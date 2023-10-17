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15+ диалогов, которые начинались нормально, а закончились так, что хоть на стендапе рассказывай

Народное творчество
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В неловкую ситуацию можно попасть в самый неожиданный момент. Например, неудачно пошутить перед коллегами или ошибиться номером и прислать родственнику спорный мем. Но частенько краснеть от смущения, стыда и удивления приходится в процессе обычных разговоров. Вот несколько наглядных примеров.

  • — Ваше имя?
    — Констанция.
    — Серьезно? У вас такое имя?
    И такое дикое удивление на лице. Однажды я дождусь момента, когда это прекратится. © kkkkkkkk_rt / Twitter
  • Буквально 15 минут назад закончили мне делать МРТ головного мозга. Если что, ночью дешевле. Вылез из аппарата, оделся, сказали подойти на ресепшен, иду. Там девушка с крайне обеспокоенным лицом мне говорит:
    — У меня для вас очень плохие новости!
    — Что случилось?
    — У нас сломался платежный терминал.
    — Девушка, вы понимаете, что о сломанном терминале в этот момент я думал меньше всего?
    — Ой, извините. © Unknown author / Pikabu

«Думал мошенники, а оказалось...»

  • Я никогда не подружусь с коллегами.
    — У тебя бывает, что музыка в голове застряла и крутится?
    — Да, прямо сейчас.
    — Вот и у меня! Чертова песня Алсу из 90-х. Зачем я ее услышала в автобусе! Аж работать мешает! А у тебя что?
    — Третья симфония Брамса. Вроде не мешает. © mopey_girl / Twitter
  • Пару лет назад у меня состоялся очень странный диалог. Мимо меня проходил типичный районный гопник. Спортивный костюм, кепка — все на месте. Проходит и говорит: «Ну че? Знакомиться будем?» Я, оценив все перспективы, отвечаю: «Вряд ли». Он в ответ выдает: «Я тоже так думаю. Ты не в моем вкусе и платье у тебя голимое». Так и осталась я стоять в растерянности, думая, чего этим мужикам надо вообще. © Подслушано / Ideer
  • Пришел мужик по объявлению о продаже холодильника. Я в соседней комнате занимаюсь делами, параллельно слушаю диалог мужа и покупателя. Смеюсь.
    — О, холодильник. О, коты. Это сфинксы?
    — Нет, корниш-рексы.
    — Как волосатые сфинксы.
    — Ага.
    — Нормально морозит? Запаха нет.
    — Да, на унитаз ходят.
    — Кастрированный? Это вмятина?
    — Да, вмятина. Когда брали, новее выглядел. А сейчас кастрирован, да.
    — Не течет? Не царапается?
    — Норм все.
    — О, гитары! Играете? © KBach / Pikabu

Как говорится, от души поздравил

  • Я опубликовала в социальной сети историю, где делюсь размышлениями на тему того, что жизнь всегда где-то забирает, а где-то дает. И, что забрав у меня, скажем, любовь, открыла новые пути к творчеству. Моя знакомая, с которой общалась пару раз, пишет: «Это все потому что у тебя мужа и деток нет. Вот было бы как у меня — красавец муж и двое ангелочков — тогда бы и горя не знала, и фигней не занималась бы». © kkkkkkkk_rt / Twitter
  • Мой 23-летний сын познакомился с девушкой в соцсети. Пишет мне: «Мама, она такая хорошая, скромная, хочет с тобой познакомиться». Говорю, мол, завтра приеду домой (живем отдельно), позвонишь ей, познакомимся. Тут же она мне пишет в WhatsApp: «Здравствуйте! Как Ваши дела?» Присылает свое фото, подпись: «Это я. Надеюсь, Вам понравлюсь». Девочке 18 лет. Скромная? Или времена сейчас другие? © Подслушано / Ideer
  • Записываю по телефону кота Гришку к ветеринару на кастрацию.
    — Как зовут?
    — Григорий.
    — А кота?
    — Григорий.
    — И вы, и кот — оба Григории?
    — Нет, только кот.
    — А вы?
    — Я Александр.
    — А почему вы сказали, что вы — Григорий?
    — Это кот.
    — Кот сказал, что вы — Григорий?
    — Нет. Я сказал, что кот — Григорий.
    — Понятно. Просто я тоже Григорий. Записал вас на завтра на 10 утра. © Shaitanbek / Pikabu
  • Пара по гистологии. Отвечает одногруппница, рассказывает про клетки кишечника. Преподавательница:
    — А вот почему клетки называются энтероциты?
    — Что? Почему?
    — Да, почему?
    — Почему?
    — Да.
    — А почему бы и нет?
    — Действительно, даже добавить нечего. © midnattrafff / Twitter
  • Работала тогда в коворкинге. Пишу девочке, ее стол рядом.
    — Видела, сегодня опять кто-то рыбу в микроволновые грел? Ненавижу таких людей, так бы и кинула эту вонючую рыбу им в лицо. Вот бы узнать, кто это сделал, должно же быть уважение к людям вокруг. А она в ответ:
    — Это я была. И мой лосось.
  • Сегодня с утра в овощной лавочке на углу дома было неожиданно многолюдно. Передо мной в очереди к кассе стоит очень преклонных лет старушка, но почему-то она совсем не продвигается вперед, просто топчется на месте. А вместе с ней и я, со своим пакетом яблок.
    — Бабушка, вы уже выбрали покупку? Проходите!
    — Да вот выбрать не могу, опасаюсь. Денежек у меня маловато, вдруг не хватит?
    Достаю из кошелька и показываю ей мелкую купюру:
    — Выбирайте спокойно, я разницу доплачу, если будет нужно.
    — Никак не могу решить, что же взять? Лимоны или все-таки грейпфруты?
    А я думала, ей луковку для супа. © Maarta / Pikabu
  • Второй день кринж от мужчин вокруг. За барной стойкой мужик лет сорока говорит мне:
    — Доброй день, девушка
    — Добрый.
    — Я Павел.
    — Ммм, понятно.
    — Это все?
    — Рада, что вы Павел.
    — Извините. © 2cyclerace / Twitter
  • Работаю в неотложке. У нас много неловких ситуаций случается. Например, недавно я сидел и кропотливо объяснял, что после травмы в мозге появляется давление и так далее. Для наглядности использовал аналогию с грецким орехом в скорлупе. Один из членов семьи смотрел на меня как на идиота. Оказалось, он нейрохирург. © Lou Davis / Quora
  • Или вот еще одна неловкая история с работы. Спрашиваю у 80-летней пациентки, указывая на мальчишку лет 20 рядом: «Это ваш внук с вами?». А она в ответ: «Нет, это мой муж». Неловко. © Lou Davis / Quora
  • Дочка говорит: «Папа, я вижу, ты придумываешь разные приложения. Вот тебе идея — приложение, в котором люди, у которых еще нет пары, знакомятся, а потом встречаются». Очень расстроилась, когда я рассказал ей про похожие приложения. Возмутилась: «Почему мою идею уже украли?» © uipetr / Twitter
  • Звоню жене, говорю: «Оставил телефон где-то дома, можешь поискать?» Говорит, мол, конечно, а через пару минут выдает: «Что-то не вижу его. А ты вообще с чьего телефона звонишь тогда?» Долгая пауза. Отвечаю: «Наверное, нам нужно покупать более крепкий кофе». © Doug Adkins / Quora
  • В спортзале меня окликнул симпатичный парень. Я сидела и пялилась на него, потом резко отвернулась и покраснела. Изо всех сил пыталась придумать, чего бы ему такого сказать. Угадаете мой невероятно крутой ответ? «С днем рождения», — сказала я. © Amber Chang / Quora

Вот еще несколько историй от людей, которым стыд знаком не понаслышке.

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21-1
AdMe/Народное творчество/15+ диалогов, которые начинались нормально, а закончились так, что хоть на стендапе рассказывай
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