15 доказательств, что жизнь в зрелые годы — это вам не только огород да мечты о внуках

Людей старше 40 и 50 окружают стереотипы. Якобы они должны уже вести себя не так, как в 20 лет, одеваться скромнее, свои желания засунуть куда подальше во благо родных, а веселые прогулки, встречи и путешествия менять на тихий домашний уют. Но наши герои доказывают — все это неправда. И в зрелости можно жить так, как душе угодно, и плевать на мнение общества.