникам, чтобы вылечить. И я безумно горжусь ею! © Подслушано / Ideer
- С трех лет слушала музыку, папа был меломаном. И через всю жизнь я пронесла нездоровую страсть к музыке. То есть музыка — это для меня все. В 17 лет мать не пустила в музыкальный колледж. Сейчас мне 48. Пошла в вокальную школу. Это что-то нереальное! Открывается второе дыхание, и горят глаза. Как же много в жизни я упустила... Теперь понимаю старых артистов, которым по 70-80 лет, когда они говорят, что без сцены жить не могут. © Подслушано / VK
- Мне исполнилось 45. Поняла, что настало время — либо сейчас, либо никогда. Составила список неосуществленных желаний и дел. Прошло всего полгода, а полсписка вычеркнуто. Чего я ждала столько лет... © Подслушано / Ideer
- Ходили с другом в кино. Все два часа он нежно держал меня за руки, целовал их, целовал меня в макушку, так как моя голова лежала на его плече. Зал полон молодежи. Девушка, сидевшая рядом с ним, видимо, тихо офигевала. А все потому, что мне 47, а ему 48! © Подслушано / VK
- Как же круто, когда два таланта находят друг друга! Пример моего дяди и его жены показывает, что соулмейты существуют. Дяде Саше было уже 47, когда он встретил Кристину. Ей 25, молода и прекрасна, а на нем наша семья крест поставила: столько лет, а еще не женат, детей нет. Поэтому в их союз поначалу не верили. Почти старик с молодухой, ну что за пара. Однако как же они дополняют друг друга. Такой любви я не видел. Он делает мебель, она при помощи красок, лепнины и еще кучи инструментов превращает ее в произведение искусства. Предметы интерьера, которые они создают вместе, достойны стоять в музеях, не меньше! У них есть своя база клиентов, которым они обустраивают дома, живут припеваючи. Семья в шоке, а я так рад и искренне надеюсь, что сам когда-то встречу свою родственную душу. © Палата № 6 / VK
- Мой отец никогда не отказывал себе в том, чтобы исполнять свои мечты. Поэтому в 45 лет он начал собирать коллекцию игрушечных машин. И ему плевать, что окружающие называют его увлечение дурацким или детским.
- Мои родители в разводе, но сохранили хорошие отношения. Папа начал изучать новое направление в 48 лет, создал бизнес в 50. Сейчас, в 55, он один из самых преуспевающих людей в своей сфере. Мама, работавшая на ответственной должности за копеечную зарплату, перешла в 50 лет в другую фирму на должность заместителя гендиректора. В 52 вышла замуж за отличного человека. Оба живут яркой, насыщенной жизнью, путешествуют, имеют множество увлечений. Глядя на родителей, я понимаю, что возраст — просто цифра. © Подслушано / VK
- Моя мама поступила в университет в 45 и наконец нашла свое призвание. Сейчас ей 61 год, и она прилично зарабатывает. Просто пример того, что возраст вообще не препятствие. Так что, 45 лет — это еще молодой. © Eko777 / Reddit
- Моя сестра души не чаяла в дочурке. Но в 40 с хвостиком ее озарило: жизнь-то проходит. Короче, выдала 18-летней дочери ключи от старой квартиры и заставила съехать. Думаете, хоть раз пожалела? Как бы не так! Ведь наконец-то в комнате дочки она смогла обустроить комнату отдыха, о которой мечтала еще с юности. Теперь у сестры есть помещение, где можно и почитать в одиночестве, и с друзьями собраться, и с мужем романтический ужин устроить. Дочери они с супругом помогают финансово, но в остальном живут своей жизнью.
- Мне 49, и моя жизнь даже не начала налаживаться, пока мне не исполнилось 40. За последние 9 лет я получил черный пояс и диплом колледжа, купил новую машину и познакомился с потрясающей девушкой. Так что, если вам не нравится, как складывается ваша жизнь, меняйте ее. © Blu64 / Reddit
- Три года назад мне исполнилось 50, и я думал, что уже слишком стар, чтобы что-то делать, кроме как смотреть, как проходит остаток моей жизни. Особенно после того, как я развелся, а мои дети выросли. За эти три года я поступил в колледж, окончил его с отличием, прошел стажировку в той области, в которой учился, устроился на работу в гостиничном бизнесе и теперь собираюсь получить сертификат в области нетворкинга (решение каких-либо задач путем привлечения друзей и знакомых — прим. ADME). Я чувствую себя моложе и свежее, чем когда-либо в своей жизни. © Unknown author / Reddit
- 3 года назад сделал свое первое тату, в возрасте 53 лет. Теперь у меня полная рука татуировок, и я работаю над другой рукой. © daddy4u2** / Reddit
У многих героев этой подборки чада уже давно выросли. Но у кого-то впереди еще долгие годы учебы детей в школе. И это поистине незабываемое время для родителей.
AdMe/Народное творчество/15 доказательств, что жизнь в зрелые годы — это вам не только огород да мечты о внуках
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