15+ доказательств того, что от теплых маминых слов душа расцветает, словно яблони по весне

Даже если вам уже далеко за 20, без поддержки мамы иногда просто никак. Именно с ней хочется разделить радостные моменты или поделиться своей печалью, при этом не боясь быть непонятым. Пользователи Reddit создали сообщество под названием «Мама на минутку», где каждый может получить поддержку в виде добрых слов и материнской заботы.

«Привет, мама! Снова попробовала накраситься. Я такой себе визажист, если честно, но мне нравится результат!»

Макияж просто супер, а улыбка сияет! Но мама немного поругает тебя: перестань пожалуйста принижать свои достоинства. Ты просто великолепна! © Csmtroubleeverywhere / Reddit

«Эти 16 лет без тебя были тяжелыми, мама. Но свитер все еще крутой, хотя джинсы немного тесноваты»

«Я скучаю по тебе каждый день, хотя мы уже прошли тот момент, когда тебя нет в моей жизни дольше, чем ты была в ней».

«Привет, мама, я только что вышла замуж. В моем букете были твои любимые светло-розовые розы»

«Надеюсь, они такие же красивые, как и те, что выращивала ты».

«Мама, посмотри, кто у меня есть! Она замечательная»

«Привет, мама. Когда мне было 9 лет, я купила тебе на день рождения эту кружку. Тебя не стало в прошлом году. Я обнаружила ее в идеальном состоянии и заплакала»

«40 лет — это не старость, если ты — дерево».

«Мама, у меня новое платье! С каждым днем ​​я становлюсь все увереннее в себе и меньше стесняюсь своих шрамов»

«Привет, мама! 9 лет назад в этот день мы попрощались с тобой навсегда, а сегодня я впервые увидела свою маленькую горошинку»

«Я знаю, что ты была бы замечательной бабушкой, и чувствую, что ты сегодня со мной. Я не могу дождаться, когда однажды расскажу своему ребенку о тебе».

«Мама, твой младший сын помолвлен. Как бы я хотел, чтобы ты была рядом и познакомилась с моей будущей женой»

«Если бы ты только видела, насколько я вырос с тех пор, как тебя не стало. С любовью, младший».

«Я иду на выпускной!»

«Эй, мама, я окончила среднюю школу! Меня исключили, я пропустила более 200 часов занятий из-за проблем со здоровьем, но мне все же удалось получить документ с отличием!»

«Сегодня день твоего рождения, мама. Не так я хотела его отпраздновать в этом году»

«Сегодня я помогла появиться на свет 450-му котенку. Я сохранила список имен и дат рождения всех из них. Оказывается, я на самом деле в чем-то хороша!»

«Привет, мама. Меня повысили от кассира до консультанта в отделе оптики. Это мой первый день в новой должности. Я так счастлива. Будущее кажется мне прекрасным»

«Привет, мама. Я обручена! Хотелось бы, чтобы ты была здесь»

«Привет, мама. Я впервые за 2 года надела купальник. Постепенно начинаю любить свое тело»

Ты шикарно выглядишь! Не хватает только большой белой шляпы с цветами. © daimonophilia / Reddit

«Смотри, мама, я наконец-то навела порядок в своем гнезде депрессии»

«Мы поженились! Мне 44, мужу 39. Это нормально — жить в соответствии с собственными временными рамками»

«Привет, мама! Я сделала свою первую татуировку, но очень нервничаю, понравится ли она тебе. Что скажешь?»

«Мое тело — мой выбор».

Обожаю ее! Ты явно попала к хорошему мастеру! Жаль только, что я не могла пойти в салон вместе с тобой, чтобы поддержать. © ChiefyPoof / Reddit

«Я снова начала заниматься оформлением мероприятий. Создала эту сказку на 10-й день рождения моей крестной, и очень горжусь результатом»

«Мам, меня пригласили на роскошную свадьбу. Это платье подойдет?»

Это платье словно было создано для тебя! Выглядишь потрясающе! © LostInContentment / Reddit