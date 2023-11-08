15 доказательств того, что сфера услуг — просто кладезь крутых событий. Или странных, как повезет

Даже к работе курьера можно подойти с креативом и добрым юмором — хотя, казалось бы, эта работа не из легких и не особо располагает к хиханькам-хаханькам. Мы собрали все самое любопытное, что только рассказали пользователи сети: кто-то сам работает в сфере услуг, а кто-то столкнулся с необычным сервисом.

Курьер: «Я спрятал вашу посылку под ковриком, не беспокойтесь». Не беспокоюсь

Работаю курьером. Выехал на маршрут, среди клиентов Елена — хороший, постоянный клиент. Просит привезти посылку на работу (у Елены с мужем свой бизнес) — ну, нет проблем. Подъехал, захожу с посылками (4 коробки), Елена спрашивает, сколько к оплате. Говорю, 34 500. Она отдает мне 6 купюр по 5000 и спрашивает: «Сколько еще?». Говорю, что 4500, одновременно забираю 30 тысяч в карман, и тут заходит муж Елены. Видит меня и почти кричит: «Опять курьер! Денег на тебя не напасешься!». А Елена в ответ: «Не ругайся, Олежек, смотри, сколько коробок, и всего 4500!». И протягивает мне 4500. Я забираю деньги, прощаюсь и ухожу под недоуменным взглядом Олега. © Alexey0905 / Pikabu

А я работаю на концертной площадке. И как-то на следующий день после концерта мне позвонил клиент и попросил вернуть деньги, потому что артист не сыграл его любимую песню. © Natskincap / Reddit

Кажется, такой и ко мне приезжал. Тоже в годах, ухоженный и с красивой сединой. Привез пиццу и сказал: «Вы заказывали таблетки?». Я в непонятках, а он: «Таблетки от голода!» — и протянул стопочку пицц. © LexGAP / Pikabu

Сейчас приходил курьер забирать у нас продукты. Все упаковал, сказал код. И говорит: «Хотите, отдам то, что несу?». Сказать, что я удивился — ничего не сказать. А он говорит, мол, несу продукты на утилизацию, лишние пакеты дали, хотите, отдам? И мы забрали. Там были молоко, хлеб, сметана, колбаса. Ничего просроченного, все свежее. А я сегодня ничего не ел, потому что денег осталось только на проезд. Спасибо большое тебе, дорогой человек. Ты не дал мне и коту помереть с голоду. © Ermol66 / Pikabu

Каждый день обедаю в одном и том же кафе, в самом обычном и недорогом. Есть там одна официантка, очень выделяется среди других: красавица, ухоженная, туфли дорогие, каждый день выглядит так, словно только из салона красоты. При этом всегда вежливая, с радостью расскажет, посоветует, прямо видно, как человек свою работу любит и переживает, чтобы все понравилось. И я пару раз видела, как она на работу приезжает за рулем дорогущего джипа. Очень интересна ее история. Это хобби у нее такое — официанткой работать или как это еще объяснить?.. © Подслушано / Ideer

У меня собака обожает встречать курьеров (она размером с таксу и очень обаятельная). У нас новостройка, несколько квартир на площадке, и отдельно комната с лифтами. И вот собака встречает у лифтов и провожает до квартиры. И так забавно видеть, как человек переключается из режима робота «я просто доставляю еду, беру деньги и ухожу» в режим человека, который умиляется собаке, гладит ее и иногда просит сфоткать. © tarunT1 / Pikabu

Работала как-то официантом. Был у нас один постоянный гость, очень придирчивый. Например, мог съесть почти весь стейк, и, когда останется маленький кусочек, сказать, чтобы сделали прожарку побольше — «не дожарили». Был он другом директора, все его хотелки исполняли. И вот как-то сидит он с директором, а официантка им попалась не из терпеливых. Принесли ему огурцов, очищенных от кожуры. А он: «Зачем очистили? В кожуре самые витамины!». А официантка ему с серьезным лицом: «Ну, кожура еще осталась. Вам ее отдельно принести?». © VirginiaJ / Pikabu

День Святого Валентина. Один знакомый заказал доставку двух букетов: жене — который поменьше и похуже, а любовнице — большой и шикарный. Курьер доставил жене цветы и решил спросить, не знает ли она случайно такой-то адрес, потому что у него еще один букет от этого же отправителя. Так курьер ненароком сдал изменщика. © Подслушано / Ideer

Взял заказ на доставку еды. Иду по городу и вижу — около помойки шевелится сумка. Подхожу, а в ней щенок таксы. А на улице зима. Подобрал я его и пошел к клиенту. Поднимаюсь, а щенка возле лифта оставил, мол, жди. Но не тут-то было: открываю термосумку с едой, а щенок с разбега прыгает туда. И в этот же момент клиент открывает дверь и видит в сумке щенка. В итоге клиент и свою пиццу забрал, и пса домой. © Dostavista / Pikabu

Курьер привез наполнитель. Увидел вот его, когда заносил, и сказал: «Ух ты, какой красавец». Так приятно, будто я сама этого кота родила!