15+ доказательств того, что дети могут напугать до икоты даже прожженного скептика

Порой дети пугают взрослых до чертиков, когда рассказывают о том, что видят свои прошлые жизни или общаются с умершими родственниками. Одни считают такие случаи всего лишь игрой детского воображения, другие, напротив, видят в этом нечто из ряда вон выходящее. Мы обратились к треду, где взрослые делятся страшилками, услышанными от детей.

В бонусах расскажем еще парочку историй от пользователей сети, которые вспомнили, как детишки нагнали на них страху.

Моя старшая часто смеется во сне. Однажды ночью она смеялась громче обычного, я решил пойти убедиться, что с ней все хорошо. Присел рядом на минутку и тут она открыла глаза, резко села, посмотрела прямо на меня и прошептала: «Беги». А потом засмеялась, снова легла и тихонько уснула. У меня мурашки по коже бегут, когда я вспоминаю об этом. © nickcostaoffside / Reddit

Сын рассказывал мне истории о «страшном дяде», который приходит по ночам. Он лазил по стенам и звал его, а однажды ночью даже попытался съесть. © steaky_bake_92 / Reddit

Моя 5-летняя племянница сказала, что ночью, когда она спит, ее навещают призраки маленьких детей. Парят над ней и рассказывают всякие истории. У меня мурашки побежали по спине. © Loud-Distance-1456 / Reddit

Мы переехали в дом к моему отцу, когда дочке было около 4 лет. Моя мама ушла от нас до ее рождения, но когда мы мыли нашу девочку в ванне родителей, она сказала: «Плитка с цветочным узором была бабушкиной любимой». © rpangrazio / Reddit

Старший сын, которому было тогда около 3 лет, все утро говорил зловещим голосом: «Оно грядет! Оно приближается!» Сначала мне было смешно, затем начало раздражать, а потом стало жутко. © ActuallyCausal / Reddit

Моя 4-летняя дочь сказала, будто ее воображаемые друзья хотят мне навредить. Я ответил, что тогда им не рады в нашем доме. После этого я всю ночь не мог сомкнуть глаз. © yuisama1 / Reddit

Когда мы с четырехлетней дочерью гуляли по парку, она вдруг сказала мне: «Тебе звонит друг». Я лезу в карман и гляжу на свой мобильный телефон, но на нем нет пропущенных вызовов. Через секунду он начинает вибрировать. Это был друг, с которым я не разговаривал несколько месяцев. Он удивился, что я так быстро ответил. Меня все еще немного пугает тот случай. © Gold_Passenger_5879 / Reddit

Когда дочке было 4 года, ее мучали кошмары. Каждую ночь просыпалась с криком. Мы с женой сидели с ней до тех пор, пока она снова не засыпала. Однажды утром она сказала мне, что боится мужчину без головы, который живет в ее шкафу. © cobraskunk / Reddit

Маленькая девочка из детского сада моего сына сказала, что живет через дорогу от кладбища. Я спросил ее, страшно ли жить так близко к кладбищу, а она ответила: «Днем — нет. Но ночью мертвые подходят к нашим окнам и кричат». © Elvis_Take_The_Wheel / Reddit

Я уложил младшего сына и выходил из его комнаты, когда увидел своего старшего. Он стоял в темноте посреди коридора. Сказал, что возле игровой комнаты стоял черный человек без рта. © Confident-Tree7951 / Reddit

Когда сыну было три года, я заметила, что он стоит в своей кроватке и плачет. Я спросила, что случилось. Он показал на кресло-качалку в углу комнаты и сказал: «Я испугался страшной бабушки в кресле». © DvlnMcG / Reddit

Когда дочери было 3 года, она рассказала о мужчине, который смотрит с ней мультики. А потом описала моего отца, который умер до ее рождения. © OHManda30 / Reddit

Моя младшая говорила о человеке с горящими глазами, который живет на нашей крыше. © fokkoooff / Reddit

Мой трехлетка подошел ко мне, обнял и прошептал на ухо: «Не ходи на работу, ты больше не вернешься». Я работаю на стройке и в тот день решил не выходить из дома. © Cubix89 / Reddit

Когда нашей малышке было три года, у нее было два воображаемых друга, которые жили в стене. Сказала, что они рассказывают ей всякие жуткие вещи. Она подросла и больше ничего подобного не говорила. © Mediocre_Airport_576 / Reddit

У бывшей коллеги маленький внук говорил или играл с кем-то невидимым. Это происходило всегда ранним утром. А еще без подсказки узнал своего дедушку в фотоальбоме, хотя никогда не видел его живым. © 2PlasticLobsters / Reddit

Бонус № 1

Переодеваю дочку перед открытой дверью шкафа, она смотрит мне за спину и смеется. Я спросил ее, что смешного. Она показывает на шкаф и говорит: «Человек со змеиной шеей». Я оборачиваюсь, а там ничего нет. Теперь боюсь интересоваться историей нашего дома, чтобы ненароком не узнать пугающих подробностей. © QuagmireDP / Reddit

Бонус № 2

Первая беременность прервалась на восьмом месяце .Через 10 лет мы родили дочку. В 3 года она разбудила меня среди ночи и сказала: «Мамочка, ты не плачь обо мне. Сейчас я к тебе вернулась. Я очень долго ждала, чтобы именно к тебе вернуться». Той ночью я больше не спала. © Ирина Москвина / ADME