15 доказательств, что затариться впечатлениями по самую макушку можно и в обычном магазине
Магазин — это место, где разыгрываются нешуточные драмы и абсурдные комедии. А иногда мы сами для кого-то становимся той самой «странной покупательницей», особенно, когда сильно устанем после работы. Истории интернет-пользователей подтверждают: если жизнь становится пресной — смело идите в магазин.
- Стояла на кассе в супермаркете. Так как в кодах товаров разбиралась еще плохо, случайно взвесила одной даме конфеты не с тем названием и ценой. Позже дама растолкала очередь и давай трясти этим пакетом перед моим лицом, орать на весь магазин и угрожать увольнением. Ее сынишка в это время ошеломленно за всем наблюдал и уже чуть ли не плакал. Но она резко поменялась в лице, когда на пакетике с уже правильным названием увидела цену вдвое выше прежней. © dyadka1337 / Pikabu
- Примеряю в магазине ботинки, ношу 40 размер. Мимо проходит бабулька и так презрительно кидает: «Какие огромные, у вас что, 39 размер?» Я растерялась, говорю: «Нет, 40». Бабулька со словами: «Какой кошмар, ну разве так можно?!» закатила глаза и упорхнула в закат. Не знаю, что это было, но это она еще моего сына не видела, он в 7 лет носит 36 размер обуви. © Мама Дорогая / ADME
- Решила купить сыр. Вижу — на витрине лежит нужный мне по весу кусок, но прямо хорошо так с плесенью. Смекаю, что продавец, прежде чем резать новую головку, сначала будет впаривать мне эти остатки. Вежливо говорю, что хочу полкило сыра, но вот этот конкретный кусок мне не надо. Продавец молча кладет кусок с плесенью на весы. Я снова говорю, мол мне его не надо, он же с плесенью. Ответ продавца меня ошарашил: «Это допустимый процент плесени». Занавес. Я, давясь от смеха, вышла из магазина. © SNatka / ADME
- Как-то рано утром пошла в магазин, народу почти нет. Выкладываю товар на ленту: отдельно еду, отдельно непродовольственное (чтобы было два чека). Подходит девушка, встает за мной. Кассир мое добро пробивает. И тут вижу, что моя бытовая химия с ленты пропала. Я в непонятках: где товар? Может, соскользнул? Под кассой на полу поглядела — нет. Потом смотрю на стеллажи, где всякие шоколадки, жвачки лежат — а там все мое! Я девушке: «Это вы мой товар убрали с ленты?» А она как давай орать истеричным голосом, что нечего тут всякое раскладывать, и вообще все достали, особенно я. Мы с кассиром в шоке замерли, смотрим. Я отвечаю, мол, очень плохо, что мама не учила ее чужие вещи не трогать без спроса. А на ее вопли посоветовала чуть сбавить ор, а то охрана уже идет. © Конфуз / ADME
- Работаю кассиром. В очередь к кассе встает мужчина с огромным жареным цыпленком в контейнере. Я бросаю на него взгляд и продолжаю пробивать товар. А когда оглядываюсь, парня уже и след простыл, а к проходу несется менеджер с криком: «Он снова сделал это! Я так и знал!» Смотрю, на полу валяется надкушенный цыпленок. Понятия не имею, сколько раз тот тип проделывал подобное и зачем, но, видимо, достаточно, чтобы менеджер начал узнавать его в лицо. © PhoneAccountMan / Reddit
- Устроилась кассиром совсем недавно. Вместо яблок случайно пробила капусту. Мужчина вернулся, ворвался в очередь и начал кричать, что его обсчитали. А когда администратор все пересчитала, оказалось, что мужчине нужно доплатить еще. Заплатил и быстро ушел. Очередь задумчиво молчала. © Elfik13 / Pikabu
- Работала логопедом, и был у меня ребенок со сложным нарушением речи. Я никак не могла понять, как он ставит язык, что получается искаженный звук. И вот после работы захожу в супермаркет, брожу между полками, а сама мыслями на занятии с тем ребенком. Пробую по разному проговорить звук, чтоб понять, как у него стоит язык. И тут замечаю, что окружающие люди от меня шарахаются в разные стороны. И их можно понять: тетка с блуждающим взглядом стоит и шипит в пустоту. © Маша Иванова / ADME
- Как-то в наш магазин, отдуваясь, ворвался крупный мужчина: красный, весь в поту. Он тут же бросился к прилавку с бутылочками сильнодействующего слабительного. Как только я закончил их сканировать, он выпил все содержимое бутылочек залпом, не отходя от кассы, и спокойно вышел. Выглядело так, словно он провел неделю в пустыне, а это была вода. © shrekwvu / Reddit
- У мамы был день рождения. Решили сделать так: я пеку блины, а мама идет в магазин и покупает самую большую и красивую банку красной икры. И вот мама возвращается из магазина и, едва сдерживая смех, рассказывает:
— Выбрала банку икры, как договаривались, самую большую и дорогую. Продавщица кому-то позвонила, пришла дама, достала из витрины эту банку и повела меня к кассе, банку несла сама! Я удивилась, спрашиваю: «Ого, а это что такой у вас сервис — банка икры с сопровождением продается? А если бы я черную икру взяла?» А та дама с улыбкой отвечает: «Если бы вы взяли черную икру, мы бы и вас подхватили на руки и донесли до кассы». © Jasmyne75 / ADME
- Моя подруга была беременна двойней. В супермаркете у нее отошли воды. А она возьми да и скинь с полки банку с солеными огурцами, чтобы скрыть этот факт. Позже она сказала, что действительно не знает, зачем сделала это. Видимо, побоялась, что кто-то может подумать, что она не дотерпела до туалета. © listen- / Reddit
- Как-то в очереди женщина вежливо попросила у меня скидочную карту магазина, я дала. После она меня так благодарила, что аж неловко стало. Предложила мне шоколадку купить, я отказалась, заверила, что мне нетрудно поделиться. Вышла из супермаркета, смотрю, трамвай подъезжает, бегу на остановку, слышу сзади какой-то шум — а это та женщина за мной бежит с шоколадкой в руке (и большим пакетом в другой), что-то кричит и машет. Я ей в ответ также кричу: «Спасибо, не нужно!» И продолжаю бежать. Показалось, что она даже расстроилась, помахала мне в окно, вздохнула и пошла по своим делам. © Оперный театр / ADME
- Как-то прямо на моих глазах 5-летняя девчушка вылила огромную бутыль молока на пол. Ее мама просто стояла и молча смотрела на это безобразие. Остановить свое чадо ей просто не приходило в голову. А увидев меня, эта дамочка процедила: «Мне кажется, вам нужно тут прибрать». © 7PurpleAvocados / Reddit
- В школьные годы весной мы часто на переменах выходили на улицу. За пределы территории не разрешалось выходить, но мы все равно сбегали в супермаркет. Как-то раз в магазине набрала я шоколадок, пирожков и уже стояла на кассе. Передо мной мужчина пробивал вареную картошку в кулечке. И узнала я в нем охранника нашей школы. И охранник, видимо, тоже узнал меня.
— Что ты здесь делаешь?!
— А вы?!
Бежал он до школы быстро. © Подслушано / Ideer
- Раньше работал в супермаркете, и на моих глазах маленький мальчик просто брал яйца одно за другим и бросал их на пол. Я сказал ему немедленно прекратить это. Мальчик заплакал, а его мать накричала на меня и попросила позвать менеджера. © ExiledSanity / Reddit
- Я работала консультантом в магазине парфюмерии и косметики и навидалась всякого. Но одну тетку я всегда буду помнить. Пришла к нам такая цаца, вся на понтах: шуба, сумка дорогущая. Просит меня найти определенный продукт (она его не видит на полке). Нахожу. А она говорит, мол, не то. Я настаиваю, что это точно оно, других таких продуктов у бренда просто нет. Дама начинает качать права, говорит, что я не разбираюсь в товарах. Я уже не выдержала: «Девушка, я все эти полки и продукты знаю наизусть и любой найду с закрытыми глазами. Если считаете, что вы компетентнее меня, то ищите сами». Так она попросила позвать менеджера, хотела жалобу писать, что-то орала. В итоге сама взяла тот самый продукт, который я ей давала, и гордо процокала на кассу. © Подслушано / Ideer
Еще одно место, где могут случиться эпичные истории — общественный транспорт. Там запросто можно повстречать совершенно особенных попутчиков, способных устроить всем остальным веселенькое путешествие.
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