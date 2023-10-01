15 доказательств того, что на сайте объявлений можно встретить тех еще юмористов
Для того, чтобы покупать или продавать вещи через интернет, не нужны особые умения, а вот терпения и выдержки необходимы вагон и маленькая тележка. Ведь порою на сайтах объявлений встречаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай.
Баттл на тему: «Я же девочка» объявлен открытым
Оригинальный заход
Люди бывают такими привередливыми
Сделка века
Из прекрасного на «Авито»
Редкий случай: когда двое мужчин встретились при покупке-продаже детских вещей
Люди с незамутненным сознанием встречаются в интернете чаще, чем хотелось бы
«Мне кошку 2 часа переть, чтобы ее просто понюхали?»
Чисто детективная история
Вот и пообщались
Вот это поворот!
Доставка все вытерпит
Лучше поздно, чем никогда
«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»
Когда все очень грустно
Случаев, когда человек просто пытался продать что-то ненужное, а в итоге влип в историю, хоть пруд пруди. Однако объявлений в интернете от этого меньше не становится. А это говорит о том, что адекватных продавцов и покупателей все-таки больше.
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что на сайте объявлений можно встретить тех еще юмористов
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