15+ диалогов, которые начинались нормально, а закончились так, что хоть на стендапе рассказывай

В неловкую ситуацию можно попасть в самый неожиданный момент. Например, неудачно пошутить перед коллегами или ошибиться номером и прислать родственнику спорный мем. Но частенько краснеть от смущения, стыда и удивления приходится в процессе обычных разговоров. Вот несколько наглядных примеров.