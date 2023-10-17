15+ диалогов, которые начинались нормально, а закончились так, что хоть на стендапе рассказывай
В неловкую ситуацию можно попасть в самый неожиданный момент. Например, неудачно пошутить перед коллегами или ошибиться номером и прислать родственнику спорный мем. Но частенько краснеть от смущения, стыда и удивления приходится в процессе обычных разговоров. Вот несколько наглядных примеров.
- — Ваше имя?
— Констанция.
— Серьезно? У вас такое имя?
И такое дикое удивление на лице. Однажды я дождусь момента, когда это прекратится. © kkkkkkkk_rt / Twitter
- Буквально 15 минут назад закончили мне делать МРТ головного мозга. Если что, ночью дешевле. Вылез из аппарата, оделся, сказали подойти на ресепшен, иду. Там девушка с крайне обеспокоенным лицом мне говорит:
— У меня для вас очень плохие новости!
— Что случилось?
— У нас сломался платежный терминал.
— Девушка, вы понимаете, что о сломанном терминале в этот момент я думал меньше всего?
— Ой, извините. © Unknown author / Pikabu
«Думал мошенники, а оказалось...»
- Я никогда не подружусь с коллегами.
— У тебя бывает, что музыка в голове застряла и крутится?
— Да, прямо сейчас.
— Вот и у меня! Чертова песня Алсу из 90-х. Зачем я ее услышала в автобусе! Аж работать мешает! А у тебя что?
— Третья симфония Брамса. Вроде не мешает. © mopey_girl / Twitter
- Пару лет назад у меня состоялся очень странный диалог. Мимо меня проходил типичный районный гопник. Спортивный костюм, кепка — все на месте. Проходит и говорит: «Ну че? Знакомиться будем?» Я, оценив все перспективы, отвечаю: «Вряд ли». Он в ответ выдает: «Я тоже так думаю. Ты не в моем вкусе и платье у тебя голимое». Так и осталась я стоять в растерянности, думая, чего этим мужикам надо вообще. © Подслушано / Ideer
- Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
— О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
— Нет, корниш-рексы.
— Как волосатые сфинксы.
— Ага.
— Нормально морозит? Запаха нет.
— Да, на унитаз ходят.
— Кастрированный? Это вмятина?
— Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
— Не течет? Не царапается?
— Норм все.
— О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu
Как говорится, от души поздравил
- Я опубликовала в социальной сети историю, где делюсь размышлениями на тему того, что жизнь всегда где-то забирает, а где-то дает. И, что забрав у меня, скажем, любовь, открыла новые пути к творчеству. Моя знакомая, с которой общалась пару раз, пишет: «Это все потому что у тебя мужа и деток нет. Вот было бы как у меня — красавец муж и двое ангелочков — тогда бы и горя не знала, и фигней не занималась бы». © kkkkkkkk_rt / Twitter
- Мой 23-летний сын познакомился с девушкой в соцсети. Пишет мне: «Мама, она такая хорошая, скромная, хочет с тобой познакомиться». Говорю, мол, завтра приеду домой (живем отдельно), позвонишь ей, познакомимся. Тут же она мне пишет в WhatsApp: «Здравствуйте! Как Ваши дела?» Присылает свое фото, подпись: «Это я. Надеюсь, Вам понравлюсь». Девочке 18 лет. Скромная? Или времена сейчас другие? © Подслушано / Ideer
- Записываю по телефону кота Гришку к ветеринару на кастрацию.
— Как зовут?
— Григорий.
— А кота?
— Григорий.
— И вы, и кот — оба Григории?
— Нет, только кот.
— А вы?
— Я Александр.
— А почему вы сказали, что вы — Григорий?
— Это кот.
— Кот сказал, что вы — Григорий?
— Нет. Я сказал, что кот — Григорий.
— Понятно. Просто я тоже Григорий. Записал вас на завтра на 10 утра. © Shaitanbek / Pikabu
- Пара по гистологии. Отвечает одногруппница, рассказывает про клетки кишечника. Преподавательница:
— А вот почему клетки называются энтероциты?
— Что? Почему?
— Да, почему?
— Почему?
— Да.
— А почему бы и нет?
— Действительно, даже добавить нечего. © midnattrafff / Twitter
- Работала тогда в коворкинге. Пишу девочке, ее стол рядом.
— Видела, сегодня опять кто-то рыбу в микроволновые грел? Ненавижу таких людей, так бы и кинула эту вонючую рыбу им в лицо. Вот бы узнать, кто это сделал, должно же быть уважение к людям вокруг. А она в ответ:
— Это я была. И мой лосось.
- Сегодня с утра в овощной лавочке на углу дома было неожиданно многолюдно. Передо мной в очереди к кассе стоит очень преклонных лет старушка, но почему-то она совсем не продвигается вперед, просто топчется на месте. А вместе с ней и я, со своим пакетом яблок.
— Бабушка, вы уже выбрали покупку? Проходите!
— Да вот выбрать не могу, опасаюсь. Денежек у меня маловато, вдруг не хватит?
Достаю из кошелька и показываю ей мелкую купюру:
— Выбирайте спокойно, я разницу доплачу, если будет нужно.
— Никак не могу решить, что же взять? Лимоны или все-таки грейпфруты?
А я думала, ей луковку для супа. © Maarta / Pikabu
- Второй день кринж от мужчин вокруг. За барной стойкой мужик лет сорока говорит мне:
— Доброй день, девушка
— Добрый.
— Я Павел.
— Ммм, понятно.
— Это все?
— Рада, что вы Павел.
— Извините. © 2cyclerace / Twitter
- Работаю в неотложке. У нас много неловких ситуаций случается. Например, недавно я сидел и кропотливо объяснял, что после травмы в мозге появляется давление и так далее. Для наглядности использовал аналогию с грецким орехом в скорлупе. Один из членов семьи смотрел на меня как на идиота. Оказалось, он нейрохирург. © Lou Davis / Quora
- Или вот еще одна неловкая история с работы. Спрашиваю у 80-летней пациентки, указывая на мальчишку лет 20 рядом: «Это ваш внук с вами?». А она в ответ: «Нет, это мой муж». Неловко. © Lou Davis / Quora
- Дочка говорит: «Папа, я вижу, ты придумываешь разные приложения. Вот тебе идея — приложение, в котором люди, у которых еще нет пары, знакомятся, а потом встречаются». Очень расстроилась, когда я рассказал ей про похожие приложения. Возмутилась: «Почему мою идею уже украли?» © uipetr / Twitter
- Звоню жене, говорю: «Оставил телефон где-то дома, можешь поискать?» Говорит, мол, конечно, а через пару минут выдает: «Что-то не вижу его. А ты вообще с чьего телефона звонишь тогда?» Долгая пауза. Отвечаю: «Наверное, нам нужно покупать более крепкий кофе». © Doug Adkins / Quora
- В спортзале меня окликнул симпатичный парень. Я сидела и пялилась на него, потом резко отвернулась и покраснела. Изо всех сил пыталась придумать, чего бы ему такого сказать. Угадаете мой невероятно крутой ответ? «С днем рождения», — сказала я. © Amber Chang / Quora
Вот еще несколько историй от людей, которым стыд знаком не понаслышке.
AdMe/Народное творчество/15+ диалогов, которые начинались нормально, а закончились так, что хоть на стендапе рассказывай
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