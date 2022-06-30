15+ доказательств того, что на собеседованиях рождаются байки, которые потом можно у костра травить
Было бы просто замечательно, если бы собеседования проходили как по маслу: эйчары находили идеальных кандидатов, а соискатели — работу мечты. Потому что с трудностями сталкиваются обе стороны: и тот, кто принимает на работу, и тот, кого принимают. Первому нужно найти человека, который хорошо вольется в коллектив, второму — работу, на которой будут достойно платить и хорошо относиться.
Мы в ADME обратились к историям пользователей сети, рассказавшим о собеседованиях, которые им запомнились больше всего. А в бонусе докажем, что иногда, чтобы получить работу, нужно просто поправить свое резюме.
- У меня спрашивали о наличии авто и его марке. Когда я спросила, зачем эта информация, мне ответили, мол, если вы ездите на «Жигулях», то, скорее всего, будете периодически опаздывать на работу. © Yagoda9 / Pikabu
- На собеседовании меня спросили: «Если бы вы могли стать любым животным, то каким?» Я ответил: «Выдрой». Она веселая, активная, хорошо работает и очень милая. После такого ответа они долго спорили, брать меня или нет, потому что всегда нанимали только «хищников». И никак не могли понять, к кому отнести выдру. © rileysweeney / Reddit
- Однажды я порезался, бреясь перед собеседованием. Сидел с рекрутером целую вечность, даже не зная, что оставил маленький кусочек бумаги, прикрывавший порез на подбородке! © Dhtmo1 / Reddit
- Как-то раз я проводила собеседование. Пришел парень, ответил на 3 обычных вопроса из серии «где учился, прошлое место работы, что умеешь». И вдруг он встал и громко сказал: «Вы мне не нравитесь». © blinpolin12 / Twitter
- На собеседовании дама взяла посмотреть мое резюме, приподняла бровь и тяжело вздохнула, прежде чем положить его обратно на стол. Я поняла, что оно ее совершенно не впечатлило. © OriginalChapter4 / Reddit
- Однажды я был на собеседовании, где мне сказали: «Рабочее время — с 8:00 до 16:00, но мы надеемся, что вы не из тех людей, кто просто встает и уходит, как только часы пробили 4 часа дня». Это означало, что я должен был задерживаться после рабочего дня. Я отказался от такой работы. © C*********s_Academy / Reddit
- На собеседовании соискатель достал из сумки пирожок и предложил мне. Было неудобно соглашаться, но и не согласиться после его слов «Мама специально пекла» было неприлично. Парень достал термос, налил облепиховый чай. Ну а что, на пирожок согласилась — чай тоже можно попить. Пообедали, обсудили работу. В итоге парень решил, что ему не подходит это место, зато сказал: «Маму мою возьмете к вам в повары? Пирожки — это далеко не все ее сильные стороны!» Так у нас в офисе появилась повариха, хотя такого рабочего места вообще не было. © Палата № 6 / VK
- Я проводил собеседование с девушкой, которая была вся в пирсинге и татуировках. В середине интервью она начала странно говорить, а потом сказала, что ей нужно выплюнуть свой пирсинг на ладошку, потому что он выпал из языка. © coderoo973 / Reddit
- Позвонили с предложением о работе. Дошли до зарплаты — сразу отказываюсь, поясняю, что зарплата у меня сейчас больше. «Это, получается, вы работаете ради денег?» Отвечаю: «Конечно нет, я работаю для того, чтобы чужая фирма процветала, а совет директоров мог позволить себе летать в отпуск каждый месяц». Это все мысленно, конечно. Вслух говорю: «Любой здравый человек ходит на работу, чтобы зарабатывать». Ну и поскольку дальнейший интерес бы потерян с обеих сторон, закончили общение быстро. © Alvion / Pikabu
- Проходил собеседование по видеосвязи. Интервьюеров было двое. В конце я выключил камеру и микрофон, не желая уходить первым. Эти двое не знали, что я все еще на собрании и начали обсуждать, как прошло мое интервью. Менеджер скривилась и покачала головой. © thebaddudu / Reddit
- Парень, с которым мы проводили собеседование, был одет в теплое пальто. На улице было холодно, но внутри тепло. Он начал потеть уже через 10 минут, и его голова буквально взмокла. Мы предложили ему снять пальто, но он отказался. Ему было крайне неловко. Бедный парень. © xXsnowXx / Reddit
- Я ехал час, чтобы пройти собеседование на должность техника по ремонту компьютеров. Мне сказали, что я идеально подхожу для этой должности, однако недавно ее сократили. Потом они спросили, не хочу ли я вместо этого ремонтировать мебель, пока вакансия снова не откроется. © DigitXer0 / Reddit
- Рассматриваю только руководящую должность, минимум начальник смены. Вчера общаюсь по работе: «Приезжайте с документами, будем собеседоваться». 2 часа дороги в одну сторону. Приезжаю, а мне говорят: «Слесарем пойдете?» — «Нет». Вот и все собеседование. © ejik.v.tumane / Pikabu
- Давным-давно одна моя подруга пошла на собеседование в одно очень креативное место. К ней вышла эйчар с дредами и с подушкой в виде морковки. Собеседование было весьма креативным с кучей интересных вопросов: «Если у вас был бы зоопарк, какие животные были бы в нем?» © krakatau / ADME
- Рекрутер начал складывать мое резюме в бумажный самолетик прямо во время собеседования. В итоге я не получил работу. © Cleverpseudonym4 / Reddit
- Собеседование в магазине канцтоваров. Меня попросили подождать менеджера и предложили пока присесть на рабочий стул. Я решил просто постоять. В итоге мне отказали из-за того, что я не сел: сказали, это показывает, что мне не хватает уверенности в себе. © SlayerLilith / Reddit
Бонус
- Знакомый с другом не могут найти приличную работу: никто не берет. Открываю резюме. На фотографии они стоят в обнимку под деревом: учились там-то, умеем то-то. Парням 35 лет! На вопрос, зачем совместное резюме сделали, ответил: «Хотим работать вместе». © Shanya200 / Pikabu
А как вы считаете, кому на собеседовании приходится сложнее: соискателю или рекрутеру?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что на собеседованиях рождаются байки, которые потом можно у костра травить
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