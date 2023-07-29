15+ доказательств того, что семейная жизнь — отличный способ прокачать иронию и сарказм до максимума
Семейная жизнь обычно начинается с разговоров о любви, а потом конфетно-букетный период сменяется эпохой бытовых притирок. Не все пары выдерживают испытание детьми и ежедневными проблемами. Но те, кому это удается, выходят из семейных бурь победителями при любом раскладе.
- Родственник женился на модели и теперь жалуется. Мол, она целыми днями в спортзале, в хозяйстве полный ноль. Ладно не умеет ничего, так еще и не хочет учиться! Ей это не надо, видите ли. Как-то даже попросил ее отца вразумить дочку. Объясни, мол, ей, как семейная жизнь устроена. А тот заявил: «Ты сам выбирал». © EdokPechenek / Pikabu
- Слушала по радио утреннее шоу, в котором люди рассказывали, как что-то потеряли, а потом нашли: ключи, телефон и т. д. Так вот, мой муж потерял зимние шины в городе Санкт-Петербурге. Как потерял? Очень просто: забыл, где оставил их на хранение. Теперь ездит по разным местам — вспоминает. © glashechka / Pikabu
- У нас унитаз засорился, муж решил его прочистить. Купил какой-то здоровенный штырь, засунул. И этот штырь застрял! Пришлось звать сантехника. Двое мужиков корячились там, а потом вышли, мокрые от пота, и сантехник заявил: «Не, ребят, без вариантов». Короче, унитаз мы покупали новый. © Twiddly_**** / Reddit
- Он клялся и божился, что не ест в кровати. Но крошки же! В общем, много мы спорили на этот счет. А потом я решила постирать накопившуюся кучу постельного белья. Встряхиваю, расправляю — и на меня падают целых 5 ломтиков Cheetos! © syd_lit / Reddit
- А мой как-то спросил, мол, можно ли баранину считать веганской едой. Нет, милый, это так не работает. © TheKindlyNarcissist / Reddit
- Недавно вечером заехал в ювелирный магазин, купил жене кольцо. Просто так. Люблю свою жену и хотел сделать приятное. Но, как говорится, хотел как лучше, а получилось как всегда. Жена рассмотрела подарок, выдержала паузу и заявила: «Ты мне что, изменил?» Я дар речи потерял! Ну как так-то? Вечером плакала, звонила подругам, закрывшись в комнате. Я в шоке третий день! © Alexey0905 / Pikabu
- Сижу у подруги, болтаем о своем, о женском. Говорю: «А я мужу на день рождения приставку подарила. Подговорила друзей, скинулись деньгами и купили». Она мне: «Ой, Настюш, зря ты это. Мой муж вот как садится играть — пропадает на пару часов. Ни на что не реагирует, из реальности выпадает». А я сижу и молчу, смущенно улыбаюсь. Ведь с момента покупки муж частенько мне проигрывает. А на кон мы ставим (как взрослые и самостоятельные люди) мытье посуды. Кстати, мне на день рождения муж купил посудомоечную машину. Видимо, проигрывать устал. © jknastasi / Pikabu
- Муж однажды просто решил разломить плитку шоколада головой. И разломил. © Zoe Anastasia Karran / Quora
- Ходили с женой в праздники по магазинам. Мне нужно было обновить гардероб. В очередной раз отбившись от нее, захожу в некий бутик, беру вещи на примерку, надеваю, смотрю — вроде ничего, симпатично. Звонит жена, мол, ты где, я тебя потеряла. Отвечаю, что в бутике таком-то, вещи примерил, все понравилось, сейчас куплю и приду. А жена в панике: «Стой! Не покупай ничего, жди меня!» Кстати, забыл сказать: у меня «цветовая аномалия», поэтому с оттенками, да и с некоторыми цветами, у меня проблемы. В общем, пришла жена, все раскритиковала. Высказала девчонкам в магазине: «Вы что, не видите, что вещи не походят вообще по цвету?» Они оправдываться начали, мол, может, ему так нравится. Жена: «Если бы не я, то ходил бы в розовой шапке». Ну не розовую, но близко к этому я однажды купил, даже походил чуть-чуть. © Kostolom1983 / Pikabu
- Муж у меня не ест овощи. Совсем. Никакие, кроме картошки. Корни этого явления лежат в его детстве, когда в него эти овощи буквально впихивали. Особенно ненавистна ему морковь. И вот недавно муж привез из командировки с Севера несколько банок паштета из гусиной печени. В процессе дегустации в банке обнаруживается нечто оранжевое. Ребенок идентифицировал это как «фу-у, морковь». Муж: «Нет, это морошка! Чувствуете, сладковатая такая?» Я начинаю читать состав на этикетке: «Гусиная печень, гусиный жир, мо...» Дочитать «...рковь» я не успела, меня перебивает муж: «Ну я же говорил, что морошка!» — и с аппетитом намазывает себе еще один бутерброд. Теперь, открывая свежую баночку паштета, муж повторяет заклинание: «А вот и морошка!» — и съедает паштет без каких-либо психологических барьеров. © MelissaFlorova / Pikabu
- Вечером с мужем готовили попкорн. Утром встала раньше него, в чашке осталось совсем немного. Я доела, на дне остались лишь нераскрывшиеся зерна. Просыпается муж и с огромными глазами выдает: «Посмотри, они назад схлопнулись! Хоть бы в желудке не свернулись!» © Подслушано / Ideer
- Привел как-то жену на аттракцион «Дом с привидениями». И вот один из актеров начал нас преследовать, а жене это ну очень не понравилось, захотела уйти. Когда тот кадр нас все-таки догнал, я умудрился вложить его руку в руку жены вместо своей. И вот она дошла такая до поворота, развернулась и наконец увидела, что с ней вообще-то не я. Ох, там были крики, ругательства и мой дикий смех. Она до сих пор отказывается идти туда со мной еще раз. Ну а я до сих пор там работаю. © CrazyIslander / Reddit
- Давно мечтала о посудомоечной машине (она мне даже снилась), но муж всегда был против. Мол, она только для лентяек. Наши прабабки, видите ли, вообще в реке посуду мыли. На что я сказала ему, чтобы он выкинул свой шуруповерт и дрель (делаем ремонт в доме, так что часто ими пользуется) и все делал вручную: наши прадеды-то обходились без этих чудес техники! На следующий день на кухне стояла посудомойка. © Подслушано / Ideer
- Всегда прячу рулон туалетной бумаги за стиральной машиной, потому что мой муж использует ее вместо кухонной и половой тряпки, носовых платков и даже губки для обуви. Куча рулонов туалетной бумаги раскидана по всему дому, а он новый берет, конечно же, из туалета. Надеюсь, он никогда не прознает о моем тайнике. © Подслушано / Ideer
- У нас есть правило: никакой еды в постели. И вот как-то раз я уже улеглась, слышу — муженек тоже ложится. Я лицом в одну сторону, он в другую, спиной к спине. И он ест куриные крылышки! Чувствую запах, потом легкий хлопок. Да, он уронил еду прямо в кровать. И вот я чувствую, как он переворачивается, чтобы на меня глянуть, не разбудил ли. Бедняга, у него жизнь перед глазами промелькнула. Долго я решала, стоит мне поднимать шум или нет, но это было слишком смешно. Пусть думает, что я спала. © unknown author / Reddit
Семейная жизнь не всегда бывает гладкой, зато скука мужьям и женам точно не грозит. Даже звезды, каждый день которых богат соблазнами, умудряются создавать крепкие пары. И это еще раз доказывает, что настоящая любовь может пережить любые трудности.
AdMe/Народное творчество/15+ доказательств того, что семейная жизнь — отличный способ прокачать иронию и сарказм до максимума
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