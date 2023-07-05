15 доказательств того, что общаться с любителями гороскопов — то еще веселье

В современном мире люди уже и в космос давно летают, и кучу научных открытий сделали. Но почему-то до сих бывает так, что если признаешься, что ты Скорпион по знаку зодиака — то все. Кто-то начинает подозрительно прищуриваться и вообще держаться подальше. И как ни пытаешься разоблачать гороскопы, всегда найдется тот, кто на любые аргументы ответит: «Да ты просто недоверчивый. Типичный Рак».