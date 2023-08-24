15 доказательств, что затариться впечатлениями по самую макушку можно и в обычном магазине

Магазин — это место, где разыгрываются нешуточные драмы и абсурдные комедии. А иногда мы сами для кого-то становимся той самой «странной покупательницей», особенно, когда сильно устанем после работы. Истории интернет-пользователей подтверждают: если жизнь становится пресной — смело идите в магазин.