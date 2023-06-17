15 доказательств того, что продажи через интернет — всегда сага с непредсказуемым финалом
Продажа через интернет — история с неизвестным концом. Все может пройти хорошо — покупатель и продавец останутся довольны. Но иногда заворачивается такой сюжет, что хоть стой, хоть падай. Мы обратились к историям от пользователей сети, которые попробовали освоить продажи через интернет и делятся своим опытом.
- У одной тети купил крутую акустику за 1/10 ее стоимости. 5 колонок, которые громко играют музыку и занимают много места. Когда тащил в машину, решил спросить, а чего это она продает новые колонки. А она и говорит: «Не мои, а мужа, а он в командировке сейчас, а я вот решила перестановку сделать и они что-то совсем не вписываются. Ну я спросила у мужа, сколько его ужасные колонки стоят, ну вот он столько и сказал». © Ramm7 / Pikabu
- Я решила продать свой новый парфюмерный набор. Упаковала как надо, отправила и тут покупательница пишет, что хочет вернуть деньги. А потом вообще добавила, что ей доставили использованные парфюм и крем. Я поняла, что она пытается меня развести. Я ответила, что без проблем верну деньги, если она пришлет мне набор, оплатив доставку. Она после этого больше не выходила на связь. © Heidi Thompson / Quora
- Одна мамаша купила у меня кроссовки Nike для сына. А спустя целых полгода заявила, что это подделка и она хочет вернуть деньги. Ее сын, мол, носил их каждый день и они у него развалились. Я отказалась ей платить — по-моему, это нормальное явление, если обувь носить не снимая. © Katherine Stavniychuk / Quora
- Разместила объявление с советской кроватью. Нашелся претендент. Но в день встречи он пропал и на звонки отвечать перестал. Я в панике: завтра привезут диван взамен старой кровати, места явно не хватит. Срочно ищу грузчиков, чтобы на свалку ее увезли. Уже поздно вечером — звонок от парня. Я, злая от предыдущего претендента и от цен на услуги грузчиков, рявкаю в трубку, что кровать имеется, но забрать ее можно прямо сейчас или никогда, потому что в 12 ночи она превратится в тыкву. Минут через 20 подъезжает убитая пятерка. 5 молоденьких парней, как муравьишки, за минуту выносят кровать и рассыпаются в благодарностях. Оказалось, парни поступили в университет, сняли половину частного дома, а спальных мест не хватало. Я им еще пару стульев предложила и подушку. Они обрадовались. Минут через 10 один из них вернулся с коробкой конфет. Я им тогда еще и варенье домашнее отдала. © unknown author / Pikabu
- Я винтажную сумку продавала. Пишет мне девушка, готова купить, просит номер карты для оплаты. Дала. И началось: «Много пар, не успела. Сегодня дождь, а банкомат далеко. Дошла, а банк закрыт, но сумка мне очень нужна, завтра переведу деньги». В итоге пропала. Объявилась через несколько месяцев: «Сумку еще не продали? Завтра переведу деньги». Я ждать не стала и продала другой девушке. © Ольга Иванова / ADME
- Продавал антикварную монету. Посмотрел, сколько такие стоят, и выставил за цену меньше на 30 %. Нашелся покупатель. Встретились практически в центре города. Он взял монету, начал взвешивать, смотреть через лупу. Параллельно начал угрожать: сказал, что его 1-й зять КМС по боксу, а 2-й может враз вычислить все про меня и про моих родственников. В итоге все эти угрозы надоели, и я, забрав монету, говорю: «Сделка отменяется», и ухожу в сторону метро. А он кричит: «Так дела не делаются, давай куплю». Начались звонки, письма на сайте с объявлением. Везде добавил его в черный список. А монету продал буквально на следующий день немного странному дедушке, он тоже досконально все проверил и молча передал требуемую сумму. © eelex / Pikabu
- Нашла среди ненужных вещей старую «ватрушку» брата. Выставила ее за символические ₽ 500, честно написала в заголовке, что она б/у. Одна девушка стала слезно умолять придержать для нее «ватрушку» до следующего дня и попросила больше фото. Я отправила. Она замолчала, а спустя какое-то время написала с кучей вопросительных знаков: «Это что, б/у???» Я проверила заголовок. Потом осторожно ответила: «Конечно, б/у, ведь все написано в объявлении». В ответ она меня обругала и написала, что хотела купить «ватрушку» в подарок, а я, коза такая, продаю б/ушную вещь. Вся эпопея завершилась на женщине, которая просто позвонила и, задав пару вопросов, коротко сказала: «Беру. Буду через полчаса». Я предупредила: «Ватрушка б/у». Она спокойно сказала, что знает, и приехала за ней уже через полчаса. © Maria Veselova
- Я похудела и решила продать через интернет одежду, которая уже не подходила по размеру. Поставила пометку «самовывоз». Одна женщина написала, что заберет, а на другой день передумала. Сказала, что я нахожусь от нее недалеко, поэтому смогу сама ей все принести. Конечно же, я никуда не пошла. © Argercy / Reddit
- Продавала бра. Новое купила, но оказалось, что у нас сложности с проводкой. Его подключение выливалось в круглую сумму. Продала молодому парню, который сказал, что бра очень понравилось его девушке. Через 3 месяца звонок от него: «Я хочу вернуть бра». Спрашиваю: «С чего бы?» А он говорит: «Ну, мы с девушкой расстались, мне бра больше не нужно. Это ж ей нравилось». Попрощалась и попросила мне не звонить. Хотя он еще пару раз мне писал. © Шаманка / AdMe
- Как-то пришлось срочно продавать большой угловой диван. Кровать давно хотели, а тут акция в магазине. Нужно было освободить место. Выставила на продажу по очень привлекательной цене. Моментально миллион звонков. Купила у нас первая дозвонившаяся, на следующий день диван снова был в продаже, намного дороже и с отметкой «новый». © Yu-yu / ADME
- Продавал свой iPhone 7 почти в идеальном состоянии, выставил за $ 250. Одна девушка написала, что берет, но хочет удостовериться, что он рабочий. У меня прямо щелкнуло, спрашиваю: «Вам подходит цена в $ 250?» А она мне: «Как $ 250? Я думала, что он стоит $ 25». Она реально думала, что я его отдам за такую цену. © JKCIO / Reddit
- Продавала хорошее финское зеркало. Висело объявление несколько месяцев, я постепенно снижала цену, дошла до ₽ 300. И вдруг в течение получаса звонят 3 разных человека и хотят купить немедленно. С первым договариваемся на вечер, второму говорю, что перезвоню, если первый покупатель передумает, третьему сообщаю, что он в небольшой очереди. Ну а тот мне предлагает: «Вы позвоните первому покупателю и скажите, что зеркало доставали для него, а оно упало и разбилось. А второму скажите, что продали. А я приеду и заберу его не за 300, а за ₽ 500!» Сказать, что я была ошарашена, — это ничего не сказать. Пришлось сообщить, что поскольку зеркало стоит ₽ 300, то за мою совесть, он, значит, предлагает всего ₽ 200? А совесть, вообще-то, товар дорогой. Отказалась. А первый человек приехал в назначенное время, посмотрел, перемерил рулеткой, расплатился и забрал. © Елизавета Григорьева
- Продавала детский костюм, звонит барышня: «Я послезавтра буду в городе, давайте я вам предоплату переведу, чтобы вы не продали». Я говорю, мол, предоплаты не надо, я просто до послезавтра его никому не продам. На следующий день позвонила пожилая женщина, готовая приехать куда угодно, так как этот костюм — идеальный подарок внучке на день рождения. Я ей объяснила ситуацию, сказала, если что — напишу. Барышня не объявилась на следующий день, а радостный папа именинницы примчался за костюмом. Через неделю звонит та барышня: «Я завтра за костюмом приеду». Я сказала, что продала, так она заистерила: «Я же вам предлагала предоплату! Вы меня обманули!» © Puxlja / Pikabu
- Дал объявление на сайте, что продаю советский шкаф за символические ₽ 100. Разобрал его, чтобы покупателю было удобнее выносить. Приехал один парень с другом. Я спросил, на чем они будут вывозить? Ответили, что на своей машине. Они вдвоем все вынесли. Парень расплатился, взял последнюю стенку от шкафа, а она широкая. Они и так и сяк пытаются, не получается, тогда они взяли и уложили ее частично на асфальт и на бордюр, стали прыгать на ней. Минут через 5 разломали наконец, погрузили и уехали. © kaketosdelano / Pikabu
- Продавали в интернете 5 наборов для рукоделия по смешной цене. Приехала, мне парень это все выносит, еще и сверху шикарные лоскутки ткани дает. Решила спросить, с чего такая щедрость, на что получаю ответ: «Достала она с этим носиться». Потом примерно неделю я ничего не трогала, на случай если прибегут ко мне обратно все выкупать. © Wredinka / Pikabu
В интернете при желании и упорстве можно найти все что душе угодно. Вот только одна загвоздка: не всегда товар на картинке соответствует тому, что вы увидите внутри посылки. Поэтому прежде, чем оформлять заказ, стоит внимательно почитать отзывы людей, чтобы не наткнуться на кота в мешке.
AdMe/Народное творчество/15 доказательств того, что продажи через интернет — всегда сага с непредсказуемым финалом
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