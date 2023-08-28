15+ доказательств того, что когда дело доходит до детей, люди забывают о тактичности
Непрошенные советы и нетактичные вопросы — просто какой-то бич современного общества. Особенно когда это касается детей. У родителей и так полно забот и нервы на пределе, а советчики доводят их до белого каления. Наша подборка о настырных людях, которых, кажется, чужие дети или их отсутствие волнуют больше, чем своя собственная жизнь.
- Сижу я в очереди в поликлинике с полугодовалым малышом. И тут женщина лет 50-60 набрасывается на меня с упреками, мол, я раздела ребенка, и ему холодно. Одет он был в комбинезон с шортиками. А на улице, на минуточку, +30. Не успела я опомниться, как эта мадам уже начала щупать ножки и ручки моего ребенка. Убедившись, что они теплые, она удалилась со словами «смотри мне» и пригрозила пальцем. © Палата № 6 / VK
- Долго не могла забеременеть. В очередной визит к гинекологу врач вдруг сказала: «Ты только мужу не говори, что детей не будет, а то бросит». Пришла домой и зарыдала. А муж подошел, все выслушал, успокоил и поддержал. Кстати, через четыре года после этого у нас с ним родился здоровый ребенок.
- Я родила для себя. Сама воспитываю и содержу своего ребенка. И как же меня раздражает моя мать, которая все время лезет ко мне со своими «советами». Я росла без нее лет до 16. Много чего неприятного помню. Но теперь она, видите ли, «бабушка» поэтому я должна ее слушать. Да с чего бы? © Подслушано / VK
- Когда малышу было всего несколько месяцев, мы оставляли его спать под одеялом в прохладной комнате. Когда моя мама навестила нас и увидела это, она тут же возмутилась. Она заявила, что если наш ребенок не будет спать на свежем воздухе, он не вырастет здоровым. А дело было зимой, шел снег. © Rasmus Christensen / Quora
- У нас с мужем нет детей и вряд ли уже будут. Я на вопросы отвечаю либо «не хочу говорить на эту тему, пожалуйста, не спрашивайте лучше никогда», либо «мне нельзя, болею». Куда больше я офигеваю, когда люди при мне начинают рассуждать о том, почему у нас нет детей. «Надо тебе чиститься. Очевидно же, что проклятье какое-то. Обратись к бабкам». Ну конечно, мало проблем у женщины, давай еще добавим: «Пусть думает, что несет какое-то наказание. Пусть себя начнет винить. Пусть тратит деньги на ветер. Зачем на лекарства тратить, лучше к бабкам». © unknown author / Pikabu
- Когда моему сыну было всего 3 недели от роду, у него началась икота. Какая-то женщина посоветовала мне дать ему 2 столовые ложки сахара. Ну уж нет, спасибо. © Evelyn Towles / Quora
- Мне однажды сказали, что не следует сцеживать молоко, пока я в декрете, и что раз малышу уже 15 месяцев, пора вообще прекратить кормить молоком. В ответ я попросила этого человека показать мне сертификат консультанта по грудному вскармливанию. Как ни странно, у него такого не нашлось. Кто бы мог подумать? Еще один странный поворот: этот человек не был ни врачом, ни медсестрой, ни акушеркой. © Shannan Debus / Quora
- После рождения сына родственники и друзья, сидя за столом, постоянно задавали один и тот же вопрос: «А ты грудью кормишь?» Отвечаю, что да. А следом советы: «Тебе нельзя есть помидоры, огурцы, и то, и это... потому что будут колики». В конечном итоге получалось, что есть нужно только пресное печенье. Долго ли протянешь на таком рационе? © Zverushka / ADME
- Всегда одевала сына исходя их его предпочтений, а не так, чтобы закутать и все. Но эти советы! Каждый считал своим долгом мне сказать, что моему сыну холодно. Нет, говорю,— ему не холодно. И так каждому. Те, кто постарше, с внуками, начинают нравоучения, что он все застудит. © Черная Жемчужина / ADME
- У нас с супругой нет детей. Но когда мы приходим в гости, у людей возникают вопросы: «А почему у вас деток нет? Кто в старости стакан воды подаст?». Причем спрашивают только жену. И смотрят так, будто мы неполноценные какие-то. В очередной раз на вопрос «Как так-то? А часики-то тикают» я громко, чтобы все слышали, заявляю: «Я бесплоден, а жена меня жалеет и потому не бросает». В тишине было слышно, как комар по стеклу топает, как слон. После этого все вопросы прекратились. Но за спиной, наверное, шушукаются. © MucmepKoJll04kuH / Pikabu
- Когда сыну было 18 месяцев, мы гостили у родителей. Я вышла на улицу, и он заплакал. Тут противная старушка-соседка увидела нас и заявила: «Тебе нужно научиться быть матерью. Вот мои дети никогда не плакали». Я подошла к ней, вручила прямо в руки моего плачущего ребенка и ответила: «Хорошо, научите меня. Вы же умнее меня». Она внезапно потеряла дар речи и больше никогда не делала мне замечаний. © Helena Humbridge / Quora
- Еще во время моей беременности ко мне подошла свекровь и дала совет, который я, кстати, не просила. «Учти на будущее, по ночам не кормить ни в коем случае. Покричит одну ночь, другую. Поймет, что к нему никто не подходит, и кричать больше не будет». Конечно же, я ее не послушала.
- Два месяца назад встретила отличного мужчину. К чему приведут наши отношения, говорить пока рано, но мы оба получаем удовольствие. Зато о моих подругах за это время узнала многое. Одна спросила, когда он сделает мне ребенка, ведь часики тикают, и мне 35 уже. Другая деловито поинтересовалась, состоятелен ли он и когда он купит мне квартиру. Начинаю понимать мужиков. © Подслушано / Ideer
- Летели на самолете с мужем и сыном на свадьбу. Погода была жаркая, но в дорогу мы взяли свитер, штаны и носки для малыша. Перед приземлением мы раздели его, свитер я положила в сумку, а носки в мой карман. В аэропорту нас встретила мама. Она забрала внука и села с ним на скамейку, пока мы с мужем ждали багаж. Тут к ней подошла пожилая женщина, села рядом и громко спросила: «А где же носки? У него ноги холодные!». Моя мама рассмеялась, сразу подошла ко мне и все рассказала. Тогда я, глядя на эту даму, демонстративно вытащила носки из кармана. Женщина хотела снова подойти к нам, но я окинула ее таким взглядом, что отбила у нее всякое желание. © Brit MacNiallais / Quora
- Как-то раз везла ребенка в коляске из поликлиники и разговаривала по мобильному со свекровью. Тут мне вслед стали кричать два каких-то пожилых мужика, что я должна перестать болтать и начать смотреть на коляску, иначе сейчас ребенка потеряю. © Таисия К / ADME
- Когда я родила первенца, мать моего свекра прислала мне 4 больших ящика воды в бутылках. Я подумала, что это для купания, но оказалось, это для того, чтобы поить моего малыша. Я пыталась объяснить ей, что новорожденные получают воду из грудного молока, но она просто отмахнулась. Мне удалось положить конец спору, сказав, что я буду следовать только рекомендациям педиатра. © AshLeigh D’Vere McNeil / Quora
- Еще до рождения ребенка долго выбирали коляску. Нашли хорошую, чтобы осанку сохранить. Дорого, но родители помогли. И вот я родила и счастливая гуляю с малышом во дворе. Подходит ко мне женщина, смотрит в упор и бурчит: «Вот купила дешевую коляску, а потом у ребенка будет искривление позвоночника». Я опешила, а потом говорю: «Не ваше дело». Так с нахалами и надо поступать.
Еще сложнее дать отпор токсичным людям, если вы состоите с ними в отношениях. Но смелые девушки нашли в себе силы на это, а затем открыто поделились своими историями с читателями.
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