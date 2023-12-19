15 доказательств того, что переписки с друзьями — это кладезь шуток и приколов

Переписки с друзьями всегда отличаются от других СМС-диалогов. Ведь это те люди, которым мы доверяем самые сокровенные секреты и делимся всем, что происходит в нашей жизни. А друзья, в свою очередь, всегда готовы нас поддержать, в том числе поднять настроение своим остроумием и иронией.

1.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: КАК ОРИГИНАЛ / Дзен

2.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Девушка с чувством юмора / Дзен

3.

4.

5.

6.

7.

8.

У нас также подборка метких твитов о нелегкой женской доле.

9.

10.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Чужие переписки / Дзен

11.

Для создания этого материала были использованы следующие источники: Zinoink о комиксах и шутках / Дзен

12.

13.

14.

15.