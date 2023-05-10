15+ доказательств того, что историй про работу курьера — как в сказке: хватило бы на тысячу и одну ночь

Наверное, каждый хотя бы раз заказывал что-нибудь на дом и пользовался услугами курьера. Это всегда лотерея: доставка может пройти легко и без происшествий, но иногда все принимает такой крутой оборот — хоть стой, хоть падай. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые рассказали о своем опыте доставки товаров и их получении.