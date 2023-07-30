15+ истории про курьерскую доставку из серии «Мы товар отправили, а вы там разбирайтесь как-нибудь»
Каждый, кто хотя бы раз в жизни имел дело с курьерской доставкой, знает, что это та еще лотерея. Могут сроки перенести, привезти в неудобное время, а то и вообще отменить заказ. Курьерам тоже несладко приходится: расстояние большое, груз тяжелый, заказчик неадекватный. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые поделились своими воспоминаниями про доставку.
- Ждали кровать, муж отпросился на весь день: «Ой, задерживается, завтра — железобетонно». На другой день сижу дома: «Ой, завтра уже титаново». В четверг в 9 утра приходит смс, что доставка в пятницу. В 15 часов проверяем заказ, а он в стадии отмены. Деньги пришли обратно, но спать-то на полу приходится! © Мирра / ADME
- Заказал бургеры в офис. Пришел курьер, позвонил, я спускался, лифт ждал, минут пять прошло. Подошел к нему, он молча мне отдает и собрался уходить. Я ему: «Подтвердить надо, что я — это я?» Он такой: «Нет». То есть другой бы кто-то подошел — ему бы отдал. © Vittor / Pikabu
- Девушка-курьер быстро вручила мне сумку и ретировалась за дверь. Открыв пакет, я увидел использованную вилку и наполовину съеденный заказ. Позвонил в ресторан, мне вернули деньги и снова, уже по-нормальному, доставили еду. © brooklynbodegas / Reddit
- Я заказала продукты из гипермаркета, жду курьера. В приложении поменялся статус, вижу, что заказ собирают. Тут звонит курьер: «Я набрал все позиции, но апельсинового сока нет, есть у других фирм, а этой фирмы персик и яблоко». Я: «Берите персик», а в душе: «Ты ж моя радость, позвонил, уточнил». Привез все аккуратно, был очень вежлив. © Nicole Mnm
- Вместо нарезки из мясного рулета с овощами привезли сало с гренками. Сотрудник поддержки сначала ныл, что можно и сало съесть. Дескать, не такие уж большие деньги, чтобы устраивать разборки. На что я ответила, что сало мне нельзя категорически. А если сумма кажется небольшой, то пусть милый юноша скинет мне ее на телефон. Деньги в итоге вернули. А гренки мы съели. © Миранда Буш / ADME
- Три раза звонила на горячую линию, каждый раз мне говорили что курьер мне уже назначен, заказ собран и нужно подождать еще немного. Прошло 4 часа. На звонки не отвечали, в итоге я пешком дошла до службы доставки и узнала, что у них нет вайфая и они просто не видят заказы. И поэтому вообще их не собирают. Интернета же нет, значит и проблемы нет. © Ilhapshe / Pikabu
- Мне доставили суши. Когда я открыла коробку, мне показалось, что ей играли в футбол. Я позвонил в ресторан, они попросили меня прислать фотографии. И тут оказалось, что курьер по дороге попал в небольшую аварию, но все же доставил заказ. © purplishisa / Reddit
- Заказала обед из местного ресторана. Курьера все нет и нет. Смотрю в приложении — доставлено. Позвонил в службу поддержки, начали разбираться. Оказалось, что курьер отдал заказ другому курьеру, дальше цитата: «Возможно съел». Деньги, конечно, вернули. © Ksenya Belotserkovets
- Работаю курьером, доставлял мебель для пожилой пары, которая оставила мне вот такие «чаевые». Обеспечили мне хорошее настроение на весь день. Cоленья оказались очень вкусными. © StMax42 / Pikabu
- Заказала как-то суши, жду. Проходит час, проходит полтора — нет. Еще через час мне звонит курьер с наездом, что не может найти такой дом, его не существует. Объяснила потеряшке, куда ехать. Так он потом проулок наш найти не мог — пришлось идти ему навстречу. Курьер вылетел из машины злой как черт, телефоном передо мной трясет: «Что у вас за район такой, даже навигатор его не видит?» Я выхватила у него из рук телефон, ввела свой адрес. Он смотрит, а там маячок этот навигатора вот прям на нужном адресе. Всучил мне коробки и свалил. Жалобу я накатала, больше он к нам не приезжал. © Razor911 / ADME
- Мы с мужем решили заказать в пиццу и гамбургеры. Сказали, что привезут через 45 минут. Проходит час, приходит курьер, отдает заказ. Мы открываем коробку с гамбургерами, а они в как будто в грязи. Муж: «Они чем-то запачканы». Доставщик: «О, это просто перец». Выйдя на улицу, муж обнаружил, что на земле валяется картофель фри и частички гамбургера. Курьер явно уронил заказ, сложил обратно и утверждал, что все хорошо. Примерно через 15 минут нам позвонил менеджер с извинениями, заверил, что курьера уволили. © chellybell / Reddit
- На работу заказывали кофе — перерыв полчаса, указали время. А они привезли на 25 минут позже. Логично, что этот кофе мне больше не нужен был. © Jelena Tonkovich
- Заказал парфюм с доставкой у поставщика. Все оплатил и начались чудеса. Вышел на улицу за пару минут до прибытия курьера. Удивленно пронаблюдал, как машина мимо проехала и остановилось в 500 метрах у другого дома. Курьер подошел ко мне, сунул пакет и тут же направился обратно к машине. Я заглянул внутрь, а там лежала маленькая коробочка с конфетами и больше ничего. Догнал курьера, начал объяснять ему, что это не мое. Он сначала уперся, а потом сказал, что по ошибке отдал мой парфюм, сейчас же поедет и поменяет посылки. Через час я позвонил ему, а он мне сказал, что девчонки, к которым попал мой парфюм, вскрыли его и он им понравился. Они позвонили в поддержку и им разрешили его оставить себе. © AjaV / Pikabu
- Доставку продуктов заказывала, просила оставить у двери. Всегда все было хорошо, но один курьер отказался подниматься к нам из-за сломанного лифта, а живем всего лишь на 3 этаже. Требовал, чтобы сама свои тяжести несла. В итоге отменил заказ. Я написала жалобу в магазин. Через 5 минут со мной связались, заново оформили заказ и еще скидку сделали. © Наталья-я / ADME
- Мы сделали заказ с доставкой в течение трех рабочих дней. Курьер позвонил утром и сказал, что стоит у подъезда и попросил открыть дверь. Мы сказали код, объяснили на какой этаж подняться. Вечером пришли, а посылки нет. Спросили у соседей, никто курьера не видел. Отменили оплату заказа. Никто из конторы не позвонил. Через месяц нам позвонили из соседнего дома и сказали, что к ним пришла наша посылка. Оказывается, их месяц не было дома, а вернувшись, они обнаружили посылку под дверью. На наше счастье, на посылке был не только адрес, но и телефон. © Miri Moskovits
- Заказал пиццу, оплатил картой. Звоню, спрашиваю: «Где мой заказ?» Сказали, что принесут мне завтра. На следующий день попытался до них дозвониться, но мне не ответили. Пришел по адресу пиццерии, она оказалась закрытой, окна заколочены и на них огромная вывеска: «Продается». © Unknown author / Reddit
- Однажды заказчик мне передал огромный букет цветов, пакет всяких разных фруктов, в том числе и экзотические были. Было, конечно, немножко неудобно это все везти, но я справился. Ехал и думал: «Наверное, это какой-то девушке», но не понимал, куда я еду. Приезжаю на место с букетом цветов и пакетом фруктов, а это оказывается роддом. Меня встречают: «Жених приехал». Захожу, а там девушка с младенцем, я растерялся и такой: «Поздравляю вас с рождением сына». А она мне: «Это дочка». Короче, я отдал это все мамочке с новорожденным и ушел. А когда выходил, меня за дверью ждали те же люди, которые встретили и начинают поздравлять. Я им говорю: «Да я всего лишь курьер-доставщик». © Dostavista / Pikabu
Работа курьера полна сюрпризов: сегодня заказчик доволен и благодарит, а завтра — ругается и грозится накатать негативный отзыв. Зато каждый раз новые знакомства и куча впечатлений, которыми, можно поделиться с читателями в сети.
AdMe/Народное творчество/15+ истории про курьерскую доставку из серии «Мы товар отправили, а вы там разбирайтесь как-нибудь»
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