15 доказательств того, что истории про беременность и роды иной раз эпичнее, чем голливудские фильмы

Беременность и роды — это серьезные испытания, за прохождение которых впору грамоты выписывать и медали выдавать. У кого-то все проходит относительно спокойно, другим на долю выпадают такие приключения, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Мы обратились к историям от пользовательниц сети, поделившихся самыми яркими впечатлениями о беременности и родах.