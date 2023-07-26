15 доказательств того, что истории про беременность и роды иной раз эпичнее, чем голливудские фильмы
Беременность и роды — это серьезные испытания, за прохождение которых впору грамоты выписывать и медали выдавать. У кого-то все проходит относительно спокойно, другим на долю выпадают такие приключения, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мы обратились к историям от пользовательниц сети, поделившихся самыми яркими впечатлениями о беременности и родах.
- Пока стояли в очереди на сдачу крови, нас срочно вызывают на УЗИ на другом этаже. Я быстро сделала УЗИ и побежала обратно. Прихожу, а там не найти за кем занимала. Пришлось ждать минут 30 и идти последней. Захожу в кабинет, медсестра говорит, что меня в списках нет. Иду в палату, открываю дверь, а там пусто: ни ребенка, ни соседки, кровати застланы — никаких следов. У меня чуть волосы не выпали — младенец пропал! Я рванула к медсестре на пост за помощью. Прибегаю, а она мне раздраженно: "Номер палаты?!«А я не знаю какая, помню что 16, а какая цифра перед ней не помню. Я в слезах: «Не знаю». Этажей 9, на каком я лежала упорно не помню, где-то посередине. Меня нет уже час-полтора, а там ведь мой ребенок один. Наконец меня осенило: первоначально мы поднимались на 2 этажа на УЗИ, а спустилась потом я только на 1 этаж ниже. Вернувшись на нужный этаж, я нашла свою палату, своего кричащего младенца, удивленную соседку и злую медсестру, которая все это время ждала меня на сдачу крови. © Sensya2990 / Pikabu
- Я за день до родов старшим сыном приготовила окрошку. Она получилась очень вкусной, я очень старалась. Поставила в холодильник, чтобы охладилась, вечером резко отошли воды и мы поехали в роддом. Во время кесарева я смотрела на операционную лампу и горько сожалела, что так и не успела попробовать окрошку. © Hulkar Umarova
- Я отправляла макет с итоговыми правками уже во время схваток. Потом написала заказчикам, что в ближайшие дни не работаю, потому что родила. В ответ получила: «Как родила? Вы же пару часов назад работали!» Ну и еще пару денежных переводов в качестве подарка. Кстати пожалела. что в роддом с ноутбуком нельзя, там было нечем заняться. © Выборгский крендель / ADME
- Когда мне делали кесарево сечение, я сказала: «Это то же самое, что быть похищенным инопланетянами — вокруг огни, люди и какое-то оборудование». © tdixon5 / Reddit
- Муж в честь рождения первенца притащил в роддом шикарный букет. Медсестра показала, сказала, что не положено и можно выкинуть или назад отдать, а потом спросила может ли себе взять. Я ей отдала, через пару часов после родов хотелось только спать. © saule2ray / Pikabu
- Меня из роддома забрал сосед! Он купил машину и ему не сиделось дома, хотел ехать хоть куда. Жили мы тогда в коммуналке, тут я звоню, мужа ищу, потому что меня внезапно выписали домой. Мужа дома не было, а сосед рвался меня забрать из роддома. Его жена собрала вещи для выписки и он двинул за мной. Выхожу я из дверей, медсестра вручает ребенка соседу: «Поздравляю счастливого отца с сыном». А он ей: «Я не отец, я сосед». © Ирина Мачадо Меса
- Моя подруга сразу после родов просто встала и сказала: «Отлично, ребята, все наконец-то закончилось, я иду домой». Они кое-как уложили ее обратно в постель. © kaatie80 / Reddit
- Я начала паниковать и сказала врачу во время кесарева сечения, что ухожу домой, поэтому они дали мне немного больше обезболивающего, чтобы успокоить. А когда мне на грудь положили ребенка, я сказала: «О, это мой?» © 2two-point-oh0 / Reddit
- Когда у меня были первые роды, меня привезли в роддом, с интервалом схваток в 5 минут. Я сказала врачу об этом. Но она мне ответила: «Еще одна мечтательница! Иди отдохни часов 15, а потом посмотрим!» В итоге через 10 минут я родила. © Galina Yagev
- Завидую трудоголикам, которые умудряются до самых родов бодро разруливать дела левой пяткой. Я под конец беременности могла только вздыхать как дед и ходить из угла в угол. Самый мой большой моцион — подъем на пятый этаж. Отправляла всех впереди себя ставить чайник, есть, отдыхать и не ждать меня скоро. © Фросинья / ADME
- Мама рожала меня двое суток, и, наконец, когда я родилась, медсестра показала меня и сказала маме: «Смотрите, какая красавица». А мама на полном серьезе: «Какая же она красавица, если страшная и вся синяя». © Milana Cagaraeva
- Когда нас, наконец, поместили в родовую палату поздно ночью, медсестра сказала: «Устраивайтесь поудобнее». Муж начал стелить себе постель на маленьком кресле в комнате. Я посмотрела на него и спрашиваю: «Что ты делаешь?» Он ответил, что устраивается на ночлег. Я рассмеялась и сказала: «Мы не будем спать в этой комнате сегодня ночью». © Wolflover30112001 / Reddit
- Мне муж прямо перед родами принес зефир, кучу печенья, сывороточные коктейли. В роддом не пустили, все через передачки. Ночью начались схватки, отправилась в родильный зал. Все вещи и продукты остались в дородовой палате. Когда меня привезли после родов в палату, медсестра принесла все вещи из дородовой. Я в шоке после родов, мне почти все продукты нельзя, отдала ей. Она благодарила, прям аж светилась. А потом я слышала, что они всем отделением чай пили с этими вкусняшками. © mannab / Pikabu
- Я сама акушер-гинеколог, поэтому во время родов говорила о делах. Мой муж расхохотался, потому что я сплетничала со своим доктором о другом докторе. © S_Wow_*****_**** / Reddit
- Я рожала в 1987. Самое неприятное было на приеме. Есть карточка на руках, там все написано. Но нет, надо было повторно им рассказать кто я, у кого наблюдалась, где живу и так далее. Потом еще со схватками тащилась на второй этаж, правда, когда отошли воды и начались схватки, они забегали все! Меня под руки и чуть ли не на весу в родильную палату. Родила за 10 минут. © Инесса Булане
Как говорится, дети — цветы жизни. Но не все хотят поскорее обзавестись собственной семьей и окружить себя таким «цветником». Это требует огромного количества сил, времени и денег. Поэтому кое-кто вообще не собирается рожать детей и у них на это есть веские причины.
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