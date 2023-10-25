15+ доказательств того, что азиаты всегда найдут, чем ошарашить

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Азиаты — народ, способный поражать своим уникальным менталитетом. Иногда кажется, что они живут в каком-то другом мире, ведь ездить с открытым зонтиком в общественном транспорте, хранить дома рис в огромных количествах или же имитировать в туалете звук смыва воды для них считается нормой.

«Сосед уже несколько недель сушит что-то на солнце»

Да он же гений владения ножом, потому что это разрезанная одним куском редиска. © butternut718212 / Reddit

«В Японии начали продавать набор для геймеров: лапша и карри с кофеином»

«В японских общественных туалетах можно включить звуковой эффект „смыва воды“, чтобы другие не слышали, как вы занимаетесь своими делами»

Забудьте про чаевые в Японии

Недавно официантка из кафе бежала за нами 3 квартала, потому что мы случайно оставили на столе одну иену монетой. В 36-градусную летнюю жару. Из-за монетки. Никогда в жизни я не чувствовал себя таким виноватым. © Skremash / Reddit

«Золото на юге Китая, особенно в Гонконге, играет большую роль в жизни людей. На свадьбу невесте здесь принято дарить огромные тяжелые золотые браслеты»

«Золотые изделия здесь 999 пробы, отсюда такой цвет. Мы привыкли к 585 пробе, поэтому забыли цвет настоящего золота».

«Идея для выпечки любителям сосисок в тесте в Японии. Просто гениально — практически сосисочный бублик»

«Наш сосед-азиат подарил вот это. Говорит, что выращивает дома»

Мне кажется, что он вам дал бутылочную тыкву. © hellorobby / Reddit

Тот случай, когда сервис просто на высоте

Живу в Токио. Недавно сбрил бороду, отросшую за год. Потом, как обычно, сходил в спортзал, позанимался и уехал домой. Но как только я переступил порог дома, жена выдала: «Мне позвонили из спортзала. Они очень переживают, что кто-то мог воспользоваться твоей клиентской картой. Я им объяснила, что это был ты, просто побритый». Единственное, что я так и не смог понять, — почему позвонили не мне, а моей жене? © KernelSunflower / Reddit

«Заказал азиатскую еду. Мне выдали гибрид палочек и вилки»

«Иногда мне кажется, что в каждом китайском ресторане обязательно должен сидеть маленький азиатский мальчик, делающий домашку»

Знаменитости у всех разные

Живу в Азии. Однажды мой друг, солидный бизнесмен, пригласил меня на закрытую вечеринку, где должно было быть много звезд. Уже предвкушала, что встречусь с каким-нибудь Джонни Деппом. Весь день наряжалась, красилась, делала укладку. Приехала вся такая красивая. Подхожу к другу, мол, где все знаменитости? А он смотрит на меня офигевшими глазами и говорит: «Они повсюду!», — и тыкает в каких-то неизвестных мне азиатов. © Подслушано / Ideer

«Встречаюсь с азиаткой. У нее есть ящик специально для риса»

Самоирония — хорошее качество

Работаю продавцом мобильных аксессуаров. Подходят 4 азиата, один из них просит показать чехол для телефона. Достаю коробочку, а он спрашивает: «Это оригинал?» Отвечаю, что копия. А второй ему выдает: «Ты же из Китая! Поедешь домой и сам себе оригинал сделаешь». Смеяться было как-то неудобно. © Подслушано / Ideer

«Принесли мороженое в китайском ресторане»

Божечки, я бы больше внимания уделил этим пельменям. © grandadsfearme / Reddit

«Вот так выглядит туалет в японском сверхскоростном поезде 1-го класса»

«Заказал с доставкой тайскую еду. Мне в подарок положили рулон туалетной бумаги»

Сложно представить более неловкую ситуацию

Я был в Японии. Молодая девушка раздавала какие-то салфетки. Но когда подошел я, то она на секунду замешкалась и ничего не дала. Я сказал ей по-японски: «А что, приезжим не положены салфетки?» И тут она любезно выдала: «Да пожалуйста!» — и протянула мне. Смотрю, а там образцы тампонов. © Myselfamwar / Reddit