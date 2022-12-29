15+ доказательств того, что новогодний корпоратив, как волшебный лес, полон сказок и чудес
Одни ожидают новогоднего корпоратива с нетерпением, в предвкушении потирая руки, а другие, наоборот, мечтают отвертеться от него и никуда не ходить. А все потому, что те, кто все-таки туда попадает и остается там до самого конца, узнает о своих сослуживцах так много нового, что сплетен хватает на весь год. Мы обратились к историям пользователей сети, которые поделились своими офисными легендами со всем интернетом.
- Наш первый и последний корпоратив. Коллега схватил президента компании, начал тереть его лысину и кричать: «Когда я начинал здесь работать, у тебя были волосы!» © proraver / Reddit
- Это случилось на корпоративной рождественской вечеринке в доме моего начальника. Особняк был просто гигантский, с бассейном и белым ковром от стены до стены. Финал вечеринки, стоим болтаем с хозяйкой, и тут я решаю, что пора поставить стакан. Ставлю его на край стола — и опа! Он падает к ногам босса, и его содержимое тут же разливается по белоснежному ковру. Уволили меня через 2 недели. © Liam McDonald / Quora
- На корпоративе Дед Мороз сообщает: «Кто держится за этот посох, пусть в следующем году забеременеет.» Девчонки все врассыпную с криками, визгами. Но в следующем году полфирмы в декрет ушло все-таки. Больше Деда Мороза не звали. © Evgeny Minin
- Никогда не думал, что корпоратив на работе может закончиться в караоке-баре, где директор будет кричать в микрофон: «Где лучшие сотрудники?», а мы дружно будем отвечать: «У нас в компании!» Еще было совместное исполнение хитов. Нам аплодировали все! © Палата № 6 / VK
- Сама вечеринка была неплохой, но мне особенно запомнилось то, что один из владельцев компании, покидая зал, крикнул всем, кто остался: «Спокойной ночи, неудачники!» Может быть, я бы уже и забыл об этом, если бы руководство не уволило кучу сотрудников, включая меня, в следующий понедельник. © Charles Fletcher / Quora
- Пошла на вечеринку компании своего парня, которая проходила в крутом отеле. Мы немного опоздали и решили прокрасться через черный ход, пока все сидели за своими столами и слушали речь генерального директора. Я споткнулась об один из стендов и опрокинула его. Все обернулись, чтобы на нас посмотреть. Супернезаметно появились! © Jenk911 / Reddit
- Мы с парой подружек решили нарядиться сказочными персонажами. Пиратка сломала руку; у меня, Мальвины, лопнула резинка на подштанниках, и они все время падали; Красная Шапочка потеряла кошелек. А в остальном все было просто идеально. © Ирина Мир
- С содроганием вспоминаю корпоративные тренинги доверия. Безоговорочно все, кто хотел продолжать работать, конечно, бегали по лесу и выполняли какие-то акробатические трюки. Одну тетку, которая по заданию падала с пенька спиной назад, коллеги плохо поймали, и она повредила спину. © Мария / ADME
- Однажды на работе шеф начал толкать речь, растекся мыслью по древу и забыл, о чем говорил. Один молодой менеджер не выдержал и сказал: «Ибо...» Несколько человек засмеялись. Все, кто смеялся, потом были уволены. © Anna Boytsova
- У нас небольшой штат, где-то 15 человек. Решили праздновать у босса. Одна из продавщиц привела своего нового парня, который, как оказалось, раньше встречался с другой продавщицей. В итоге он повздорил с парнем той второй продавщицы, они сломали бильярдный стол начальника и испачкали ему все ковры. А мы с женой сидели в углу с начос и наслаждались шоу. Вот это были времена. © smoffatt34920 / Reddit
- На корпоративной вечеринке один инженер, который слыл у нас застенчивым тихоней, начал круто отжигать под музыку на танцполе. Тут-то все и узнали, что он, оказывается, уже 6 лет танцами занимается и даже в каких-то конкурсах участвовал.
- В программе корпоратива, среди прочего, был сплав на каяках по небольшой речке с порогом, в каждой лодке — по 5 человек. Заранее условились, кто с кем хочет плыть.
И вот вся флотилия, не сговариваясь, поплыла топить лодку, в которой находился наш кладовщик по кличке Черный Гном. © Руконожка Ай-Ай / ADME
- На корпоративе коллега так задорно отплясывал, что растерял реквизит Деда Мороза. Начали собирать, заглянули в красный мешок, а там салаты со стола, булки вперемешку с колбасой. Мы вопросительно уставились, а он и говорит, что жену порадовать хотел, чтобы ей не готовить, может, ругать не будет, что допоздна задержался. Рука-лицо.
- Гендиректор решил, что праздник нам сейчас нужен, как никогда. Тематика корпоратива — «карнавал». Вечер подошел к концу, коллеги расползались по домам. Переобуваюсь и замечаю, что напротив сидит женщина и улыбается. Улыбнулась ей, а она начинает ржать. Смотрю на нее укоризненно в упор, надеваю шапку и понимаю, что она не лезет на рог единорога, украшенный цветами, который я забыла снять. © user5125326 / Pikabu
- Проходили квест на корпоративе. Меня, маленькую щуплую девушку, взяли в команду парни из соседнего отдела, где все мужики как на подбор — богатыри. Взяли с условием — карту носить. В итоге все головоломки разгадывала только я и еще успевала командовать, что и кому делать надо. Начальство посмотрело на нашу игру, на итоги работы и провело кадровые перестановки. Меня назначили начальником отдела. А мужики до сих пор уверены, что я просто удачно с картой посидела перед начальником. © Палата № 6 / VK
- Владелец компании повел нас на ужин в очень дорогой стейк-хаус. А там для нас выкатили мясо на тележке и отрезали стейки, прежде чем унести их готовить. Кто-то уговорил нашего шефа купить для всех нас самые дорогие блюда. На следующий день мы приходим на работу — дверь заперта, и никого нет. Мы начали звонить и узнали, что владелец этим утром взял самолет компании и много денег, к которым у него не должно было быть доступа, и сбежал. Примерно через месяц выяснилось, что он уехал в другую страну, где, предположительно, до сих пор живет как король. Некоторые обиделись, что он нас с собой не пригласил. © Northsidebill1 / Reddit
- Модный консультант посоветовал директору IT-компании на корпоратив вывезти всех с палатками на несколько дней на природу — сдружить недружный коллектив. Без инструкторов, все сами. На природе выяснилось, что умеют выживать только злая уборщица и охранник. Они там и были главными людьми, пока шел «тимбилдинг». По возвращении в город пришлось обоих уволить, потому что вообще невозможно стало с ними общаться. Но остальные вроде и впрямь как-то сплотились, не надул консультант. © shanghai48 / ADME
А вы любите корпоративы или стараетесь обходить такие мероприятия стороной?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что новогодний корпоратив, как волшебный лес, полон сказок и чудес
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