15+ доказательств того, что родители не всегда готовы услышать всю правду от своих любимых деток

Порой кажется, что дети упражняются в искусстве делать комплименты на своих родителях. Ироничные высказывания малышей в сторону взрослых могут восприниматься неоднозначно. Но наши милые сыновья и дочки всегда говорят без лукавства то, что видят и чувствуют, поэтому, если вам хочется узнать правду относительно вашей новой прически или платья, всегда спрашивайте мнение у своих детей — они моментально устранят все ваши сомнения.