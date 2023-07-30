15+ истории про курьерскую доставку из серии «Мы товар отправили, а вы там разбирайтесь как-нибудь»

Каждый, кто хотя бы раз в жизни имел дело с курьерской доставкой, знает, что это та еще лотерея. Могут сроки перенести, привезти в неудобное время, а то и вообще отменить заказ. Курьерам тоже несладко приходится: расстояние большое, груз тяжелый, заказчик неадекватный. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые поделились своими воспоминаниями про доставку.