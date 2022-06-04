15+ доказательств того, что при общении с любимыми дочками и сыночками нужно быть начеку

Часто наши драгоценные дети случайно выдают такое, что даже стальные родительские нервы могут пошатнуться. Маленькие мальчишки и девчонки всегда говорят искренне то, что чувствуют, задают миллионы вопросов и пока еще не очень четко понимают, как же правильно делать комплименты своим родным и близким.