15+ историй, о том, что дети — это смех и нервы, два в одном

Кто способен при помощи маркера сделать из обычной сумки или унылой игровой приставки настоящий шедевр? Оставлять сладкие заначки в самых неожиданных местах и признаваться в любви просто потому, что ему понравился какой-то человек? Сочувствовать даже сгорающим в камине поленьям? Уж точно не взрослый. О детях, которые не устают нас удивлять, наша сегодняшняя статья.

Да что вы знаете о боли! Мой брат носил дреды 10 лет. И тут ребенок приносит из детсада вшей... Короче, он их сбрил сейчас и теперь идет их сжигать. ©Skafelis / Twitter

На днях выяснилось, почему родители и воспитатели в садике так косо всегда на меня смотрят. Оказывается, дочь всем рассказывает, что ее папа в уголовном розыске, хотя на самом деле он начальник уголовного отдела. Для дочери разницы нет, она не различает эти понятия. Но нам теперь понятно, почему к нам так странно относились и даже иногда побаивались в садике. © Палата № 6 / VK

«Мой ребенок заказал весь этот завтрак, а затем съел лишь половину тоста и сказал: «Все, я сыт!»

Заезжал вчера вечером к клиентам домой, решал рабочий вопрос. Стою, общаюсь с молодой женщиной. Вдруг кто-то сзади меня трогает за ногу. Оборачиваюсь — маленькая девочка. Протягивает мне большую конфету.

Я опускаюсь на корточки и у нас с ней происходит такой диалог:

— Спасибо большое, солнышко! А как тебя зовут?

— Милана...

— Спасибо тебе большое, Милана за конфету. Сам я сладкого не ем, отвезу конфету своему сыну и скажу ему, что это от Миланы. Хорошо?

— Хорошо. А почему ты конфеты не ешь?

— Ну я уже взрослый, я больше колбасу люблю)))

Беседую дальше с заказчицей. Опять Милана меня сзади трогает за ногу. Оборачиваюсь, а она из холодильника мне сосиску принесла... ©fish.hleb / Pikabu

«Я долго пыталась включить телевизор. А потом поняла, что дело в пульте. И оказалось, что я права»

Иду с корзинкой по супермаркету, выбираю, что нужно купить, как подбегает мальчик лет 5-6 с маленькой тележкой детской, обнимает меня, а потом добавляет: «Тетенька, можно вы меня к себе заберете. Я скоро вырасту и смогу жениться на вас!». М-да, хотела шоколадку только выбрать, а получила жениха. © Палата № 6 / VK

Летом у нас на балконе жили ласточки — под потолком в уголочке у них гнездо. Читаю я сказку дочери (4 года) — «Дюймовочку». После того, как сказка закончилась, спрашиваю: «Ну что, тебе понравилась сказка?». Малая кивает головой и говорит: «Только нужно кое-что сделать еще». Потом бежит на балкон к гнезду и громко говорит: «Ласточка, спасибо, что Дюймовочку спасла! Я бы хотела иметь друга, как ты». Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться, пока наблюдала за этой картиной. © Палата № 6 / VK

«Кажется, я открыл самый ироничный в мире унитазный засор»

Нашему ребенку три года. Пользуясь советами психологов о том, что ребенку необходимо давать право выбора чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем, например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим, в чем ты хочешь идти в сад, в футболке с акулой или с динозавром, или какую кашу будешь есть, рисовую или гречневую, ну и так далее.

Сегодня, проходя мимо магазина, он выдает: «Мам, а что мне купим в магазине, мороженное или мармеладки?» Переиграл и уничтожил. ©avtocat / Pikabu

Сегодня, проходя мимо магазина, он выдает: «Мам, а что мне купим в магазине, мороженное или мармеладки?» Переиграл и уничтожил. ©avtocat / Pikabu Вышла на улицу. Услышала, как 2 девочки и мальчик играют в «семью». И пока мальчик типа на работе, девочки играют: «Доча, пошли к папе». «Мааам, может мы другого отца найдем?». «Доча, у нас нет выбора. Всех нормальных мужиков разобрали». Даже в 5 лет девочки и понимают, как сложно нормального мужика найти. © Палата № 6 / VK

«Этот ребенок бегал взад и вперед по проходу и ползал по сиденьям как Тарзан»

Живу одна с пятилетним сыном. Позавчера упала книжная полка, когда мы с сыном сидели в комнате и играли. Я без задней мысли вслух сказала: «Эх, мужика бы в дом, прибил бы, а так валяться будет». Пришла вчера с работы, меня встречает сынуля и говорит: «Мама, мама, я мужик, я прицепил полку, смотри, как красиво!» Захожу в комнату, и правда, полка висит, прибитая... к телевизору... Спасибо, сынуля... © Палата № 6 / VK

Забрал 5 летнего сына из сада. Идем домой, то и дело мимо проходят девушки без лифчика. Ну у сына появился вопрос: «Пап, а почему у этих женщин тити видно?»

Ну я объяснил, что надо говорить грудь, объяснил что такое бюстгальтер, что летом в нем жарко и т.д. Вопрос закрыт.

Не сложно догадаться, что за ужином, жена спросила сына, как дошли из садика.

— Нормально, шли болтали с папой.

— О чем болтали?

— О женских титях... © Vozmezdied / Pikabu

«Просто малыш разрисовал мамину сумочку от Ralph Lauren»

Сегодня моя дочь, которой четыре года, приготовила мне свой первый суп. Записывайте рецепт. В миску крошим черный хлеб, добавляем соль, сахар (спасибо, что хоть этого добра она насыпала немного), сырое яйцо и воду из-под крана. Перемешиваем. Суп готов. Так вот, мне пришлось все это съесть под бдительным присмотром «поварихи». И нахваливать в процессе. Ни один мускул не дрогнул! Я хорошая мать. © Мамдаринка / VK

Моя дочка любила всякие игры в детстве, впрочем как и все дети. У родителей в основном времени поиграть нету , поэтому когда приезжала бабушка, то играли они и в принцессу и Дюймовочку и в Красную Шапочку. Что не сделаешь для любимой внучки. Однажды пришла с работы и увидела такую картину — бабушка спит на диване, а дочка сидит на кресле с двумя сумками и молчит, даже не глянула на меня. Когда я спросила, что она делает, дочь с серьезным видом ответила:

— Мама, не трогай нас, пожалуйста, вообще-то мы в электричке едем! © Мамдаринка / VK

«Мой братишка плачет, потому что дрова в камине сгорают»

Жена брата сидит дома на больничном с дочкой 3,5 лет. Далее со слов брата. Прихожу домой, мелкая Алиса сидит на горшке, а жена на нее за что-то ругается. Алиса складывает руки на груди и выдает, глядя на меня: «А ты представляешь, какие она мне тут истерики закатывает, пока тебя нет?!» © Мамдаринка / VK

Сын забегает на кухню с криком:

— Мамааааааа, я там такое сделал, ты не представляешь. Пойдем!

Идем в комнату, а там ваза, которую мне подарил муж еще в студенческие годы, запихнута в наш аквариум...

— Мам, как тебе такой декор? Рыбкам очень нравится! Ты посмотри, какие они заинтересованные! Я давно их такими не видел! И по размеру она просто идеально подошла!

А что я скажу? Без комментариев. Еще тот дизайнер аквариумов мой сын. © Мамдаринка / VK

«Только взгляните на творчество моего четырехлетки!»

Утром сын, которому почти 5 лет, собираясь в садик рассказывает о том, что они изучали праздники и традиции разных народов. «Вот, например, есть праздник Ивана Купала. Там женщины стоят в реке, отпускают венок и идут охотиться на мужчин». © Мамдаринка / VK

Сегодня к нам в гости приехала свекровь. Она у нас женщина не маленькая, габариты приличные, а все потому, что вкусно готовит и любит сладкое. Сидели мы на кухне, болтали, рядом моя маленькая дочь. Вдруг свекровь роняет ложку, встает из-за стола и нагибается, чтобы поднять ее с пола. Дочь улыбается и спрашивает: «Бабушка, а когда у меня будет такая большая попа, как у тебя?». Я сдерживаю смех, а свекровь спокойно отвечает: «А зачем тебе такая большая, как у бабушки?». Дочь объясняет: «Чтобы не проваливаться, когда сижу на горшочке». © Мамдаринка / VK

«Вот так мои дети оставляют свои зубные щетки»