15+ доказательств того, что путешествие — это всегда сага с неизвестным финалом

В путешествие люди отправляются за приключениями и новыми впечатлениями, ведь именно там происходит все самое необычное и захватывающие. Пользователи сети в нашей подборке поделились своими самыми яркими историями, которые произошли с ними в странствиях по свету.

Со знакомой ездила отдыхать в Геленджик, выбрали домик с бассейном. Приехали, значит, не смогли сдержать смех . Бассейн-то был, вот только никто не сказал, что, что бассейн-то декоративный — диаметра метра два и глубиной один метр. © Тоша / ADME

Бассейн-то был, вот только никто не сказал, что, что бассейн-то декоративный — диаметра метра два и глубиной один метр. © Тоша / ADME Дело было в Китае. Стояла я после моря в очереди к душу для ног. Рядом — толпа местных. Китайцы — люди скрупулезные и отмывали ноги от песка долго и тщательно, чем начали злить небольшую группу туристок. Когда очередь дошла до меня, я ножки быстро сполоснула, в шлепки нырнула и услышала: «Господи, ну хотя бы эта не стала тут сто лет пятки намывать». В общем приняли меня, татарку, за китаянку. Хамов не люблю, поэтому пришлось многозначительно цокнуть и уставиться в упор на говорящую. Выражение лица грубиянки того стоило. © Зафирантес / ADME

Гуляя по территории отеля в Египте, услышала сзади, как парни обсуждают местных девушек — никто им не нравится. А надо сказать, я себе купила очень удачное платье в арабском стиле. Так вот, разговор дальше: «Но есть одна, сразу бросается в глаза — очень симпатичная. Кстати, вот она, впереди идет». Я поворачиваюсь и говорю: «Спасибо», и иду дальше в звенящей тишине. © Umacka / Pikabu

«Этот красивый болван поднимается на крышу моей гостиницы каждое утро и истошно орет»

Мы со знакомой в Исландии как-то пытались автостопом добраться до нашего городка. Конец июня, 0 °C, снег, видимость почти нулевая. Остановился какой-то местный дядечка. Я в универе 2 месяца учила исландский, но, как выяснилось, так и не освоила, потому что дубак, уже рук и ног не чувствуем, а взаимопонимания нет (на английском старшее поколение исландцев почти не говорит). Хорошо, у него карта оказалась, показали на ней, куда нам надо, довез. © Молчаливая Галлюцинация / ADME

Посетил на Хоккайдо изумительный музей, посвященный местным жителям — айнам, мне там очень понравилось. Рекомендую ресторан «Счастливчик Пьеро» — там подают ужин 1950-х годов. А на следующий день я поехал на утренний рынок и попробовал морского ежа, угря и кальмара. © TheCrimsonCatalyst / Reddit

Египет. Салат в итальянском ресторане при отеле выглядит, мягко говоря, странно

Были в Штатах. Нью-Йорк, метро. Толпа китайцев. Выходят на своем Чайна-тауне (станцию метро не помню). Один остается сидеть. Мы со знакомым стоим рядом. Он мне говорит негромко: «Смотри, китаец свою станцию проехал». «Китаец» поднимает на него глаза и говорит: «Я не китаец, я кореец». © d383838 / Pikabu

/ Pikabu Я побывал в Вакканай — самом северном городе в Японии. Семья у которой я остановился, повела меня в суши-ресторан с маленьким роботом-кошкой, он приносил тарелки с супом на стол. Мне очень интересно было смотреть на жизнь небольших деревенек. Удивительно, как они гордятся продуктами, выращенными на Хоккайдо! Повсюду была лучшая местная гречневая соба, картофельные крокеты и мягкий крем. © TheCrimsonCatalyst / Reddit

Шел по Риму, впереди прямо передо мной шли три девчонки и обсуждали девичьи темы «ниже пояса». В конце диалога одна из них произносит: «Надеюсь этот парень нас не понимает». Говорю: «Понимаю». Девчонки норм оказались, с юмором. © barcelonistas / Pikabu

Мне очень понравился сеульский зоопарк. Но несколько удивило, что я, обычный немолодой европеоид, пользовался там гораздо большим успехом в качестве объекта фотоохоты у юных кореянок, чем панды или гамадрилы. © Unknown author / Pikabu

«Купил дезодорант, а когда вернулся в отель, обнаружил его в таком виде»



Ожидала большего от Джоконды. Маленькая темная картина, окруженная плотной толпой японских туристов. © NoName / ADME

Через программу Work&Travel я попала на работу в магазин в глухомани в Вирджинии. Первый месяц было очень тяжело, покупателей не понимала совсем — хотя английский учила и в школе, и в универе. Но потом мозг адаптировался и я стала понимать практически всех. И тут заходит к нам в магазин парень, смотрит на мой бейджик с именем и начинает что-то спрашивать. Я понимаю, что он говорит со мной на каком-то языке, который я знаю, но это не английский. И слова вроде проникают в сознание, а ответить не могу. Думаю, интересно, почему я его понимаю? А сама стою столбом, только улыбаюсь и киваю. И тут до меня дошло: это ж земляк! © kurassan / Pikabu

Работал у нас в компании молодой парнишка, сказал, что летит с девушкой в Таиланд. Оба нигде не были. После отпуска спросил его: «Как в Таиланде?» Он: «Отлично, только мы там не были!» Выяснилось, что эти двое вошли в здание аэропорта и сели ждать как на вокзале, когда объявят рейс. Короче, самолет улетел без них. Они ж даже не зарегистрировались. В турфирме обалдели, когда они явились за новой путевкой. © Ирина Щербакова

Выяснилось, что эти двое вошли в здание аэропорта и сели ждать как на вокзале, когда объявят рейс. Короче, самолет улетел без них. Они ж даже не зарегистрировались. В турфирме обалдели, когда они явились за новой путевкой. © Ирина Щербакова В Японии повсюду концертные площадки. Каждую ночь выступают исполнители всех жанров, на них можно посмотреть в подземных клубах, известных как «живые дома». Там звучит живая музыка. Правда билеты можно достать лишь на японских сайтах. Инди-шоу — настоящие, живые, захватывающие — очень доступны! © Hazzat / Reddit

«Только что заселился в отель в Таиланде. Нашел эти следы в моем номере над кроватью»



Швейцария. Стоим, ждем поезда. Неподалеку несколько чуваков в характерных шапках. Мы негромко обсуждаем:

— Монголы.

— Да не, не монголы.

— Да точно монголы.

Мужик из той компании:

— Не монголы мы, мы киргизы.

Все поржали. © d383838 / Pikabu

— Монголы. — Да не, не монголы. — Да точно монголы. Мужик из той компании: — Не монголы мы, мы киргизы. Все поржали. © d383838 / Pikabu Рим, весенний вечер. Стою у Колизея, обнимаю колонну, чувствую сотни лет истории. Такая гармония и умиротворение. Мимо проходит компания из девочек лет 17-19 на вид, обсуждая свою личную жизнь — громко и очень нецензурно. И так мерзко стало, я тут с историей, а они о такой низости. Кричу им в след: «Думаете, вас тут никто не понимает?» Покраснели и резко втопили в горизонт. © DjYxO / Pikabu

Африка, Кения. Национальный парк Амбосели, маленький кемпинг для туристов. Среди иностранцев стою я в задумчивости перед шведским столом с неведомыми фруктами и блюдами. И сам себе (больше-то некому) вслух говорю: «И что здесь съедобное?» Из-за плеча раздается: «Ешь все, все вкусное». © 2000pult / Pikabu

Решили поехать семьей на море. Вместо веселого семейного отдыха все переругались. Сначала свекор решил учить меня, как борщ варить, свекровь заявила, что мой папа громко храпит. А муж мой вообще всем не угодил, потому что в арендованном жилье плохая звукоизоляция. Дошло до того, что 2 последних дня не ели за одним столом и ходили на пляж порознь. Не хочу я больше всей семьей отдыхать. © Палата № 6 / VK