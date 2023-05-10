15+ доказательств того, что историй про работу курьера — как в сказке: хватило бы на тысячу и одну ночь
Наверное, каждый хотя бы раз заказывал что-нибудь на дом и пользовался услугами курьера. Это всегда лотерея: доставка может пройти легко и без происшествий, но иногда все принимает такой крутой оборот — хоть стой, хоть падай. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о своем опыте доставки товаров и их получении.
- Держим дома двух крупных котов. Как следствие, раз в пару месяцев делаем большой заказ на мешки с кормом и наполнителем для лотка. Курьер: «Здрасьте, я приехал, спускайтесь». Я: «Не могу. Там мешки 45 кг, а я девочка». Ну попроси мужа, пусть спустится, половину возьмет. По-братски«. — «Да без проблем. Только вы сначала возьмите и верните 500 рублей по-братски, вы ведь с нас взяли тысячу за подъем». После этого положил трубку. Обиделся. Но мешки занес. © Velelada / Pikabu
- Заказали как-то большой сет роллов. Ждем курьера. Решила посмотреть статус заказа: на каком этапе наша доставка. Глаза округлились, когда увидела «Заказ доставлен». Обращаюсь в службу поддержки. Через 10 минут перезванивают: «Курьер не выходит на связь». Спрашивают: «Будете ли ждать новый заказ?» Отказались. А курьер, наверное, получил свою зарплату роллами и был таков. Деньги нам вернули. © Тамара Ларина
- Заказала изогнутый телевизор с доставкой у довольно известного магазина техники и электроники. Привезли, распаковала при курьере, а телевизор с трещиной. На что курьер мне ответил: «Это вы сделали», — и ретировался. Я в непонятках позвонила в магазин, приехал другой курьер забирать, но деньги мне отказались возвращать до экспертизы. Спустя 10 дней мне ответили, что вина моя, магазин ответственности не несет. © Подслушано / VK
- Жили на съемной квартире, у хозяина была очень странная дверь: изнутри не открывалась, если снаружи закрыли. Сказал, что до нас в ней его старенькая теща жила, у нее случались провалы в памяти. Он поэтому такой замок поставил и еще специально сломал внутреннюю задвижку, чтобы она случайно не вышла на улицу и не закрывалась — бывали инциденты. И вот я заказал доставку еды, приехал курьер, я подхожу к домофону и понимаю, что заперт. Жена уехала к зубному и захлопнула дверь, изнутри не открыть никак. Начинаю судорожно объяснять курьеру ситуацию, и тут он вдруг выдает: «А вы мне ключ в окно передайте, я сам открою». Ну я нагрелся немного, но бросил ему ключ, он меня открыл и заказ отдал — смекалистый парень попался, спасибо ему!
- Работаю курьером в доставке. Клиент выбрал адрес, система сама ставит метку, повинуясь своей логике. А если клиент ставит сам метку на карте, система пишет какой-то адрес, который ей кажется ближайшим. Потом начинается: приезжаешь по метке — «А я же адрес указал», и наоборот, едешь по адресу, а тебя ждут на лавочке, там и метку поставили. Между точкой и адресом только по карте 100–200 метров, а в реальности там могут быть буераки-реки-раки. Гаражный кооператив, например. © Gennadiy78 / Pikabu
- Пиццу курьер привез. Открываю дверь, а мой щенок попытался выскочить за дверь. Курьеру говорю: «Я сейчас», хватаю щенка и веду его на кухню. Даю ему команду: «Жди здесь». Курьер из-за двери отвечает: «Да, понял». © unknown author / Pikabu
- Живем в частном доме. Как-то зимой была сильная метель, дорогу к дому замело напрочь. В этот день ожидала доставку, была уверена, что из-за погодных условий ее перенесут. Но нет, курьер прошел метров 500 по глубокому снегу от основной дороги, потому что машина не могла проехать, но посылку таки доставил. Я была под впечатлением. Получил хорошие чаевые, конечно. © Ирина / ADME
- Доставляли стол. Конечно, в разобранном виде. Курьер такой: «Я донесу, он тяжелый».
Я отвечаю: «Не, сейчас дочь заберет». Подходит моя дочь, берет и уносит. И тишина. И обалдевшие лица курьеров. Их двое было, моей дочери 15, а стол всего 17 кг. © Настя Любимова / ADME
- За 4 месяца подработки курьером по доставке еды через приложение каждая 7-я доставка принимается дамой в халате, с мокрой головой и с опозданием. Ты же видишь в приложении каждый мой шаг и можешь рассчитать время доставки, чего же тебе в душ приспичило? © Dip76 / Pikabu
- Домофон не работает, поэтому к курьерам спускаюсь к подъезду по звонку. Дом на 5 подъездов, мой крайний, таблички с номерами квартир на всех подъездах. Курьер реально полчаса не мог сообразить, что его ждут у подъезда на другом конце дома. А я в это время стояла в открытых дверях, в тапочках и халате. В —10. © Асхаэль / ADME
- Заказывали кресло, оплатили доставку до квартиры, в доме грузовой лифт. Курьер-девушка звонит, мол, я на месте, забирайте. Открываю дверь квартиры, на площадке пусто, перезваниваю, говорю, что никого не вижу, а она и отвечает, что ждет возле машины. Говорю, что у нас до квартиры доставка оплачена, и кладу трубку, спустя минут 15 поднимается курьерша, грязноватая, злобная, и говорит, что могли бы и помочь. А мне-то что, у меня все уплачено. © Miakir / Pikabu
- Иногда попадаются удивительные клиенты. Беру как-то заказ, забираю еду, тут мне звонит мужик и говорит: «Я вам доплачу, если вы нарвете мне пакет обычной травы. Не сорняков, а такой травы, чтобы корова могла есть». Мне в целом нетрудно, срезал путь через заброшенный стадион, нарвал травы. Прихожу, он открывает дверь, отдаю заказ, пакет и вижу, что у него в доме не корова, а коза. © Палата № 6 / VK
- 3 месяца работаю по вечерам курьером: те, у кого домофон не работает, делятся на 2 категории. Одним звонишь, и они чуть ли не в ту же секунду дверь подъезда открывают, обычно накинув что-то поверх домашней одежды. Другим позвонишь, они выползают при полном параде, минут через 5 в лучшем случае, чем особой симпатии не вызывают. У курьера ведь единственное желание — быстрей отдать вам ваш заказ и уехать. © OlkaZaikina / Pikabu
- Заказала там себе еду с доставкой на дом. Приносит ее курьер и подкалывает меня: «Лень готовить, да?» Я аж обалдела от неожиданности: если бы все готовили, у него и работы бы не было. © Ekaterina Shishkina Rusakova
- Подрабатываю курьером в двух районах: один старый с редкими новостройками, другой только-только сдали. Разница огромная! В старом районе люди, из окна увидев меня с письмами, предлагают открыть дверь, даже если я не к ним. В новом — забор вокруг дома на замке, подъезд на замке, лифт, еще и секция на этаже с магнитным замком, но без звонков к квартире не подберешься при всем желании, никто не откроет. А потом еще кипиш устраивают, что я не вовремя. © Подслушано / VK
- Заказали роллы, доставляет пеший курьер. А на улице дождь стеной. Решили сделать парню приятно — забираю заказ, даю чаевые. Он смотрит и удивленно: «Это лишнее, больше ничего не надо». А потом он задумался и говорит: «А может, и надо, да, возьму, пожалуй». Взял деньги и быстренько ретировался, мы от души посмеялись.
Доставка — дело тонкое, даже если вы просчитали все риски, все равно остается вероятность какого-нибудь сюрприза. Ничего не поделаешь — человеческий фактор. Впрочем, не всегда этот сюрприз бывает плохим: иногда курьеры могут вместе с товаром доставить заказчику кучу положительных эмоций и подарить улыбку на весь день.
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что историй про работу курьера — как в сказке: хватило бы на тысячу и одну ночь
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