15+ доказательств того, что на собеседованиях рождаются байки, которые потом можно у костра травить

Было бы просто замечательно, если бы собеседования проходили как по маслу: эйчары находили идеальных кандидатов, а соискатели — работу мечты. Потому что с трудностями сталкиваются обе стороны: и тот, кто принимает на работу, и тот, кого принимают. Первому нужно найти человека, который хорошо вольется в коллектив, второму — работу, на которой будут достойно платить и хорошо относиться.