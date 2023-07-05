15 доказательств того, что общаться с любителями гороскопов — то еще веселье
В современном мире люди уже и в космос давно летают, и кучу научных открытий сделали. Но почему-то до сих бывает так, что если признаешься, что ты Скорпион по знаку зодиака — то все. Кто-то начинает подозрительно прищуриваться и вообще держаться подальше. И как ни пытаешься разоблачать гороскопы, всегда найдется тот, кто на любые аргументы ответит: «Да ты просто недоверчивый. Типичный Рак».
- Моя мама любит все спихивать на гороскопы. По ее мнению, я ушла из дома и не забрала ее с собой жить к мужу в однушку, потому что по восточному календарю я Змея. Типа она меня на груди пригрела, а я кожу сбросила и уползла, тварь неблагодарная. Прочитала еще где-то, что Раки расчетливые, и все для нее сразу стало ясно. © Подслушано / Ideer
- Рассказала мама. Папа очень хотел мальчика, так как дочка уже есть. Нашел где-то японский гороскоп, подсчитал год, день и даже время, когда планировать ребенка. Вот мама беременна, папа светится, ходит в ожидании, когда же пойдут на УЗИ. И вдруг родители узнают, что у них двойня! Девочки! Папа рыдал то ли от счастья, то ли от провала. Мама посмеялась над ним и сказала, что, гороскоп-то только на японцев, видимо, действует. © Подслушано / Ideer
- Устраивалась на работу, проходила собеседование. Всем хороша, всем угодила, навыки и опыт на уровне, резюме прекрасное. Последний вопрос был: «Кто Вы по гороскопу?» Я немного зависла, но ответила: «Овен». Потенциальный работодатель взял толстую книжицу и начал скрупулезно изучать нашу совместимость. Минут пять изучал, попутно задавая вопросы на английском. Что он спрашивал, что я отвечала — не помню, так как больше с интересом следила за пометками на страницах его фолианта. Ибо, походу, он его до дыр затер. Смотрит на меня равнодушно: «Мы с Вами несовместимы, к сожалению. Я Козерог. Сначала у нас все будет хорошо, а потом не очень. Отношения испортятся, и Вы охладеете к работе. Так что извините, ничего не получится». Работодатель — мужчина в преклонном возрасте, весьма из себя благороден. Вышла в недоумении. Ну, хоть спасибо, что повеселил. © Подслушано / Ideer
- Знакомая вбила себе в голову, что найдет мне любовь всей жизни. Ну и однажды она спросила меня про дату рождения, а услышав ответ, процедила: «А, так ты Близнецы. Тогда плевать». С тех пор она и не пыталась мне кого-то найти. Видимо, Близнецы к любви непригодны. © lethologica5 / Reddit
- У подруги свекровь жестко повернута на гороскопах. Когда та вышла замуж за ее сына, свекровь в первый же день заявила, мол, рожайте кого угодно, только не Скорпиона. Около двух лет у них не получались дети, записались на ЭКО. При вызове на ЭКО, подруга посчитала по срокам, что будет Скорпион и шустренько сказала доктору, что температурит, чтобы перенесли на следующий месяц. И в этот месяц забеременела сама! И родилась у них дочь — Скорпион! Видно, судьба против свекрови. © Подслушано / Ideer
- Смотрела объявления по работе, увидела, что рядом с домом требуется администратор в салон красоты. Сразу же звоню, берет трубку женщина, я говорю:
— Здравствуйте, я по поводу работы.
— Прекрасно, назовите дату рождения.
— 2 марта, 1992 год.
Она как закричит в трубку:
— Что-о-о?! Рыбы? Вы с ума сошли? Вы по гороскопу Рыбы, куда Вы лезете?! — и бросила трубку. В жестком ступоре я еще минуту слушала гудки. © Подслушано / Ideer
- В седьмом классе я спросил у соседки по парте, кто я по гороскопу. Она, узнав, что в родился в июле, сказала, что я Лев. После этого, почитывая разные журнальчики, которых тогда было хоть отбавляй, часто сверял себя с гороскопами — и все сходилось! Я прямо удивлялся этому, поэтому интерес не пропадал. Когда мне исполнилось 18 лет, я узнал, что я по гороскопу Рак. © pavelostrovski / Pikabu
- Едем с мужем по трассе, и имеем неосторожность начать спор о том, правдивы ли гороскопы. Я ему объясняю, что это просто случайная типизация, каждый найдет в «своем» знаке, что захочет. Что прогнозы составляются из подходящих всем фраз, и впечатлительные натуры увидят «предначертанное» даже там, где этого нет. Он утверждает, что это знания, накопленные и проверенные, видите ли, поколениями людей. Естественно, предлагаю проверить. Открываю первый же гороскоп в гугле и начинаю из случайных знаков зодиака зачитывать приятные особенности характера, которые знаю, что муж в себе ценит: храбрость, мужество, стабильность, верность. На что он чуть ли не кричит: «Да! Вот видишь! Я же говорил!» После моего признания, что это компиляция из Овна, Водолея и Рака, а про Тельцов не было ни слова, он со мной до конца дня не разговаривал. © plyushka13 / Pikabu
- Попросил я однажды знакомую определить мой знак по характеру. Она сказала, что я Лев. Ответил, что она права, прям еще с таким удивлением и восхищением. С тех пор на каждый мой поступок она говорила, что я веду себя как типичный Лев. Пока не узнала, что я Близнецы. Сначала обиделась, а потом объяснила, что Близнецы вроде как двуличные, то есть сочетают в себе два знака, а мои два знака — это Лев и Стрелец. Ну почему бы и да, подумал я. © Vozmezdied / Pikabu
- Каждую новогоднюю ночь наша бабушка рассказывает каждому члену семьи гороскоп на новый год. Бабушка серьезно готовится к этому. Изучает разные гороскопы для наших знаков зодиака и выбирает самые позитивные прогнозы. Как-то я ей сказал «Бабушка, это так не работает. Нельзя выбрать гороскоп, который тебе нравится. Тогда теряется его смысл». На что она ответила: «Каждый может выбирать во что ему верить. Я выбираю верить в хорошее». Ну гениально же! © DmitryCheshev / Pikabu
- Один мой приятель переехал в столицу. Нашел там работу; высокооплачиваемую, но нервную. Месяца через два началась у него бессонница лютая, по 3-4 часа ворочался, а утром на работу бежать. Но там голова чугунная, соображает с недосыпа плохо, в итоге толку от него мало. Оббегал толпы докторов, сдал тонны анализов, в итоге отправили его к одной даме; она заслуженный доктор, глава отделения, степени ученые имеет и все такое. Посмотрела она товарища, послушала, бумаги пролистала. И говорит:
— Ну что я тебе могу сказать — все у тебя в порядке.
— А чего я не сплю никак тогда? — возразил приятель.
— Ну у тебя же в начале февраля день рождения? Стало быть ты Водолей, а Водолеям сна нужно меньше, чем всем остальным. Так что не переживай, все у тебя в порядке! © axuta.ru / Pikabu
- Как же меня достала одна и та же ерунда, сил уже нет. Вот вы хорошо общаетесь, разговариваете, флиртуете. И тут она спрашивает: «Какой у тебя знак зодиака?» Отвечаешь, мол, Козерог. А она говорит: «Извини, ничего не получится, потому что я Лев». © ILYVAN228 / Reddit
- Мой папа говорил, что скандалит из-за того, что он Лев. © Smirknlurking / Reddit
- Моя классная руководительница в 11 классе собрала всех на перемене, закрыла в кабинете и прилюдно кричала на меня почти полчаса, мол, я хоть отличница и активистка, но разлагаю класс, ничего никогда не добьюсь и далее по списку. Обвиняла в каких-то переписках в Интернете, дошло даже до какого-то заговора против нее. А на следующий день тихонько позвала в свой кабинет, приобняла и сказала: «Мы с тобой обе ведь Скорпионы, так бывает». Может и скорпионы, но что это было, я до сих пор понять не могу. © Подслушано / Ideer
Кстати, мы уже разбирались в вопросе, почему же гороскопы бывают настолько правдивы, что порой аж не по себе.
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что общаться с любителями гороскопов — то еще веселье
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