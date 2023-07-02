15+ доказательств того, что перед тем как бросаться в любовную авантюру, неплохо бы обговорить кое-какие детали

Когда конфетно-букетный период подходит к концу, пара выходит на новый уровень взаимоотношений. Чтобы союз выдержал первые испытания, оба партнера должны в равной степени во всем участвовать и вкладываться в совместный быт. Планка не такая уж и высокая: оплачивать счета, не разбрасывать вещи, стирать белье и временами мыть посуду. Пользовательницы сети рассказали о том, что они ценят в отношениях, а что считают неприемлемым.

В бонусе расскажем про парня, который считает, что в отношениях нужно сразу расставлять все точки над «и».

После расставания с очередным парнем, спросила папу: «Почему я не могу найти хорошего мужчину?» А он ответил: «Все дело в том, что ты очень независимая, а парням нравится чувствовать себя нужными и важными». Дело не в том, что я не даю шанса позаботиться о себе. Просто если кто-то скажет, что он возьмет на себя часть ответственности и что-то пойдет не так, я не буду просить второй раз. © Shamrocks7677 / Reddit

Я много вкладываю в отношения, но и многого ожидаю от них. Мне нравится баловать своего мужчину, покупать ему вещи, брать в отпуск и все такое. Но я ожидаю той же энергии в ответ, хочу быть всегда в приоритете. © noorichee / Reddit

Я хорошо зарабатываю, привыкла предъявлять к себе и к окружающим очень высокие требования. © XOXabiXOX / Reddit

Забота о моем партнере — это язык любви, на котором я говорю. Мне отношения, в которых будет много энергии. © petiteperson02 / Reddit

Мне сложно сходиться с людьми. Может пройти много времени, прежде чем я смогу открыться партнеру, поэтому мне нужно выстраивать доверительные отношения. © CrystalQueen3000 / Reddit

Я чуть не бросила своего бывшего на склоне горы в Пенсильвании, он никак не мог разобраться с картой GPS. Мы целых 4 часа ехали не в ту сторону. кое-как удержалась, чтобы не выгнать его из-за руля и не взять все в свои руки. © Snowbunny1230 / Reddit

Я жду, что мой партнер будет вести себя по-взрослому. Я говорю каждому своему парню, с которым начинаю серьезные отношения, что не хочу становиться его матерью. © lavender-pears / Reddit

Я очень независима. Для меня важно, чтобы парень был умелым и во всем разбирался. © EcoAffinity / Reddit

Для меня важно доверие. Я просто знаю слишком много парней, которые утверждают, что счастливы в браке, а на самом деле ходят налево, если представляется возможность. © belovedone / Reddit

Я не планирую заводить детей, для меня важно, чтобы партнер это понимал и принимал. © nowilltolive556 / Reddit

Мне так трудно хвалить за то, что парень делает какие-то обычные вещи, которые лично мне кажутся рутиной. Например, мытье посуды. Я считаю, что такое надо делать без подсказок. © pocaito / Reddit

Я трачу много времени и сил на уход за собой. Прическа, ногти и ресницы обходятся минимум в 200 $ ежемесячно. Люблю хорошие рестораны, не 300 раз в неделю, но с радостью потрачу 100 $ на хороший обед. Мне важно, чтобы партнер был к этому готов. © *****chitty****bang / Reddit

Я не собираюсь никого исправлять или становиться чей-то матерью. Мне важно, чтобы партнер сам стирал свое белье, заряжал посудомоечную машину. Если я готовлю, значит он должен мыть посуду и наоборот. Я ожидаю, что парень будет вести себя по-взрослому и будет справляться со своими обязанностями. © Deus_Norima / Reddit

У меня нет машины, так что для меня важно, чтобы у моего парня она была.. © BlushButterfree / Reddit

Я интроверт, люблю одиночество, много спать и ненавижу куда-то ходить. А еще я не залипаю в телефоне и мне бывает трудно поддерживать связь. Мне хочется, чтобы партнер понимал меня. © exhausted_pigeon00 / Reddit

Я люблю проводить время в одиночестве. Мне нравится гулять и делать что-то со своим партнером, но после этого я просто хочу побыть некоторое время одна. Я ценю личное пространство. © KristyKaboom / Reddit

Бонус

«Твои деньги, это наши. Мои деньги, это мои.» Бывшая зарабатывала больше меня. Но также считала, что я должен обеспечить все общие нужды. Плюс ухаживания. А если жениться, то я продаю свою однушку и беру в ипотеку трешку. Расходы на мне. Она свою однушку сдает в аренду и это тоже ее деньги. Вывод: любимые девушки, сразу давайте понять, чего вы ожидаете от отношений. Будет всем проще, сэкономим время и нервы. © Аноним / Pikabu

