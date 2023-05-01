15 доказательств того, что правила на работе — это источник блистательных историй
Каждый из нас хотя бы разочек удивлялся странным правилам, установленным на работе. Но герои нашей статьи явно могут переплюнуть всех, ведь эти смешные и даже возмутительные инструкции они будут вспоминать, даже если поменяют работу несколько раз.
- Нам разрешили хранить в кабинете только одну личную вещь, так как клиенты заходят прямо к нам и видят все, что на столе. Это сделали из-за одной дамы, чей офис был забит безделушками, включая нескольких жутких кукол. Приходите к нам и оформляйте документы: не волнуйтесь, у нас есть несколько кукол, которые подтвердят вашу транзакцию. © luminescentbluedot / Reddit
- В компании, в которой я работал, давали бесплатно снеки и газированные напитки. Однажды в пятницу, после того как эйчар привез продукты, поймали одного сотрудника, когда он пытался украсть ящик газировки прямо из машины. Его даже не наказали, но вот лавочка с бесплатной едой закрылась. Вскоре после этого он уволился. © DarrenEdwards / Reddit
- Никакого попкорна. Однажды кто-то попытался приготовить попкорн в микроволновке, что привело к эвакуации из здания всего персонала. Мало того, потом кто-то попробовал это повторить. Когда мы берем новых сотрудников и они впервые идут на кухню что-нибудь разогреть, я представляю, какое у них будет лицо, когда они узнают об этом правиле. © katrascythe / Reddit
- Много лет назад я начала носить простенькие платья в пол на работу. Это было удобнее, чем штаны, и ноги прикрыты, и колготки не нужны. И конечно же, вскоре после этого появился дресс-код, согласно которому юбки не должны быть слишком короткими или слишком длинными. Я там долго не продержалась. Правда, по другим причинам. © Marilyn Hubbard / Quora
- Как-то коллега загрузил бесплатную версию программного обеспечения вместо того, чтобы использовать ПО, за которое заплатила компания. Это обошлось фирме в приличную сумму. Теперь на всех компьютерах все заблокировано, так что я даже не могу удалить значки на рабочем столе без разрешения администратора. © HNY_BVDGER / Reddit
- Когда я начинала свою карьеру в банке, персонал службы поддержки должен был работать стоя. Пожилой кассир сказал мне, что для того, чтобы ноги не уставали, нужно обувать деревянные сабо. Я купила их и спокойно стояла часами, обслуживая клиентов. Через некоторое время я пошла работать в другой банк, моим руководителем стал молодой парень. Он посмотрел, как я с комфортом стоя обслуживаю клиентов, и внезапно вывесил в комнате отдыха правило для персонала, согласно которому нельзя носить деревянные сабо. Тогда я пошла к своему семейному врачу, который был другом нашей семьи много лет. Для сохранения здоровья ног он «прописал» мне ношение деревянных сабо. Лист с новыми правилами быстро сняли. © Joan Vredik Broadley / Quora
- У нас на работе было правило: женщина из соседнего отдела не должна знать о наших обедах в компании. Потому что тогда она приносила контейнеры из дома и забирала остатки нашей еды. © notthesedays / Reddit
- Как я ненавижу «чистый четверг»! У нас на работе правило: в этот день кадровики устраивают оcмотр и штрафуют тех, у кого нашли пыль или грязную кружку. В четверг вся бухгалтерия и менеджеры превращаются в уборщиков и целый день, как параноики, драят свои кабинеты. Протирают шкафы сверху, ножки кресел. Бесит дико. Я устраивалась не техничкой, елы-палы. © Подслушано / Ideer
- В одном ресторане персоналу разрешалось готовить себе еду из любых продуктов, которые есть на кухне. До тех пор, пока один из сотрудников не решил, что можно сварить несколько килограммов овощей и мяса, позвонить супруге и попросить ее забрать это все домой. Он еще оправдывался тогда: «Но вы же сказали, что мы можем приготовить все, что захотим!» Он тогда все испортил. © Hands-and-apples / Reddit
- Как-то наш эйчар-специалист придумал правило, согласно которому сотрудники компании не должны покидать здание в течение дня. У нас было 3 корпуса в квартале друг от друга, все 3 имели отгрузочные зоны, и складские работники постоянно ходили по всем корпусам. Но нам ведь велели не покидать здание! Я пытался объяснить, что мы отправляем товары из всех трех корпусов. Гений из отдела кадров сказал, что они обо всем позаботятся. На следующий день посылку на $ 500 тысяч попросту не отправили. На собрании начали выпытывать, как же мы могли забыть про отправку. Ну мы и рассказали про то правило, после чего его быстро отменили. © Unknown author / Reddit
- Несколько лет назад я принесла начальнице небольшую стопку бумаг. Она посмотрела на меня и сердито закричала: «Я не хочу, чтобы вы когда-либо снова использовали маленькие скрепки!» Я впала в ступор. Но с тех пор пользуюсь только большими скрепками. © Lee Fraser / Quora
- Как-то на работе потребовали использовать специальные электронные часы, чтобы отмечать отработанное время. Если вы опоздаете или уйдете раньше, ваша зарплата будет снижена, а вы получите выговор. Многие хотели просто саботировать эту идею, но более мудрые сотрудники придумали хитрый план. Каждый день они приходили на несколько минут раньше, а уходили очень поздно. Вскоре у них появились неоспоримые доказательства сверхурочных, и работодатель должен был выплатить им тысячи долларов помимо зарплаты. Часы исчезли ровно через 5 недель без предупреждения. © qpgmr / Reddit
- Однажды наша начальница велела мне и двум другим девушкам отмечать на доске время, когда мы шли в туалет. Серьезно! И у нас созрел план: чтобы обозначить причину похода в туалет, мы начали использовать разные цвета (зеленый, коричневый, красный). Начальница ужасно бесилась и в конце концов заставила всех уволиться. © Trish Truitt / Quora
- У нас на работе не признавали пирсинг. По словам администратора, такие штуки беспокоят клиентов, поэтому их нужно было снять или как-то прикрыть. У одной из коллег был пирсинг в носу, и она ни в какую не хотела его вынимать. В итоге каждый раз, когда она заклеивала его пластырем, клиенты переживали больше, чем если бы она оставила все как есть. Администратор настояла, чтобы она регулярно клеила пластырь, потому что это политика компании. И так извела юную леди поводу, что в конце концов та уволилась. Жаль, потому что она была трудолюбивой и доброй к клиентам, а таких сотрудников трудно найти. © Rebekah / Quora
- Сразу после окончания колледжа я устроился помощником менеджера в крупную сеть аптек. В первый рабочий день генеральный директор ознакомил меня с правилами компании. Одно из них заключалось в том, что сотрудникам не разрешается воровать. Я уточнил, почему он считает меня вором. Он засмеялся и сказал: «Я не считаю, но мы обязаны говорить об этом всем новым сотрудникам. Несколько лет назад мы застали за воровством помощника менеджера, работавшего в ночную смену в одном из наших магазинов: его друзья приехали на машине, просто загрузили товары и уехали. Мы уволили его, а он подал в суд на компанию, утверждая, что не нарушал никаких правил, ведь нигде не написано, что он не может воровать». © Chris Crawford / Quora
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