15 доказательств того, что продажи через интернет — всегда сага с непредсказуемым финалом

Продажа через интернет — история с неизвестным концом. Все может пройти хорошо — покупатель и продавец останутся довольны. Но иногда заворачивается такой сюжет, что хоть стой, хоть падай. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые попробовали освоить продажи через интернет и делятся своим опытом.

В интернете при желании и упорстве можно найти все что душе угодно. Вот только одна загвоздка: не всегда товар на картинке соответствует тому, что вы увидите внутри посылки. Поэтому прежде, чем оформлять заказ, стоит внимательно почитать отзывы людей, чтобы не наткнуться на кота в мешке.