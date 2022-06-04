15+ доказательств того, что при общении с любимыми дочками и сыночками нужно быть начеку
Часто наши драгоценные дети случайно выдают такое, что даже стальные родительские нервы могут пошатнуться. Маленькие мальчишки и девчонки всегда говорят искренне то, что чувствуют, задают миллионы вопросов и пока еще не очень четко понимают, как же правильно делать комплименты своим родным и близким.
Мы в ADME попытались узнать у опытных мам и пап, какие детские выражения и вопросы рассмешили или озадачили взрослых больше всего.
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А вы можете припомнить яркие высказывания своих детей?
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что при общении с любимыми дочками и сыночками нужно быть начеку
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