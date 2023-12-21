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15 доказательств того, что комментаторы из интернета — самые остроумные люди на свете

Народное творчество
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Эх, всем бы такое чувство юмора, как у наших комментаторов из статьи: на любую реплику найдут что ответить, о чем бы ни шла речь — о коварных кукушках, волшебных кольцах или о сбрендивших принтерах. Почитайте только.

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Для создания этого материала был использован источник: Tony.Pizzicato / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: DaSeryozno / Pikabu

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Для создания этого материала был использован источник: EenHoorn / Pikabu

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А вот еще порций шуточек, которые вмиг прокачают ваш пресс с помощью смеха:

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AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что комментаторы из интернета — самые остроумные люди на свете
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