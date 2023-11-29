15 доказательств того, что отношения братьев и сестер — это всегда весело (хотя нет, не всегда)

Наличие в семье брата или сестры гарантирует каждому из них жизнь, наполненную как весельем, так и стрессами. Ведь родной по крови человек может мило разыгрывать своих близких, проявлять свои причуды в поведении, а еще нехило так играть на нервах членов семьи. И эта подборка — тому доказательство.

«Мама пометила мою зубную щетку красным цветом, чтобы я не перепутала ее с щеткой брата. А то типа я могла перепутать, ага»

«Кто мне ответит, почему моя сестра так ест суши?»

«Пока меня не было дома, брат закрасил мои пирамиды в ванной»

«Ему, видите ли, пирамиды показались „агрессивными“».

Дома стирается лучше, видимо

Младший брат мужа (32 года) приехал к родителям в гости. Заранее скажу, он уже 5 лет живет отдельно, и у него есть стиралка. Так он привез с собой корзину грязного белья и высыпал его перед стиралкой. На мой вопрос: «А почему он привез это сюда?» свекровь со спокойным видом ответила: «Ну, значит, не успел на неделе постирать». А потом удивляются, что он до сих пор холостяк! © Подслушано / Ideer

«Сестра ездила в командировку в Китай и привезла мне оттуда вот такой подарочек... Что скажете, стоит ли мне переживать?»

«Мой братец ест орешки для птиц, потому что, по его словам, это дешевле, чем покупать обычный арахис»

Как показать, что ты успешен

Брат постит фоточки с пляжа в обнимку с красивой девушкой и подписывает: «Мне понадобилась стоящая женщина и год, чтобы разбогатеть», «Бросаю мир к ногам моей королевы», «Вывез солнышко под солнышко», и прочую чушь. Все в пику своей бывшей девушке, которая выгнала его год назад за лень и неспособность содержать даже себя. И только я знаю, что путевку ему купили родители на Новый год, а девушку он нашел прямо там и уговаривал фотографироваться с собой за коктейли. На деньги, которые ему тоже посылала мама. А он за год работал месяца три и все время сидит на шее родителей. Но бывшая, возможно, реально кусает локти. © Подслушано / Ideer

«Мы с братом должны были разделить пиццу поровну, но когда я вернулась, увидела, что он мне оставил»

Когда делаешь добро, а потом еще и виноватой остаешься

Живем с мужем и маленьким ребенком в двухкомнатной квартире, которая когда-то досталась мне в наследство. Не так давно сестра мужа рассталась с женихом, он выгнал ее из квартиры. Своего жилья у нее нет, раньше она жила у родителей, но сейчас поругалась с ними и принципиально не хочет туда идти. Попросилась у нас пожить. Я согласилась, но не больше, чем на неделю, потому что у нас тесно для троих взрослых людей. Дала ей время найти съемное жилье. Но тут ее уволили с работы, денег нет, муж упросил меня разрешить ей остаться еще на месяц. Хорошо, договорились, что поживет еще, но при условии, что сразу же начнет искать работу, получит зарплату и снимет квартиру или хотя бы комнату. Сестрица не спешила с работой. Ходила на собеседования, но как-то не очень активно. Мало того, что не работала, она еще и дома мешала. У нас одна комната сына, она совсем маленькая. Вторая — большая, наша спальня, там же мини-гостиная с диваном и моя рабочая зона, я подрабатываю из дома. Сестра жила у нас в комнате на диване. Она до утра сидит в телефоне и светит экраном. Потом допоздна спит, а когда я бужу ее, чтобы мне начать работать, она с недовольной рожей начинает медленно собираться. Могла пойти досыпать в комнату к сыну, заваливалась на его кроватку (мальчику 2,5 года) и храпела дальше. Не убиралась, не готовила, на просьбы о помощи по дому воротила нос. Как-то сказала, мол, за то, что я живу тут, я должна служанкой быть? Не выдержала и сказала ей, что могла бы отблагодарить хотя бы уборкой. В общем, прошло почти два месяца, а она все жила у нас. В один прекрасный день я выставила ее. Разразился скандал с мужем, но квартира моя, я и решила этот вопрос. Муж подал на развод, потому что я не уважаю его родственников. Поставил ультиматум: или сестра живет у нас, пока все не образуется, или мы точно разводимся. Конечно, я разведусь. Просто сам факт тупости мужа выбивает из колеи. Почти 8 лет вместе... © Подслушано / Ideer

«Приборная панель на машине моей сестры»

Когда вынуждена помогать сестре, потому что просит родня

Как же бесит моя сестра! Она живет на окраине в ободранной квартире с родителями, не работает, абсолютно не следит за собой и постоянно ноет, что жизнь — дрянь. Родня постоянно твердит, чтобы я помог ей, а я не хочу больше. Каждый раз, когда я даю ей хоть какую-нибудь работу, она все просирает и возвращается в свою зону «комфорта». Столько раз подставляла меня, а потом игнорировала! Думаю, что это она должна себе помочь, а не кто-то другой. © Подслушано / Ideer

«Что после себя оставляет сестра, уходя из ванной»

«Привет моей старшей сестре»

«Сестра заказала пиццу с сырным бортиком, а потом к ним даже не притронулась»

Если не понимает по-хорошему

Живем с братом в съемной квартире. Оба работаем, оба учимся. Готовлю дома я, убираю тоже я. Если к нему гости приходят, я должна покормить их и постелить им кровать, а потом убирать за ними срач. Недавно попросила помыть посуду, возразил с огромным недовольством, что он вчера полы мыл. Окей, я человек неконфликтный, но с завтрашнего дня вся его еда будет полусырой, пересоленной и случайно побывавшей на полу несколько раз, а всего его ногти, которые он оставляет на столе, будут в его постели. © Подслушано / Ideer