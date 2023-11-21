15+ доказательств того, что каждого родителя школьника нужно бесплатно отправлять в санаторий на реабилитацию
Школьная пора — это большой стресс не только для школьников, но и для их родителей. Ведь приходится постоянно собирать чадо в школу, делать с ним домашние задания, выслушивать на собраниях, чей ребенок влетел в стену на перемене, и тому подобное. Чего только стоят детские рисунки, которыми то и дело интересуются учителя и психологи.
- Сейчас офигел. Проверяю домашку по математике у ребенка. Условие задачи: «Расстояние до реки — 800 км пешком...» А сейчас наберите в легкие побольше воздуха: «А на велосипеде — в два раза меньше». А-а-а! © bormatograf / Twitter
- Ребенок учится в восьмом классе. Пришел новый математик. Сначала было все нормально, а затем у детей стали появляться «четверки-пятерки», причем они сами говорили, что на уроках ни фига не делают. По итогу знания нулевые. Оказывается, это был такой план учителя. Он так и сказал: «Я здесь не для того, чтобы вы хорошо все знали. Приходите на репетиторство ко мне, все объясню». Хороший план, надежный. © Подслушано / Ideer
- Какой-то ребенок случайно столкнулся с моим на детской площадке. Да так, что у моего сына на голове остались отпечатки зубов другого мальчика. Но самый прикол в том, что мне позвонили из школы и объяснили ситуацию так: «Ребенок пытался съесть вашего сына». © FrananaSaddlesworth / Reddit
- Сын учится в 4 классе. Я в шоке, какой тяжелый у него рюкзак из-за учебников, тетрадей и дополнительных школьных атрибутов. Опасаюсь, что у него появится сколиоз или другие проблемы с позвоночником. Купила ему специальный рюкзак на колесиках, похожий на мини-чемоданчик. А потом я узнала, что он помогает своей однокласснице, нашей соседке, тащить и ее портфель. Суммарно на сыне приблизительно 15-17 кг, а когда физкультура — еще 2 кг. Когда узнала это, то была в бешенстве! Провела серьезный разговор с сыном, объяснила про опасность носить тяжести и к чему это может привести. Научила, как вежливо отказать однокласснице в помощи. Он все понял и обещал, что больше не будет таскать чужие вещи. Но, видимо, проболтался. Через два дня ко мне пришла мама одноклассницы и обвинила меня в том, что я порчу сына и убиваю в нем джентльменские качества. Но меня больше всего вынесло от фразы: «Моя дочь — девочка, ей тяжести таскать вообще нельзя, потому что в будущем ей рожать. А вы из нормального сына воспитываете нежного белоручку». Я культурно послала соседку и закрыла дверь перед ее носом. А она еще минуту колотила дверь! © Подслушано / Ideer
- Весь прошлый год я не хотела идти после работы домой, потому что там нужно было делать уроки. С дочкой как-то все проще было, она ходила на продленку, там же с учителем делала уроки. Но с сыном весь первый класс упражнялась я. Куча заданий, которые нужно было выполнить «по желанию». Только во втором полугодии сын дорос до осознанного выполнения домашки и понял, что лучше быстро все сделать и быть свободным, чем весь вечер плакать над тетрадями. © Lakris1 / Pikabu
- Как-то раз 6-летняя дочка пришла из школы с самой широкой улыбкой, которую я когда-либо видела. Она сказала, что учитель написал для меня записку, и протянула листок. Смотрю, а там крупаным небрежным почерком «учителя» написано: «Она очень хорошая девочка. Завтра в школу ей можно не идти. Лучше сводите ее в парк или кафе. До свидания!». А вечером она не выдержала и призналась, что написала записку сама. Но больше всего она офигела от того, что я ее раскусила сразу. © Unknown author / Reddit
- Ребенок в 1 классе. Учеба дается тяжело. Вот уже почти два месяца я прихожу после работы в седьмом часу вечера, и до ночи мы делаем уроки. Каждый будний день. За один вечер мы можем сделать задания к 4-5 урокам. Например, написать страницу прописи, решить страницу с заданиями по математике в рабочей тетради, прочитать небольшой текст (для тех, кто умеет читать).
Да, в 1 классе домашку не задают как бы, но на собрании нас спросила классная: «Будете делать?» Все родители согласились, так как начинать делать только со второго класса — чревато последствиями. Мы учимся второй месяц, у нас в классе некоторые дети не умеют читать еще, ни один не умеет писать. Откуда такой объем заданий? Но вот от чего меня прямо сейчас взорвало. Приходит сообщение от учителя в родительском чате. Цитирую: «Внимание, конкурс поделок из природного материала „Дары осени“. Поделки сдать до четверга. Участие принимают все!»
Почему все? Почему я должна сидеть вечером или на выходных и делать поделки? У вас есть урок труда, на котором вы все вместе можете сделать поделки. Настоящие, которые дети сделают сами. Да, это будут не огромные и яркие шедевры искусства, которые делают родители. Да, это будет местами неаккуратно. Но зато это будет по-настоящему детский конкурс. © supSpercem / Pikabu
- Когда сыну было лет 7, он решил не идти в школу. Для этого он отломил кусочек хлеба, выбросил его в унитаз и заявил, что его стошнило. Смеюсь каждый раз, как вспомню. Кстати, в школу он в тот день пошел. © LuckyFishBone / Reddit
- Отвезла 7-летнего сына в школу, а сама поехала на работу. Ехать полчаса. Через 2 часа мне звонит учитель и просит срочно приехать. Лечу обратно. Захожу в кабинет, а мне протягивают рисунки сына со словами: «Ваш сын нарисовал каких-то страшных людей с рогами. Тут видно, что в руках у них меч в крови. Я боюсь за его психическое здоровье и безопасность его одноклассников» Блин! Я тут же в ответ: «Вообще-то, это рисунок из „Звездных войн“. А в руках у него красный световой меч». И тут она тупо посмотрела на меня и спросила: «А что такое „Звездные войны“?» Вы шутите? Вы где жили, в пещере? © Kathryn Parkin H / Quora
- Мой сын в школе осознал, что если подойти в медпункт и пожаловаться на здоровье, то медсестра не будет даже заморачиваться, а просто позвонит родителям и попросит забрать ребенка. Сыну было всего 7-8 лет, но он был как-то не по годам развит. Медсестра позвонила мне: «Здравствуйте, ваш ребенок приболел, лучше его забрать». Я закатываю глаза и переспрашиваю, мол, что случилось. Оказывается, что он всем говорит, что у него токсоплазмоз. Даже не знаю, откуда он таких слов набрался. © happypants40 / Reddit
- Моя дочь однажды проснулась и активно начала симулировать болезнь. На прямой вопрос она дала прямой ответ: «Я за каникулы вообще не отдохнула! Каждый день куда-то ходили-ездили». И слезы в голосе. Жалко ребенка стало, разрешили ей остаться дома. Темы сами прошли, отставания не выявлено. © KoBanda / Pikabu
- Дети уже давно умоляют разрешить им самим ходить из школы домой. Я сегодня собрала всю волю в кулак и разрешила. В течение дня, разумеется, передумала, но детей расстраивать не стала. Короче говоря, угадайте, кто сейчас будет играть в детектива, следящего за клиентом? © evgienika / Twitter
- В классе моего сына есть мальчик из многодетной семьи. На очередном собрании его мама возмущалась, что ее сынишка получил старый учебник из библиотеки. Учительница сказала, что все учебники там старые, но если хотите — купите новый. И тут мамаша выдала: «Многодетным семьям нужно помогать, скиньтесь всем классом!» Она размахивала этим учебником и показывала разрисованные страницы. Потом мы посмотрели, а учебник-то был до этого у ее старшего сына и дочки — сами же и испортили. © Подслушано / Ideer
- Когда сыну было лет 9-10, он разбежался и врезался в стену. Когда в медпункте у него спросили, зачем он это сделал, то ребенок ответил: «Никто же не говорил мне этого не делать». Медсестра не смогла сдержать смех и долго извинялась. Считаю, что ничего страшного, ведь я тоже посмеялся. © InPerfectCircles / Reddit
- Сегодня я был у сына в школе на какой-то церемонии награждения. Детей награждали за 100% посещаемость. Особенно выделяли тех, кто приходил учиться, даже несмотря на простуду и другие болезни. А учителя наградили за то, что он ежедневно оставался допоздна на работе. Считаю, что такого вообще не должно быть. © HelenATSLT / Twitter
- Мой ребенок — подросток. Я знала, что такое пубертат, но не подозревала, что это настолько сложно. Всегда стремилась, чтобы были дружеские и доверительные отношения, каких не было у меня. А он передразнивает меня, учебу забросил, на разговор не выходит, учителей посылает. Ремень в руках не держала никогда, может, зря? Передружила. © Подслушано / Ideer
- Я в недоумении. Мой сын спросил в школе, предусмотрена ли какая-то помощь со стороны учебного заведения, чтобы не платить всю сумму на школьный альбом? А ему ответили: «А не ты ли вернулся недавно с отдыха в Италии?» Не могу понять, почему там так тщательно следят за жизнью моего ребенка? © UjuAnya / Twitter
Казалось бы, отправил ребенка в школу, и можно до вечера расслабиться, но реальность совсем другая. Ведь быть родителем школьника — это задачка муторная, но веселая.
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что каждого родителя школьника нужно бесплатно отправлять в санаторий на реабилитацию
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