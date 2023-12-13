15+ доказательств, что зима всегда наступает неожиданно и несет с собой мешок приключений

Зимой всем из нас рано или поздно приходится высовывать нос на улицу. И за пределами теплой квартиры нас гарантированно ждет немало сюрпризов. Одни спешат с утра на работу по обледеневшим дорогам, вторые кутаются в сто одежек, чтобы не отморозить нос, а третьи пытаются выковырять свои машины из-под горы снега.

«Сделал фото в Якутии, решил поделиться красотой с вами. Это паргелий или солнце с ушами — один из видов гало»

Пара слов о суровом зимнем фитнесе

В моем районе коммунальщики создают все условия для сжигания жира. Так трактором лед наполируют, что идешь и балансируешь, тренируешься. Правда, я перед Новым годом избавился не только от излишков жира, но и от любимой электронной книги, лежавшей в рюкзаке, на который я приземлился. © ismrus / Pikabu

«Забыла закрыть окно на балконе. И так радостно на душе!

Давно не видела снежных узоров»

Про гололед и непрошеные советы

Вспомнила, как однажды поскользнулась рядом с торговым центром. Пытаюсь встать, ругаясь себе под нос, но получается, что просто барахтаюсь на гололеде. А рядом стоит мужик и просто пялится. Все-таки встаю, отряхиваюсь. И тут это чудо подходит и важно говорит: «Под ноги смотреть надо!» Спасибо, сделал открытие! Ты или помоги встать, или иди мимо молча. © lblogger / Pikabu

Любитель витамина С. Скоро до мандаринов и лимонов доберется

Про зимние рефлексы

Когда мне кто-то под ноги падает, у меня хватательный рефлекс возникает — поднять и поставить на ноги. Сколько я всяких детей и неустойчивых взрослых в вертикальное положение возвращал — не счесть. Тут иду зимой по рынку, весь в своих мыслях, а там реально каток. И тут мне прямо под ноги падает бабушка. Я на автопилоте ее подхватываю, а в голове тут же срабатывает: здесь лед, надо поставить, где не скользко. Ну и несу ее перед собой на вытянутых руках, благо, она легкая оказалась будто пушинка. Опомнился, когда бабуля начала барахтаться и верещать. © CePblU.Pe6eHoK / Pikabu

«Редкий кадр, чтобы не замерзнуть зимой, машины прижимаются друг к другу»

«Приморье. Холодно, но не так, чтобы очень»

Про зимние прогулки

Меня вчера коллега по пути на работу подхватил под локоть. Так вместе, скользя, и дошли до офиса. Пришлось звонить мужу и говорить, чтобы не ревновал, если ему скажут, что видели меня идущую под ручку с мужчиной с большими усами. © Bulatovasa / Pikabu

«Все мы немного моржи зимой»

«Сюрприз от коммунальщиков⁠⁠. Почистили снежок. Непонятно, как с таких трамплинов скатываться»

Про умение передвигаться в гололед

До магазина я еще как-то доскользил, а вот обратно с пакетами было идти сложно. Начался квест. Хватаешься за все подряд, ноги врозь, зубами в лед. И до дома-то метров пятьдесят, а никак не получается. Упал несколько раз, потом грохнулся уже на тротуаре у подъезда. Думаю, ну и ладно, поползу. А самому неудобно как-то: вдруг соседи увидят. Вдруг рядом голос: «Здорово, брат!» Ну все, думаю, вот и попал. Еле поворачиваю голову, а рядом сосед, тоже с пакетами, тоже ползет © YsenKolins / Pikabu

«Похолодало»

Про непростую работу коммунальщиков

Все, наверное, успели уже в гололед станцевать маленький брейк-данс, у меня это произошло вчера. Иду я по дорожке в гололед. Вижу, стоят коммунальщики кучкой, а один из них нехотя долбит лед. И тут я знатно поскальзываюсь. Сумка улетает, наушники тоже. Чудом не падаю. За спиной слышу уморительный разговор посыпателей наледи: «Ты чего на меня смотришь? Это ты так посыпал». © Jyyyk / Pikabu

«Северное сияние! Да, в Хабаровске! Да, настоящее! Нет, не фотошоп!»

Бонус: мир не без добрых людей

Мужчина нашел этого везунчика на трассе в снегу и привез к нам в клинику, так как самому брать некуда. Мы думали, что не выживет⁠⁠. Но спустя пару часов и после банки корма для котят найденыш пришел в себя. © Animalrescueed / Pikabu