15+ доказательств того, что новогодний корпоратив, как волшебный лес, полон сказок и чудес

Одни ожидают новогоднего корпоратива с нетерпением, в предвкушении потирая руки, а другие, наоборот, мечтают отвертеться от него и никуда не ходить. А все потому, что те, кто все-таки туда попадает и остается там до самого конца, узнает о своих сослуживцах так много нового, что сплетен хватает на весь год. Мы обратились к историям пользователей сети, которые поделились своими офисными легендами со всем интернетом.