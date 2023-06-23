15+ доказательств того, что курьерская доставка — это каждый раз история с непредсказуемым финалом

Наверное, многие пользовались курьерской доставкой и не понаслышке знают, что это та еще лотерея. Все может пройти без сучка и задоринки, но иногда завернется такой крутой сюжет, хоть кино снимай. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые выудили из памяти самые запомнившиеся истории про доставку.