15+ доказательств того, что семейная жизнь — отличный способ прокачать иронию и сарказм до максимума

Семейная жизнь обычно начинается с разговоров о любви, а потом конфетно-букетный период сменяется эпохой бытовых притирок. Не все пары выдерживают испытание детьми и ежедневными проблемами. Но те, кому это удается, выходят из семейных бурь победителями при любом раскладе.

Семейная жизнь не всегда бывает гладкой, зато скука мужьям и женам точно не грозит. Даже звезды, каждый день которых богат соблазнами, умудряются создавать крепкие пары. И это еще раз доказывает, что настоящая любовь может пережить любые трудности.