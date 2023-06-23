15+ доказательств того, что курьерская доставка — это каждый раз история с непредсказуемым финалом
Наверное, многие пользовались курьерской доставкой и не понаслышке знают, что это та еще лотерея. Все может пройти без сучка и задоринки, но иногда завернется такой крутой сюжет, хоть кино снимай. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые выудили из памяти самые запомнившиеся истории про доставку.
- Один раз заказала доставку, в домофон позвонили, открыла — жду. Никто не стучит, а мы на первом этаже — идти 2 минуты, зато слышу, что соседняя дверь закрылась. Выглядываю в подъезд, там курьер собирается уходить. Я его спрашиваю: «Где заказ?» А он: так я его соседке отдал, я думал, что ей нужно. Я говорю: «Вы не спросили номер?» Он плечами пожал и пошел. Пришлось самой к соседям идти. Они тоже не сообразили, потому что сами заказ ждали. © Анна Семенова
- Взял заказ, везти нужно было какие-то книги, диссертации. На дворе конец мая, пора сессий, так что вероятно получателем был какой-нибудь аспирант. Приехал, девушка подошла через минуту, забрала книги. А в качестве чаевых дала китайский чай в небольшой круглой коробочке. Самые необычные чаевые за всю мою работу курьером. © Dostavista / Pikabu
- Заказывала одно время корм в интернет-магазине. Ни разу доставка не приехала в оговоренный временной промежуток, даже когда ставила примечание, что хочу четко в указанный срок. Каждый раз курьеры звонили мне часов в 8-9 утра, не приму ли я доставку через час. В итоге отказалась от их услуг, стала заказывать в другом месте, где есть пункт выдачи. © Асхаэль / ADME
- Я сделал заказ в суши-ресторане и мне привезли явно несвежие суши. Авокадо был коричневым. Да я в супермаркете покупаю суши лучше за половину стоимости. А я ведь еще и дал чаевые водителю службы доставки. © Unknown author / Reddit
- Курьер не смог найти мой дом. Я видела в приложении его передвижения, подсказывала как найти, но он все равно замучился искать и в итоге отменил заказ. Ожидание еды было больше часа. Хорошо, что заказ не был предоплачен. © Irina Lu
- Злой курьер звонит мне и жалуется, что не может найти мою квартиру. Он был на другом конце улицы. Он ничего не хотел слышать, просто рявкнул на меня: «Ты не можешь просто выйти и забрать это?!» Я сдалась и пошла. Больше никогда у них не заказывала. © hurtloam / Reddit
- Я доставил заказ, отметил это в приложении. После этого клиент позвонил мне и начал кричать, что не получил свою еду. Оказывается, он просто указал неправильный адрес. © Silenter / Reddit
- Заказала гамбургер — нет и нет, потом приходит сообщение: «Заказ доставлен». Пишу в службу доставки — те ни сном ни духом. Оказалось, что курьер типа отдал мой заказ какому-то левому чуваку, потому, что решил, что он заказчик. По крайней мере он так сказал в службе доставки. Хотя мне кажется, что просто взял его и домой пошел, но в чем логика?)) А вы говорите ноутбук. Деньги вернули, конечно. © Margaret_234 / ADME
- Знакомая рассказала как заказывала для котов наполнитель и корм.
Курьер:
— Спускайтесь, забирайте заказ.
Я:
— У нас за доставку до этажа заплачено.
— Ну что я тебе, мальчик по этажам с пакетами бегать? Попроси помочь мужа, соседа.
— Да не вопрос. Только я сейчас возьму и позвоню в ваш интернет-магазин, попрошу вычесть из стоимости деньги за подъем в квартиру.
После этого курьер как-то быстро сник и все сам поднял. Кстати, дядечка в расцвете сил, не знаю, чего это он так упрямился.
- Я живу в 1 подъезде, но квартира с номером за 300. Такая странная нумерация в нашем доме. И каждый курьер, который привозит заказ или забирает у меня, спрашивает: «А точно 1 подъезд?» А бывают курьеры, которые звонят и утверждают что я им домофон не открываю. Спрашиваю: «В какой подъезд звоните?» Оказывается, что в пятый, так видимо логичнее. И не важно, что у нас на каждом подъезде висит огромная табличка с номерами квартир. © Ксения Максимюк
- Парень забрал мой заказ, а потом решил, что я живу слишком далеко и оставил его на тротуаре возле ресторана. Прислал мне фото и написал, что я могу забрать его там. © DenL4242 / Reddit
- Мне однажды в 10 утра позвонил курьер, радостно сообщив, что он приехал. Отлично, только доставка была оговорена с 18 до 22 часов, а я в тот момент была в соседнем городе. О чем и сообщила карьеру. Но человек меня пытался убедить, что ему было удобнее утром, вот он и приехал. И что я должна решить проблему, позвонить друзьям, родителям, попросить приехать кого-то, чтобы принять доставку. © Алина / ADME
- Сделал заказ. Блюдо принесли в упаковке, через которую ничего не было видно. Оказалось, что еда, салфетки и столовые приборы плавали вместе в пакете. Я узнал об этом, только когда открыл его. © notnotwolverine / Reddit
- Однажды я заказал 2 гамбургера. Заказ отслеживался до тех пор, пока водитель не подъехал к моему дому, но через минуту он был отменен. До сих пор не знаю, что случилось с моей едой. © pafcmatt / Reddit
- Заказала китайскую еду, курьер приедет через 15 минут. Через 15 минут захожу посмотреть в приложение, написано, что курьер будет через 20 минут. Потом написано было 30. По карте курьер ехал ко мне, развернулся и поехал назад. Добрался до половины пути и вновь отправился ко мне. Оказалось, что он сначала что-то потерял, вернулся, нашел пропажу, поехал ко мне и потерялся, не туда свернул и в другую сторону укатил. © Наталия Воднева
- Я наблюдала как доставщик припарковался не у того дома. Он посидел там пару минут, потом уехал и отметил мой заказ как доставленный. При этом даже не вышел из машины. © ohjai8705 / Reddit
- Работаю в поддержке сервиса по доставке еды. Опоздание курьера на 10 минут — претензий столько, будто он антидот от яда везет, а не чизбургер. Не доложили соус — истерика! Перепутали блюда — ор! Я все понимаю, неприятно. Но это же просто еда, это явно не стоит того, что мы постоянно выслушиваем. © Подслушано / VK
- Курьер привез роллы, пока с ним рассчитывалась, лабрадор, закрытый в ванне, громко лаял. Курьер смотрел на терминал и что-то бубнил себе под нос в ожидании связи с банком. И тут я как рявкнула на собаку: «Да заткнись ты уже, зараза!» Курьер поднял на меня испуганные глаза и сказал: «Прошу прощения». Я, конечно, сказала ему, что на собаку рявкнула, но мне кажется, он не поверил. © Наталья / ADME
Работа курьера непредсказуема: сегодня все прошло хорошо — заказчик остался доволен и пишет благодарные отзывы. А завтра — обманутые ожидания, претензии и крики на ультразвуке. Зато точно никогда не соскучишься, а историй нахватаешься как в сказке — на тысячу и одну ночь.
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что курьерская доставка — это каждый раз история с непредсказуемым финалом
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