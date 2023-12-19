15 доказательств того, что переписки с друзьями — это кладезь шуток и приколов
Переписки с друзьями всегда отличаются от других СМС-диалогов. Ведь это те люди, которым мы доверяем самые сокровенные секреты и делимся всем, что происходит в нашей жизни. А друзья, в свою очередь, всегда готовы нас поддержать, в том числе поднять настроение своим остроумием и иронией.
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: КАК ОРИГИНАЛ / Дзен
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девушка с чувством юмора / Дзен
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Чужие переписки / Дзен
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Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен
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Друзья всегда готовы выдать какую-нибудь шутку. То же самое нередко делают родители, чьи СМС-сообщения пропитаны юмором. Также у нас есть подборка переписок с опечатками, которые добавили особую остроту диалогу.