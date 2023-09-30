15+ диалогов в поликлиниках, которые только читать и плакать, плакать и читать
Даже обычная поликлиника может стать местом, где разворачивается настоящая драма или комедия. Порой за стенами медицинских учреждений происходит такое, что забываешь, зачем вообще туда пришел. Например, вечное противостояние тех, кто пришел по записи, и тех, кто ожидает приема в порядке живой очереди. Или же врач, который просто разводит руками на простую жалобу пациента «заложило ухо».
- Проходила недавно диспансеризацию, дождалась очереди на ЭКГ. Было такое чувство, что всем срочно надо пройти это обследование. Захожу, врач мне говорит: «Раздевайтесь и готовьтесь». А потом, вздыхая, добавляет: «Сегодня несколько мужчин после моих слов разделись и легли на живот, а один даже сверху простыней накрылся». © Оперный театр / ADME
- Сегодня я работала в поликлинике дежурным врачом по графику с 9 до 15. Ровно в 15:00 я спокойно выключаю комп, складываю вещи, иду сдавать ключ. Рядом с охраной встречаю мужчину с ребенком, которые опоздали на прием и рвутся в поликлинику. Охранник им вежливо объясняет, что поликлиника работает до 15 часов. Но мужчина прям орет, возмущается, что попал в пробку, да и вообще он не виноват и ему всего-то надо получить справку, требует врача. Я спокойно говорю, что этот врач — я и что мой рабочий день уже закончен. Ответ был гениальный: «То есть всего 15:01, а вы уже уходите?» © AlyonaLyo / Twitter
- Заходит ко мне в кабинет девушка и говорит:
— А я у вас уже была 2 недели назад!
— Да? И чем наше общение кончилось?
— Вы сказали, что у меня невралгия, и отправили к неврологу в поликлинику.
— И что вам невролог сказал?
— Ничего. Я к ней не пошла. Она всего пару лет работает, я ей не доверяю. Поэтому я пришла сюда, чтобы сделать УЗИ, ведь вам я тоже не доверяю.
— А врачу УЗИ как же вы тогда будете доверять?
— А врач УЗИ меня обмануть не сможет. Моей подружке в платной клинике УЗИ делали, и я теперь все про это знаю! © drVVV / Pikabu
- Вчера ночью прихватило почки, утром с острой болью пошла в поликлинику, чтобы не затягивать, но не тут-то было. Врач отказалась принимать меня без талона и заявила: «Раз у вас болят почки, надо было 2 недели назад записываться!» Видимо, разглядела во мне дар предвидения, потому что по-другому ее слова я истолковать не могу. Кстати, ближайший талончик к ней был только на прием через 3 недели. © Подслушано / Ideer
- Перед операцией мне нужно было сдать анализы и получить заключение терапевта, что я все нормально перенесу. Я сидела и ждала в очереди часа 2–3 после работы, была злая, голодная и уставшая. Терапевт начала сыпать медицинскими терминами, рассматривая мою кардиограмму. Там было некое отклонение от нормы, которое ни на что не влияло. Но я ничего не поняла. Через некоторое время пошла в платную клинику и там решила уточнить по поводу моего случая. Говорю: «Меня в поликлинике запугали, загрузили, но ничего не понятно». Врач переспрашивает, мол, кто запугал, что за фамилия. Я называю, и он начинает неистово смеяться и выдает: «Так это же я!» А я тогда от усталости даже лицо не запомнила. © Дождь Из Мужиков / ADME
- Как-то заболел у меня локоть. Обратился к врачу, а тот мне с ходу: «Вам надо исключить молочные продукты!» Вот так, без диагноза и осмотра. Затем сказал, что нужно отказаться от всех молочных продуктов, и перечислил: «Молоко, сыр и яйца». Я говорю, мол, яйца же не молочный продукт, а он мне: «Нет, молочный!» © Kalabula / Reddit
- Сижу в поликлинике перед кабинетом, пришла чуть раньше. Тут подходит дедушка с внучкой, садится. Приходит врач, и только я собираюсь встать, как этот дедушка с фразой «Нам только проконсультироваться» захлопывает передо мной дверь. Самое нелепое, что на двери огромными буквами написано «Стоматологическая консультация». По их мнению, я сюда посидеть пришла? © Подслушано / Ideer
- Как-то раз закрывала больничный. Стою в очереди перед кабинетом. Вдруг открывается дверь и оттуда выбегает бабка с криком: «Буду на вас жаловаться! Пенсионерку не лечите совсем. Я ваши антибиотики даже мужу и собаке дала попробовать. Так у них тоже никакого эффекта».
- В поликлинике пытаюсь закрыть больничный, который долго не могла закрыть из-за занятости на работе. И тут какая-то женщина из очереди обратилась ко мне: «Скажите, а ваша баночка с анализами не протекает? У меня вот протекает прямо в сумку. А у вас?» © sisevna / Twitter
- Был у меня как-то на приеме молодой мужчина с признаками ОРВИ. К концу приема говорит мне: «Дайте свой номер телефона». Я интересуюсь, мол, зачем. А он мне в ответ: «Нужен „свой“ человек в поликлинике на тот случай, если какие-то вопросы понадобится решить. У меня „свой“ гаишник есть, а врача еще нет». © anamnez_zhizni / Twitter
- Пришла в поликлинику к назначенному времени. Планировала, что после успею на работу, а там живая очередь. Одна женщина говорит, что она тоже по записи, но еще раньше меня. Говорю, что раз так, то пойду после нее. Выходит медсестра и называет мою фамилию. Говорю, мол, передо мной вот эта дама. А медсестра так удивленно: «Нет, по времени следующая вы, а перед вами уже прошли как раз». Получается, что женщина из очереди обманула, что она по записи. Стояла она потом красная как рак. © Айрин / ADME
- С мамой заняли очередь в поликлинике. Как обычно, периодически проводилась перекличка, кто и за кем заходит к врачу. Внезапно одна женщина показала пальцем на мою маму и выдала: «Я за этой бабушкой занимала». А у меня в голове: «Какая бабушка? Это же моя мама!» Не укладывается в голове. Грустно. © Подслушано / Ideer
- Пришел сдавать кровь в поликлинику, смотрю, а в очереди всего 4 человека. Ну, думаю, быстро пройду. Вдруг откуда не возьмись появляется грузная врачиха, а за ней хвостиком идут 5 человек, и все направляются в нашу сторону. Заходит врачиха в кабинет, общается со своей коллегой и убегает. Следом выходит медсестра, которая кровь берет на анализ, и говорит: «Сначала заходят люди из администрации, а потом „простые люди“». И стало мне как-то обидно. Подходит моя очередь. Захожу, а на лице смесь разочарования и непонимания. Вздыхаю и спрашиваю: «Простые люди, да?» Женщина засмущалась, извинилась и сказала: «Ну а что я могу сделать?» © strangerchek / Pikabu
- У меня заложило ухо, болит уже несколько дней. Утром пошла к лору, а он посмотрел и сказал, что не знает, что со мной. Я ему: «Но у меня заложило ухо, поэтому я в нем слышу себя, словно у меня на голове ведро!» У врача тут же появился огонек в глазах, над ним будто зажглась лампочка, и он выдал: «А, так это вы слышите голоса в голове! Сходите к неврологу». © Подслушано / Ideer
- Поликлиника, огромная очередь. Какая-то девушка полезла в кабинет без очереди, и все на нее накинулись, а она спокойно так: «Я к маме, она тут работает». Ее пропустили. И тут же все слышат, как она говорит в кабинете: «Здравствуйте, мне бы печать на медосмотр». © nekatrin_ / Twitter
- Сижу в поликлинике, жду приема у стоматолога. Парадокс в том, что из двух работающих врачей никто не принимает — они просто ходят из кабинета в кабинет и болтают. Помимо меня нет ни одного человека. Вообще ни одного! Сижу в воображаемой очереди. Попросила меня принять, но врач в ответ: «У меня работы полно» — и закрыла дверь. Слов нет. © Подслушано / Ideer
Зачастую поход в поликлинику заканчивается так, что в итоге мы помним его даже спустя десятилетия. Но, несмотря на это, важно помнить, что забота о своем здоровье и о здоровье близких людей остается на первом месте.
AdMe/Народное творчество/15+ диалогов в поликлиниках, которые только читать и плакать, плакать и читать
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