15 человек, которые даже в мелочах могут разглядеть счастье
Счастье — это то, к чему всю жизнь стремится каждый из нас. Для кого-то оно заключается в ночных прогулках в тишине, а для кого-то — в обучении игре на гитаре. У каждого человека свое представление о том, что же такое счастье и как его можно достичь.
Мы в ADME верим: чтобы быть счастливым, не обязательно иметь горы золота. Герои сегодняшней подборки доказывают, что и в мелочах можно найти моменты, способные вызвать тепло в душе.
- Помню, когда мне было 10 лет, я копила на первую книгу о Гарри Поттере. Собирала по копеечке полгода — денег тогда в семье было не густо. Когда купила, мама очень волновалась, что книга неинтересная и я зря потратила деньги. Но, глядя на меня, уткнувшуюся в книгу, она успокоилась. Я страшно хотела получить оставшиеся части и с тоской думала, как долго еще ждать этого момента. А через неделю приехала бабушка и купила мне все книги. Моему счастью не было предела! © Подслушано / Ideer
- Девушка, которая мне нравится, наконец-то написала первой, и это подняло мне настроение. Я писал ей, звонил, ухаживал за ней, и она всегда вела себя дружелюбно, была вежливой и веселой, но никогда не брала инициативу в свои руки, и это меня беспокоило. Но вчера вечером она написала мне первой! В этот момент я был очень счастлив. © lubu222 / Reddit
- Я возвращался домой из спортзала и остановился на светофоре. В машине играла музыка, и я в такт барабанил пальцами в воздухе. Вдруг парень, проходивший рядом с машиной, начал улыбаться от уха до уха, заметив меня, и показал два больших пальца вверх. А потом женщина, которая тоже стояла на светофоре, мне улыбнулась. В тот момент я почувствовал себя счастливым. © bandito692 / Reddit
- В одном фильме на том свете можно было выбрать идеальный день и жить только в нем. Я много раз думала, что мой идеальный день — это когда родители приехали без предупреждения, пока я была на каникулах у бабули. И этот сюрприз был только для меня. У меня было много событий в жизни, в том числе и рождение детей, но то абсолютное счастье в детской наивной голове было просто запредельным. Я бы выбрала тот день. Я бегу, тапочки летят в разные стороны, мама мне навстречу, папа молодой и веселый, бабуля с дедом рядом. © Monamur1983 / Pikabu
- Мой отец всегда был занят. Возвращался домой поздно вечером, и нам приходилось из кожи вон лезть, чтобы он хоть заметил, что мы есть на этом свете. С нами он был холоден и отрешен. Пока однажды его водитель не обмолвился, что я у отца любимица и он всем хвастается моими успехами и умениями. Не знаю, так ли это, но спасибо дяде Володе. С тех пор я была счастлива! © Подслушано / Ideer
- Как-то раз я проснулся утром, был выходной. Иду на кухню и вижу там свою девушку, с которой тогда встречался. А она увлеченно готовит сырники нам на завтрак. Нежно обняла и поцеловала. Наверное, этот простой момент запомнился мне потому, что никогда девушки обо мне особо не заботились, в основном заботу проявлял я. А тут вдруг такое. Было неожиданно, очень приятно и тепло на душе. Прошло уже 2 года, а я до сих пор вспоминаю это. © Kholtz / Pikabu
- Мы с подругой худеем: она — по какой-то хитрой системе, а я просто стараюсь меньше есть. Однажды захожу в гости и подруга ставит передо мной миску с сырой морковкой. Похрустели. Смотрю, мнется чего-то... А потом она махнула рукой и выложила на стол и сыр, и колбасу, и осетинский пирог. Мы только пирожные есть не стали — худеем, в конце концов! © MATILDAPRIL / Pikabu
- В понедельник я работала дома, а моя соседка по комнате весь день занималась школьными делами. Мы пили кофе, слушали музыку, смеялись над проблемами и трудностями, с которыми нам приходится сталкиваться. Потом я приготовила для нас ужин, пока она заканчивала с учебой. Потом мы поужинали перед телевизором. Это был один из самых расслабляющих, спокойных и счастливых дней за долгое время. © ashpie22 / Reddit
- Самый волшебный момент в моей жизни я встретила в поезде. Тамбур, холод стекла под пальцами, за окном метель. Из звуков лишь перестук колес и музыка в наушниках. И романс, записанный для меня человеком, которого я безнадежно любила. И нет ничего — ни времени, ни пространства, только его голос, мерное покачивание вагона и тихая уверенность, что все обязательно будет хорошо. © Подслушано / Ideer
- Как-то в детстве увлекся написанием стихов. Простых таких, и рифма была корявая, но мне очень нравились. Естественно, у меня было желание поделиться ими с миром, но никому не сдались мои творения. И вот на свой 11-й день рождения я получаю настоящий напечатанный сборник моих же стихов! Описать мое счастье нереально: всем хвастался, радовался очень долго. Повзрослев, понял, конечно, что это дело рук родителей, но какое же это было чудо для маленького меня! © Подслушано / Ideer
- Сегодня я просматривала рисунки моей 5-летней дочери, которые она дарила мне на протяжении долгого времени. Один из них заставил меня улыбнуться. Дочка написала: «Моя мама умеет готовить» вместе с «Я люблю свою маму». Она всегда говорит, что я лучшая мама в мире. Даже если мы просто заказываем пиццу — все равно дочка называет меня отличным поваром! Я так ее люблю! © Crazy-Wolverine5848 / Reddit
- Сколько себя помню, я всегда хотела научиться играть на гитаре. Увы, мое детство прошло в вечных переездах на съемные квартиры. Родителям было не до гитары — надо было семью прокормить как-то. Сейчас мне 17, мне отдали старенькую гитару с потрескавшимся лаком и местами стертым до дерева грифом. Я радуюсь каждой мозоли на подушечках пальцев, каждому взятому аккорду, каждому перебору и бою. Кажется, это и есть мое маленькое счастье. © Подслушано / Ideer
- Вчера, впервые за 3 недели, смогла выбраться в бассейн напротив дома, а там всего 3 человека плавало. Пахнет хлоркой и немного деревом из сауны. Мне не хватало только лежака, а так — почти что море. Потом в одиночестве посидела в соляной пещере наедине со своими мыслями. Ушла под ночь. После дождя так классно пахло землей и молодыми листочками. И мысль: «Зима кончилась, лето уже на пороге!» Пришлось навернуть пару лишних кругов вокруг дома, чтобы продлить удовольствие. © LOVErenta / Pikabu
- В прошлое воскресенье я пошла на свидание со своим парнем в кафе «Тако Белл». Там играла песня о любви, которую мы не знали, но мой парень попытался спеть ее, потому что ему показалось, что слова соответствуют его чувствам. Пусть кафе было неидеальным местом для свидания, но с этим человеком я где угодно чувствую себя словно в раю. © Possibly_strange321 / Reddit
- Всегда мечтала о коте, но у парня аллергия. Взяли кролика, уже подросшего. Судя по его поведению, его растила кошка: он валяется как царь, прячется под диван и спит там, делает «тыгыдык», как кот, любит поглаживания за ушами, а за хвост — нет, клянчит вкусняшки и, получив их, убегает в укромное местечко. Приучен к горшку — делает делишки только в клетке. Про облизывания и умывания я вообще молчу. В общем, теперь у меня есть гипоаллергенная мини-версия кота и я просто счастлива! © Подслушано / Ideer
А какие мелочи жизни делают счастливыми вас?
AdMe/Народное творчество/15 человек, которые даже в мелочах могут разглядеть счастье
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