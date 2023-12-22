15+ доказательств того, что ремонт, как водоворот — затянет и не выплывешь

Ремонт — штука поистине мистическая: до него постоянно руки не доходят, а если все же начнете, потом никак не закончите. Постоянно не хватает то времени, то денег, то сил. Те, кто когда-нибудь сталкивался с ремонтом, никогда не забудут этот потрясающий опыт.

В бонусах расскажем страшную историю о бесконечном ремонте и о том, что за рабочими нужен глаз да глаз, а то самому придется все переделывать.

«Затейники отделочники⁠⁠»

«Ремонт ванной. Своими руками создал этого монстра»

«Попал я в один магазинчик, перед заездом новых арендаторов надо было запустить отопление и недочеты устранить. А там вот такое»

«Хорошо, что для ремонта в кухне я наняла профессионалов»

Меня бы такое свело с ума. © pikabun91 / Reddit

«Мой друг: „Я ремонтирую свою гостиную и собираюсь повесить динозавра на стену“. Я: „Да, конечно...“»

Покупатель, когда вы будете продавать дом: «Динозавра придется убрать». Инспектор: «Нет, это несущий динозавр». © rogers916 / Reddit

«Положили тонкий слой цемента. Проснулся сегодня и обнаружил на нем отпечатки лап и очень грязную собаку»

«Свежий ремонт, все проверки прошли»

«Ни электрик, ни прораб, ни приемщик — никто не подумал, что кто-то может захотеть воспользоваться розеткой».

«Особый вид умельцев»

«Заканчиваем ремонт. Взгляд натыкается на датчики включения у самого плинтуса. Дизайнер: „Так ближе к полу“. Ну да, наверное, гномикам удобно. Поднимаю взгляд вверх: „А что за розетки под потолком?“ Ответ сразил наповал: „А это если новогодние гирлянды будете вешать, так ведь ближе“».

«Плитка в подъезде моего недавно отремонтированного многоквартирного дома»

«После капитального ремонта ванны хотел установить сушилку и пробил дыру в стене»

«Когда родители ремонтировали кухню, у меня была к ним всего одна просьба»

«Мой рост — 164 см, и я специально заказала хороший ремонт в ванной»

Когда на кухне идет ремонт, а кушать-то хочется

«И вот за этот ремонт я отвалила больше $ 1 000»

«Недавно мы переехали в офисное здание cо странным ремонтом. Ходить в туалет теперь как-то непривычно»

«Во время ремонта у меня закончилась плитка. Сказал прорабу, чтобы использовал все остатки. Он в шоке, а мне нравится»

«После ремонта не могу нормально открыть дверцу машинки»

Бонус № 1

У соседей 4 года не прекращался ремонт, я так привыкла, что не поверила, когда шум прекратился. Увидела их во дворе, подошла и спрашиваю: «Закончили ремонт уже?» Мужчина улыбнулся и ответил: «Да, 4 года делали, но жене не нравится, поэтому через неделю будем снова все переделывать». Ох, эти родные звуки ремонта! © Палата № 6 / VK



Бонус № 2

Рабочие сделали ремонт в ванной, мы расплатились. Пошел на радостях в душ, я ростом 180 сантиметров, жена — 159. Видимо, на это и рассчитывали. Включил воду и увидел, что эти охламоны взяли и змеевик покрасили только сбоку и снизу, а сверху — нет. Сверху он остался ржавым. Они, вероятно, подумали, что жена с ее ростом не увидит. Я им перезванивал, они трубку не брали. Пришлось через неделю жену отправлять к ее родителям, а змеевик белой краской докрашивать, чтобы избежать скандала. © Палата № 6 / VK