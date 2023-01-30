15 доказательств того, что чудеса случаются не только в сказках
Поразительные совпадения и чудеса случаются не только в кино, но и в обычной жизни. В роли добрых волшебников выступают и наши близкие, и абсолютно незнакомые люди. Мы любим такие светлые истории и хотим их вам показать.
- В моем детстве игрушек толком не было. Помню, как сидели с мамой в очереди к врачу. Мне лет 5 тогда было. Рядом села семья с мальчиком-ровесником. Он играл в «Черепашки-ниндзя», да еще и на мотоцикле! Я забыл, как вышло, но он просто взял и подарил мне эту игрушку. Те минуты счастья я помню так, словно это было вчера. Игрушка уже давно раз 100 переклеенная, но я храню ее уже 28 лет в память о доброте того мальчика. © Подслушано / Ideer
- Деревня, у соседей свадьба. Мне было 10 лет. Родители постеснялись идти: не было денег на подарок. А мне дали букет садовых цветов, чтобы поздравить невесту. Та усадила меня за стол. Рядом стояло блюдечко с апельсином, нарезанным кружочками. Боже мой, каким же он показался мне сладким и вкусным! Помню, что было ужасно стыдно, потому что незнакомая тетенька, сидящая рядом, прожигала меня неодобрительным взором, но я просто не могла остановиться и съела весь апельсин. 30 лет прошло, я не помню лиц молодоженов, но вот апельсин помню. Как мало нужно было тогда для счастья! © Sup.iz7zalup / Pikabu
- Захожу в продуктовый у дома (бываю там нечасто). Уже у выхода меня окликает продавщица: «Вы деньги не теряли?» Вспомнила, что да, теряла. А дело было так. Месяц назад я возила к ветеринару любимого кота, переживала жутко. Зашла к ним купить воды, а сдачу, как выяснилось, забыла. Сама-то я решила, что деньги просто выпали из рюкзачка. А они по камерам посмотрели и отложили мои деньги. Месяц с лишним ждали, когда я приду. И отдали. Девчонки, такие, как вы, возвращают веру в человечество. Спасибо. Это было самое настоящее чудо. © Ket263 / Pikabu
- Мой муж шел домой ночью из больницы, где я рожала. Автобусов уже не было, а деньги он не взял и банкомата рядом не нашел. Так его таксист бесплатно подвез, поздравил. © Юлия Побережная
- 8 месяцев безуспешно искала парня в приложениях для знакомств. Меня много раз звали на свидания. Я сразу говорила, что ищу только серьезные отношения, и поклонники сразу сливались. Я отчаялась. А потом решила, что поставлю фото до похудения, где я вешу на 30 кг больше. Это должно было отсеять всяких донжуанов. И вот наконец нашелся парень, который мной заинтересовался. Мы увиделись вживую. Выражение его лица было бесценным: шок и благоговение. Он сказал, что ему со мной повезло, но я думаю, что это мне с ним повезло. © cw9241 / Reddit
- Мы как-то в 2000-х катались с другом на его «девятке». Отъехали от его дома, проехали минут 15 — и тормозит нас гаишник. Мы, молодые и наглые, сразу с возмущением: «Че за дела, командир? Че мы нарушили?» А он молча на крышу машины указывает. А там стоит борсетка моего друга, в которой все: документы, деньги, ключи. © Soplevich / Pikabu
- Март 1986 года. Мне 25 лет, 6 утра, иду на работу. Гололед, я падаю и ломаю ногу, вокруг ни одной живой души. И вдруг ниоткуда появился мужчина, который в итоге донес меня до дома и передал моим родителям. © Надежда Пак
- Прогуливали школу с подругой и решили сходить в кино. Денег было ужасно мало, но очень хотелось кушать. Перед кинотеатром пересчитывали копейки и решали, что делать. К нам подошел парень, насыпал целую горсть копеек. В общем, хватило и на кино, и на всякие вкусности! © Жанна Колбун
- Мой сын — шеф полиции в маленьком городке. В этом году он организовал благотворительную акцию и собрал $ 1 200 на игрушки для детей. И даже арестовал Гринча. © fishlesstuna / Reddit
- Иду домой уставший после 2 работ. Забегаю в магазин, беру обычный набор еды: хлеб, молоко и всякое такое. И еще положил шоколадку. На кассе рассчитался и побрел домой. Темно, дождь идет, подхожу к светофору, а где-то кричат: «Мужчина, мужчина!» Оборачиваюсь, а меня догоняет парень, сует в руки шоколадку: «Вы забыли». Поблагодарил я его сердечно, и так стало приятно на душе: не поленился ведь человек метров 30 под дождем пробежать. © AR7.1N73LL1G3NC3 / Pikabu
- Было мне лет 20. Зима, иду с пакетами продуктов к сестре. На небольшой площади дети катаются на санках, рядом у административного здания стоит сторож. Здоровье у меня тогда было слабое. Чувствую, что все, теряю сознание. Когда очнулась, сторож стоял рядом. Он взял у детей санки и на них довез меня до сестры. Больше 30 лет прошло, а я вспоминаю этого незнакомого человека с благодарностью и теплом. © Shadie Bekifova
- Мы с мамой пошли на спектакль. Узнав, что я боюсь высоты, сотрудники пересадили меня с балкона на свободное место для оркестра. © ChekovsCurlyHair / Reddit
- Стоял на остановке и считал монеты. Подъехал автобус, но мне нужен был другой маршрут, поэтому я не сел в него. А один парень подумал, что мне не хватает денег, и предложил добавить на проезд. Я поблагодарил его и объяснил ситуацию. Целый день потом было отличное настроение. © Дон Кихот
- Друг ехал по трассе. Много снега, одно колесо съехало на обочину. Глухая ночь, что делать? И тут останавливается грузовичок, сам. Выходит мужик и говорит, мол, ты уже второй такой бедолага, давай помогу. И вытащил его. Приятель мой пытался ему денег дать, а тот только отмахнулся. Друг был тронут: благодаря подобным людям начинаешь верить, что мир не такое уж плохое место, как некоторым кажется.
- Этот пацан помог моей дочери надеть туфли. Я сказал ему, что он классный. Такие мелочи согревают сердце. © front_yard_duck_dad / Reddit
А в вашей жизни случались добрые чудеса?
Фото на превью cw9241 / Reddit
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что чудеса случаются не только в сказках
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