15+ диалогов в поликлиниках, которые только читать и плакать, плакать и читать

Даже обычная поликлиника может стать местом, где разворачивается настоящая драма или комедия. Порой за стенами медицинских учреждений происходит такое, что забываешь, зачем вообще туда пришел. Например, вечное противостояние тех, кто пришел по записи, и тех, кто ожидает приема в порядке живой очереди. Или же врач, который просто разводит руками на простую жалобу пациента «заложило ухо».