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15+ доказательств того, что при общении с любимыми дочками и сыночками нужно быть начеку

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Часто наши драгоценные дети случайно выдают такое, что даже стальные родительские нервы могут пошатнуться. Маленькие мальчишки и девчонки всегда говорят искренне то, что чувствуют, задают миллионы вопросов и пока еще не очень четко понимают, как же правильно делать комплименты своим родным и близким.

Мы в ADME попытались узнать у опытных мам и пап, какие детские выражения и вопросы рассмешили или озадачили взрослых больше всего.

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А вы можете припомнить яркие высказывания своих детей?

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AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что при общении с любимыми дочками и сыночками нужно быть начеку
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