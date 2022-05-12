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15+ доказательств того, что родители не всегда готовы услышать всю правду от своих любимых деток

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Порой кажется, что дети упражняются в искусстве делать комплименты на своих родителях. Ироничные высказывания малышей в сторону взрослых могут восприниматься неоднозначно. Но наши милые сыновья и дочки всегда говорят без лукавства то, что видят и чувствуют, поэтому, если вам хочется узнать правду относительно вашей новой прически или платья, всегда спрашивайте мнение у своих детей — они моментально устранят все ваши сомнения.

Мы в ADME решили выслушать родителей, которые запомнили яркие комплименты от своих детей. Хоть правда от милых карапузов порой и колет глаза, удержаться от смеха, читая их высказывания о любимых мамах и папах, будет ох как непросто.

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А какие комплименты вы получали от своих драгоценных детей?

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AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что родители не всегда готовы услышать всю правду от своих любимых деток
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