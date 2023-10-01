15 доказательств того, что на сайте объявлений можно встретить тех еще юмористов

Для того, чтобы покупать или продавать вещи через интернет, не нужны особые умения, а вот терпения и выдержки необходимы вагон и маленькая тележка. Ведь порою на сайтах объявлений встречаются такие экземпляры, что хоть стой, хоть падай.

Баттл на тему: «Я же девочка» объявлен открытым

Оригинальный заход

Люди бывают такими привередливыми

Сделка века

Из прекрасного на «Авито»

Редкий случай: когда двое мужчин встретились при покупке-продаже детских вещей

Люди с незамутненным сознанием встречаются в интернете чаще, чем хотелось бы

«Мне кошку 2 часа переть, чтобы ее просто понюхали?»

Чисто детективная история

Вот и пообщались

Вот это поворот!

Доставка все вытерпит

Лучше поздно, чем никогда

«Продавал подаренную мне мультиварку, в которой готовил 3 раза. С ценами не наглею никогда, выставил ее за ₽ 1 000. И тут пишет мне кадр»

Когда все очень грустно