15+ доказательств того, что когда дело доходит до детей, люди забывают о тактичности

Непрошенные советы и нетактичные вопросы — просто какой-то бич современного общества. Особенно когда это касается детей. У родителей и так полно забот и нервы на пределе, а советчики доводят их до белого каления. Наша подборка о настырных людях, которых, кажется, чужие дети или их отсутствие волнуют больше, чем своя собственная жизнь.